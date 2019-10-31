EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Події
  1297  4
Все про:прокуратура (1951) вбивство (1937) Бухтатий (5)

 Іноземець, підозрюваний у нападі на співробітника АП Бухтатого, після чого той помер, постане перед судом, - прокуратура

Київська місцева прокуратура №10 направила до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Вірменії, який обвинувачується в скоєнні розбійного нападу на співробітника Адміністрації Президента часів Порошенка Олександра Бухтатого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Обвинувальний акт щодо підозрюваного за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу) скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Матеріали щодо іншого нападника виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмиснику, який напав на співробітника АП Бухтатого, оголошено про підозру у вчиненні розбою, - прокуратура

Нагадуємо, тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого знайшли в Шевченківському відділі Києва вранці 14 березня. Бухтатий був головним консультантом департаменту інформаційної політики АП.

Як повідомлялося, ввечері 13 березня на вулиці Багговутівській у Києві підозрюваний і його спільник напали на незнайому їм людину, кілька разів ударили по голові, відібрали телефон і банківські картки. Зранку тіло потерпілого знайшли перехожі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157001
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
та ну - как то строго к иноземцю - сразу в суд тянуть.
это же не АТО-шник какой-то...
 показати весь коментар
 
 
гм, а в той статье про его убийство написано:
"Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которого следов насильственной смерти не обнаружено.Источник: https://censor.net.ua/n3116542

это у нас такие эксперты? или журналисты?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору