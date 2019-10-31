 Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-УКраїна, про це він повідомив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер у Києві після засідання Комісії Україна-НАТО.

"Ми готові ще ближче співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до ПДЧ. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що в ході засідання Комісії Україна-НАТО сторони домовилися про оновлений консолідований пакет проєктів.

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"Сьогодні ми домовилися про оновлений консолідований пакет проектів і практичних заходів, обговорили перспективи нашої співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО", - розповів президент України.