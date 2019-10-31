 4 листопада має початися розведення військ у Петрівському, - Зеленський (оновлено)

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці (Золоте. - Ред.). Якщо все буде безпечно в Петрівському протягом тижня - має бути сім днів тиші - то, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському", - сказав Зеленський на пресконференції із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер у Києві після засідання Комісії Україна-НАТО.

Також Столтенберг додав, що країни-члени Альянсу вітають прогрес у розведенні в районі Станиці Луганської та інших районах.

"Росія мусить припинити свою підтримку бойовиків на сході, вивести свою зброю і техніку", - підкреслив Столтенберг.

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