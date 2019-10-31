 Чула про існування понад 60 точок розведення, але особисто цього списку не бачила, - Верещук

Про це Верещук розповіла в коментарі Цензор.НЕТ у кулуарах парламенту.
Вона висловила думку, що розведення необхідні, щоб не наражати на небезпеку українських військових.
"Я, звичайно, розумію, що треба розвести війська. Треба стабілізувати ситуацію, коли буде припинений вогонь і не будуть гинути люди хоча б два-три місяці - ми будемо розуміти, що ми будемо рухатися далі. Якщо розведення не буде, ми будемо постійно наражати на небезпеку наші збройні сили, нашу поліцію і тих людей, які сьогодні стоять на передньому краї. Ми не здаємо, це наша територія", - сказала Верещук.
На питання про те, чи можна очікувати, що після зустрічі в нормандському форматі будуть розведення в інших точках, нардепка відповіла: "Якщо буде досягнуто домовленостей і буде гарантія Російської Федерації взятих на себе зобов'язань, звичайно. Ми сьогодні маємо три взяті зобов'язання з обох сторін : Станиця Луганська, Петрівське та Золоте. В Станиці Луганській розвели, Золоте-4 продовжуємо розведення, залишилося Петрівське. Це ті, які є зараз. Кажуть про Дебальцеве. Давайте говорити про Дебальцеве. У нас 410 км лінії розмежування", - сказала Верещук.
На питання про те, хто говорить про розведення в Дебальцевому, вона зауважила: "Вчора я чула від інших фракцій, давайте будемо розводити в Дебальцевому. Давайте будемо розводити, ми повинні це зробити. Якщо є така можливість, давайте", - сказала нардепка.
На уточнення, чи можливо також, що розведення відбудеться в Пісках і Широкиному, Верещук сказала: "Все обговорюють. Я чула, що є понад 60 реперних точок, які потрібно розвести. Ну давайте". На питання про те, чи існує якийсь список місць, де потрібно розвести війська, вона відповіла: "Я особисто цього списку не бачила. Я тільки чую про них від політиків, які в тій чи іншій мірі називають якісь інші точки. Я бачила про Станицю Луганську, Золоте і Петрівське. Це поки там. Далі нехай вирішує керівництво". Верещук запевнила, що до зустрічі в нормандському форматі інших розведених, крім обумовлених (Станиця Луганська, Золоте і Петрівське), не буде.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.
В сторону Львова?
все вообще слабо представляют, что сейчас происходит в Украине и к чему она стала стремительно двигаться....
признавать свои ошибки - удел сильных..
"Экс-мэр Равы-Русской ушла с занимаемой должности со скандалом, не выдержав постоянной критики депутатов городского совета. В 2014 г. Ирину Верещук ограбили. Это произошло возле дошкольного учебного заведения №1, где мэр города припарковала свое авто и отошла от машины. В этот момент двое неизвестных разбили лобовое стекло и украли сумку. Кроме документов на выделение земельных наделов, в сумке находилось 30 тыс. долларов, доплата за «не совсем законное» выделение земли. Бывшая градоначальница Равы-Русской - «слуга народа», уличённая в получении взятки в размере 200 тыс. долларов ещё в 2013-ом году. Попала в список команды «Зе», которую возглавлял новоизбранный президент Владимир Зеленский, с помощью 2 млн. долларов и протекции 2-х одиозных личностей.
Верещук, демонстрируя в декларации довольно скромные официальные доходы и отсутствие денежных активов, одевается дорого. Её наряды, которые она меняет не редко, оценивают в 6-7 тыс. долларов."
Головне, громадяни, а хтось замислювався, що коли (припустимо) будуть виконані усі умови мінських договорняків та за формулою штангєншлюхєра проведені вибори у лугандонії, ми отримаємо федералізовану Україну, тобто це призведе до докорінної зміни державного устрою, а з часом, неминуче, - до знищення країни як такової?