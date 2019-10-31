 НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер у Києві.
"НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, ми ніколи не визнаємо нелегальну анексію Криму з боку Росії. Ми засуджуємо агресивні дії Росії в Чорноморському регіоні", - сказав Столтенберг.
Бла - бла - бла . Ссыкуны , импотенты , коррупционеры .
Ось так зелішмарклі.
Фактичне захоплення парашистами ?
.рукоблудстворуководство Украины ?
А ***********: Турция, Чехия, Венгрия ...
-ордо
-одло
-крым
-часть Херсонской области(Арабатка)
-Азов
..
гибридная война идет,вооружаемся,братья.
все побережье-десанто и наступательно-опасное,охраны погранцов-нет,их сторожевики к Кирилловке на 2 мили подходили этим летом,пара бортов без ОЗ заходила курсом на Ботиево.никто не ворухнулся...