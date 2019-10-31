 4 листопада має початися розведення військ у Петрівському, - Зеленський (оновлено)

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці (Золоте. - Ред.). Якщо все буде безпечно в Петрівському протягом тижня - має бути сім днів тиші - то, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському", - сказав Зеленський на пресконференції із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер у Києві після засідання Комісії Україна-НАТО.
Також Столтенберг додав, що країни-члени Альянсу вітають прогрес у розведенні в районі Станиці Луганської та інших районах.
"Росія мусить припинити свою підтримку бойовиків на сході, вивести свою зброю і техніку", - підкреслив Столтенберг.
Давайте розказуйте, як її закінчити війну?!
Йти в наступ, миротворча місія, обгородити забором - це брєд.
Стояти як стояли 5 років?! Теж брєд. Відключити світло, воду?! Брєд . Донбас наша земля?! Якщо да то й там наші громадяни!!
Хочте воювати?! А ви готові?!
Чи нехай воюють ті, хто десь там. В окопах. А я в теплому ліжечку буду керувати операцією.
Розведення військ це не хатєлкі Зеленського. Так прописано в мінських угодах... Чи можливо їх змінити?! Можливо, якщо одна із сторін не буде їх дотримуватись.
Чи потрібно зустрічатись з х#йлом?! Так потрібно . необхідно і терміново я б сказав. Коли?! Лише після того як будуть виконані мінські угоди!!!!! Так прописано там. Порошенко з кожним роком відтягував це.. Не знаю на що він надіявся...
А вони чиї громадяни? Переконайте їх про протилежне!
1. Мы 5 лет продержали линию фронта ради того, чтоб ее сдать?
2. Отключить свет и воду нужно было давным давно! Почему мы должны за них платить?
3. Земля там наша, а вот люди укушенные кацапами уже не совсем наши! Лечение и только после этого они снова наши.
4. Воевать? Так мы воюем и не плохо. (про тепле ліжко - вся Страна в окопы не поместится! Не повторяйте даунбасские мантры "В шахте был? Нет и говорить с тобой не о чем.")
5. Порох тянул и хитрил, а как вы хотели, если враг был очень сильный, а мы просто не готовы?!
Нужно вооружаться и готовиться дать достойный отпор!!!
Нет у нас другого варианта! Или вы хотите половину населения в рашистские ГУЛАГи отправить?
На фото нашi люди з нашої землi?
Разведениеразвод войсклохов.
Это **** новость рядом висит *****. ЗЕдолбоебы.
Модер наверно на этом ресурсе - тоже ЗЕленоурод.