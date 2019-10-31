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 Політика України
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 НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер у Києві.

"НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, ми ніколи не визнаємо нелегальну анексію Криму з боку Росії. Ми засуджуємо агресивні дії Росії в Чорноморському регіоні", - сказав Столтенберг.

Дивіться також: Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157007
 
   
 Топ коментарі
 
А агресію в Азовському морі ?
Фактичне захоплення парашистами ?
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главное что бы сами украинцы не признали .
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НАТО не признает!
А хуйлодрузья: Турция, Чехия, Венгрия ...
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией

Бла - бла - бла . Ссыкуны , импотенты , коррупционеры .
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При Пороху повільно наступали, при зєбілу швидко відступаємо.
Ось так зелішмарклі.
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А агресію в Азовському морі ?
Фактичне захоплення парашистами ?
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даже если ее признает ...рукоблудство руководство Украины ?
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Значит нам не быть в НАТО до возвращения Крыма, так как один из их законов для новых членов гласит о том что не должно быть спорных территорий
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НАТО не признает!
А ***********: Турция, Чехия, Венгрия ...
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йенс(и народ Украины),там еще список:
-ордо
-одло
-крым
-часть Херсонской области(Арабатка)
-Азов
..
гибридная война идет,вооружаемся,братья.
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Азов,имеется в виду-Азовское море.
все побережье-десанто и наступательно-опасное,охраны погранцов-нет,их сторожевики к Кирилловке на 2 мили подходили этим летом,пара бортов без ОЗ заходила курсом на Ботиево.никто не ворухнулся...
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Атабатка-коса Арабатская стрелка.посмотрите где граница админ.и где стоят набутылочное войско *****.
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