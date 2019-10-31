 Чула про існування понад 60 точок розведення, але особисто цього списку не бачила, - Верещук

Про це Верещук розповіла в коментарі Цензор.НЕТ у кулуарах парламенту.

Вона висловила думку, що розведення необхідні, щоб не наражати на небезпеку українських військових.

"Я, звичайно, розумію, що треба розвести війська. Треба стабілізувати ситуацію, коли буде припинений вогонь і не будуть гинути люди хоча б два-три місяці - ми будемо розуміти, що ми будемо рухатися далі. Якщо розведення не буде, ми будемо постійно наражати на небезпеку наші збройні сили, нашу поліцію і тих людей, які сьогодні стоять на передньому краї. Ми не здаємо, це наша територія", - сказала Верещук.

На питання про те, чи можна очікувати, що після зустрічі в нормандському форматі будуть розведення в інших точках, нардепка відповіла: "Якщо буде досягнуто домовленостей і буде гарантія Російської Федерації взятих на себе зобов'язань, звичайно. Ми сьогодні маємо три взяті зобов'язання з обох сторін : Станиця Луганська, Петрівське та Золоте. В Станиці Луганській розвели, Золоте-4 продовжуємо розведення, залишилося Петрівське. Це ті, які є зараз. Кажуть про Дебальцеве. Давайте говорити про Дебальцеве. У нас 410 км лінії розмежування", - сказала Верещук.

Дивіться також: "Ми своїх громадян не залишимо", - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На питання про те, хто говорить про розведення в Дебальцевому, вона зауважила: "Вчора я чула від інших фракцій, давайте будемо розводити в Дебальцевому. Давайте будемо розводити, ми повинні це зробити. Якщо є така можливість, давайте", - сказала нардепка.

На уточнення, чи можливо також, що розведення відбудеться в Пісках і Широкиному, Верещук сказала: "Все обговорюють. Я чула, що є понад 60 реперних точок, які потрібно розвести. Ну давайте". На питання про те, чи існує якийсь список місць, де потрібно розвести війська, вона відповіла: "Я особисто цього списку не бачила. Я тільки чую про них від політиків, які в тій чи іншій мірі називають якісь інші точки. Я бачила про Станицю Луганську, Золоте і Петрівське. Це поки там. Далі нехай вирішує керівництво". Верещук запевнила, що до зустрічі в нормандському форматі інших розведених, крім обумовлених (Станиця Луганська, Золоте і Петрівське), не буде.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.