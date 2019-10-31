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Все про:Зеленський (3421) операція Об'єднаних сил (1710) Петрівське (2)

 4 листопада має початися розведення військ у Петрівському, - Зеленський (оновлено)

4 листопада очікується старт розведення військ у Петрівському Донецької області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці (Золоте. - Ред.). Якщо все буде безпечно в Петрівському протягом тижня - має бути сім днів тиші - то, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському", - сказав Зеленський на пресконференції із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер у Києві після засідання Комісії Україна-НАТО.

Також Столтенберг додав, що країни-члени Альянсу вітають прогрес у розведенні в районі Станиці Луганської та інших районах.

"Росія мусить припинити свою підтримку бойовиків на сході, вивести свою зброю і техніку", - підкреслив Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Петрівському - останній крок до переговорів у "нормандському форматі", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157003
 
 
 Топ коментарі
 
Как же Моника с Пу торопится встретится, даже страшно представить что оно там наподписывает. Как вариант: выборы без передачи границы, отзыв исков к Газпрому, вода в Крым, референдум повторный в Крыму, результат известный заранее.
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Мрія Зєлєпуті побачити Путлєра в Парижі , а тоді можна й .....
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Да чего мелочиться? Давайте отойдем до Полтавы?!
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нет уж ....до дома главного слуги народа..
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В Золотом живуть сєпари. А в Пєтровськом? Може варто провести опитування?
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З якою метою? У нас що, місцеві жителі керують армією?
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Якщо місцеві проти відведення, то цей факт не треба приховувати. Петровчани можуть не захотіти жити у сірій зоні, знімуться і переїдуть до вас додому. Ви де живете, Антип?
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Как же Моника с Пу торопится встретится, даже страшно представить что оно там наподписывает. Как вариант: выборы без передачи границы, отзыв исков к Газпрому, вода в Крым, референдум повторный в Крыму, результат известный заранее.
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Все це буде дуже скоро. Зеленський закінчить війну будь-якою ціною!
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Ок розумники!!
Давайте розказуйте, як її закінчити війну?!
Йти в наступ, миротворча місія, обгородити забором - це брєд.
Стояти як стояли 5 років?! Теж брєд. Відключити світло, воду?! Брєд . Донбас наша земля?! Якщо да то й там наші громадяни!!
Хочте воювати?! А ви готові?!
Чи нехай воюють ті, хто десь там. В окопах. А я в теплому ліжечку буду керувати операцією.
Розведення військ це не хатєлкі Зеленського. Так прописано в мінських угодах... Чи можливо їх змінити?! Можливо, якщо одна із сторін не буде їх дотримуватись.
Чи потрібно зустрічатись з х#йлом?! Так потрібно . необхідно і терміново я б сказав. Коли?! Лише після того як будуть виконані мінські угоди!!!!! Так прописано там. Порошенко з кожним роком відтягував це.. Не знаю на що він надіявся...
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Наши громодяни это те, кто поддерживает Украину, а не сброд который орал Путин введи войска.....так что получается земля наша, а быдломасса не наша, вот такие дела малята.
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Як закiнчити вiйну? Спитайте в Грузiї!

4 листопада має початися розведення військ у Петрівському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 381

А вони чиї громадяни? Переконайте їх про протилежне!
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Читаю ваш пост и напрашивается только один вопрос: Вы просто предлагаете сдаться московскому улусу?
1. Мы 5 лет продержали линию фронта ради того, чтоб ее сдать?
2. Отключить свет и воду нужно было давным давно! Почему мы должны за них платить?
3. Земля там наша, а вот люди укушенные кацапами уже не совсем наши! Лечение и только после этого они снова наши.
4. Воевать? Так мы воюем и не плохо. (про тепле ліжко - вся Страна в окопы не поместится! Не повторяйте даунбасские мантры "В шахте был? Нет и говорить с тобой не о чем.")
5. Порох тянул и хитрил, а как вы хотели, если враг был очень сильный, а мы просто не готовы?!
Нужно вооружаться и готовиться дать достойный отпор!!!

Нет у нас другого варианта! Или вы хотите половину населения в рашистские ГУЛАГи отправить?
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Мінські угоди виникли не при Зеленському. Розведення військ відбувалось ще при порошенку. Але тоді всі тихо мочали. Ніякої капітуляціі не було. А тут раптом, все капітуляція, все пропало. Я розумію, тупі порохоботи. А ви чого піддаєтесь на маніпуляцію?!
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Щось я дуже сумніваюся, що ви з України, якщо не пам'ятаєте яка реакція була тоді і до чого воно все призвело.
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Про разведение при Порохе не слышал, хотя регулярно общаюсь с ребятами из разных подразделение. Расскажите мне в чем манипуляция? Про Донбасс я знаю не по наслышке и всю ситуацию довелось наблюдать еще с 2000 года. Мы граждане одной Страны, но я будучи русскоговорящим киевлянином спокойно (даже с радостью) еду на Западную Украину, чуствую себя там более чем комфортно и общаюсь без проблем, а вот на Донбассе и в Крыму мне доводилось слышать не приятные слова типа "хахлы", "бандеровцы" и это с моей-то кацапской фамилией! Теперь объясните что мы им должны и чем обязаны? Они с участием россиян развязали фактически войну в Украине. Почему мы должны идти им на уступки? Кто сказал, что любой желающий может уйти в россию с куском территории Украины? А вы мне про бред и провокации!
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Пан Andrey Dark!
На фото нашi люди з нашої землi?
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Володимир Олександрович, більшість Ваших виборців хвилює питання- а коли відбудеться розведення військ в Києві?
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где это Петровкое и кто с него должен уйти?
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разведение в Петровском но ЗСУ должны уйти с Марьинки ?
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Враг за сутки 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, зафиксирована огневая активность

Это **** новость рядом висит *****. ЗЕдолбоебы.
Модер наверно на этом ресурсе - тоже ЗЕленоурод.
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Думаєш, що ти у свойому урюпінську сховаєшся і будеш хіхікати, як горить у сусіда хата, яку ти підпалив? Будеш нести колективну відповідальність разом з усіма карцапами.
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