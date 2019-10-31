 НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер у Києві.

"НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, ми ніколи не визнаємо нелегальну анексію Криму з боку Росії. Ми засуджуємо агресивні дії Росії в Чорноморському регіоні", - сказав Столтенберг.

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