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 Політика України
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Все про:Зеленський (3421) НАТО (2134) ПДЧ (14) членство в НАТО (252)

 Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Київ готовий прискорити підготовку до членства в НАТО і на практиці готовий доводити отримання плану дій для членства (ПДЧ) в Альянсі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-УКраїна, про це він повідомив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер у Києві після засідання Комісії Україна-НАТО.

"Ми готові ще ближче співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до ПДЧ. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що в ході засідання Комісії Україна-НАТО сторони домовилися про оновлений консолідований пакет проєктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу. ВIДЕО

"Сьогодні ми домовилися про оновлений консолідований пакет проектів і практичних заходів, обговорили перспективи нашої співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО", - розповів президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157002
 
   
 Топ коментарі
 
Бубочка мы верим что ты нас ведёшь в НАТО ведь ты маленькая радость мамы Римы никогда не лгала 🙋🙋🙋
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Украина готова ускорить подготовку к членству...

Хватит болтать, клоун!!! Нужно ускорять и ускорять, а не болтать о готовности... Это трепло хоть что нибудь кроме как болтать может??
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Бубочка мы верим что ты нас ведёшь в НАТО ведь ты маленькая радость мамы Римы никогда не лгала 🙋🙋🙋
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Цензор, до яких пір ти будеш толерувати антисемітам?
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присоединяюсь к вашему возмущению.... и вообще в коментах просто засилье ботов самой гадкой и низкопробной якості
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А коли Ви зайдете на ФБ п. Бутусова, то більшого "інтелектуала і гуманіста" вивже не знайдете...
Але правду кажуть, що диявол завжди ховається в деталях
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Ну да,а вот НАТО Украина и нафиг не нужна.Зачем НАТО регион который и сам не знает в какую сторону переться.ТО ли кацапия То ли Европа.
За время правления команды ЗЕ еще и шаг не произошел в сторону ЕС все усилия проводят в утопическое локальное размежевание конфликтующих сторон.Локальное для того чтобы освободить проходы для тех кому мы кричали-,,Вокзал чемодан Россия,, теперь превратилось в -,,Вокзал чемодан Украина,,
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Если НАТО войдёт в Украину, то Путин введёт ядерное оружие в Кубу, Никарагуа, Венесуэлу. А в руководстве НАТО дураков мало мало совсем.
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Всё это благие намерения. Никогда Украина не войдет в НАТО, особенно при Путине. И Свинораха никогда не оставит нас в покое. Как арабы евреев.
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Украина готова ускорить подготовку к членству...

Хватит болтать, клоун!!! Нужно ускорять и ускорять, а не болтать о готовности... Это трепло хоть что нибудь кроме как болтать может??
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Клоуни - це твої тато з мамою.
Були б нормальними людьми - то свого часу скористались би контрацептивом.
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Хочу быть членом НАТО !
Не глазами или ушами а именно ...
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"Членство" Кивы, "членство" Тищенко, "членство" Яременко... точно, ЗЕ не хватает "членства" НАТО...
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