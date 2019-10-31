 Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-УКраїна, про це він повідомив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер у Києві після засідання Комісії Україна-НАТО.
"Ми готові ще ближче співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до ПДЧ. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом", - сказав Зеленський.
Він також повідомив, що в ході засідання Комісії Україна-НАТО сторони домовилися про оновлений консолідований пакет проєктів.
"Сьогодні ми домовилися про оновлений консолідований пакет проектів і практичних заходів, обговорили перспективи нашої співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО", - розповів президент України.
Але правду кажуть, що диявол завжди ховається в деталях
За время правления команды ЗЕ еще и шаг не произошел в сторону ЕС все усилия проводят в утопическое локальное размежевание конфликтующих сторон.Локальное для того чтобы освободить проходы для тех кому мы кричали-,,Вокзал чемодан Россия,, теперь превратилось в -,,Вокзал чемодан Украина,,
Хватит болтать, клоун!!! Нужно ускорять и ускорять, а не болтать о готовности... Это трепло хоть что нибудь кроме как болтать может??
Були б нормальними людьми - то свого часу скористались би контрацептивом.
Не глазами или ушами а именно ...