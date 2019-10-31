 Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу народному депутату Ярославу Дубневичу.
За дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності проголосували 332 народні депутати. Затримання підтримав 241 нардеп, арешт - 229 депутатів.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".
Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.
здати "свого"
духовно близького злодія..
особливо зажопи і пЄС
І не здивуюсь картинці у парламенті :
раджу навіть не реагувати
З ботами дискусії непотрібні..
Ви їм лише збільшуєте виплати..Бо вони "від виробітку" працюють.
порохоботів "на ставці" все менше..
працюють"по інерції", з багатомісячними затримками зарплати...Досі на неї надіються.. ))
Ну так пакуйте его , шо вы на него вылупились ... Мордой в землю и гоу в темницу сырую лет на 200 .
без цирку,як при Луценко...
Брехло,як і всі злодії з БПП
В Суді представите цей друкований ГІВНОдоказ,що базується на судженнях НЕЮРИСТІВ...
Кальченко Сергій Віталійович (нар. 30 грудня 1964, Київ, УРСР) - кандидат юридичних наук[1], з 2008 року залучається як експерт до заходів та проектів Венеціанської комісії Ради Європи.
проти(очікувано)Зажоп Папієв і пЄС Синютка.
крім того..
пані депутатка Федина теж "кандидат політологічних наук"... одночасно будучи оперною співачкою,головою Лемківського товариства і захистившись окремо у Польщі..
ТА в ГРОБУ Я БАЧИВ ТАКУ ОСВІТУ ! (((
її рівень..
2) дивно,як ви пробуєте нагло брехати,Іщук..Пробуючи показати,що Кальченко проти..
Бо Кальченко і регламентний комітет більшістю 11 проти 2 ПІДТРИМАВ ПОДАННЯ на арешт..
Читайте останнє речення: "комітет... прийняв рішення направити голові ВР висновок комітету для розгляду ВР". За це і проголосували.
Де ви там бачите підтримку подання на арешт?
При цьому, на переконання детективів НАБУ і прокурорів САП, нардеп та інші учасники злочину достеменно знали, що наразі в Україні існує лише один виробник необхідної продукції - ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод». За версією слідства, замість укладення прямого договору між підприємствами, учасники злочину - службовці «Укрзалізниці» і «Дніпропетровського стрілочного заводу» - забезпечили перемогу у торгах заздалегідь визначеної компанії - ТОВ «Арго».
Саме у Дніпропетровського заводу «АРГО» закупила продукцію для постачання «Укрзалізниці». Однак, зробила це не на пряму, а через посередника - «Корпорацію КРТ», бенефіціарним власником якої, як встановило слідство, є народний депутат України.
Вартість продукції зростала на кожному етапі посередництва: «Дніпропетровський стрілочний завод» продав продукцію «Корпорації КРТ» за 525,9 млн грн, «Корпорація КРТ» продала її компанії «АРГО» за 631,4 млн грн (+20%), а «АРГО» перепродала «Укрзалізниці» за 637,9 млн грн (+1%). Насправді ж продукція була доставлена «Укрзалізниці» безпосередньо від заводу-виробника.
Відповідно до висновку експерта, філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» завдано 93,28 млн грн збитків. Слідство з'ясувало(!!!), що незаконно отримані кошти учасники корупційної схеми розподілили між собою.
НАБУ і САП переконані, що зібрані під час розслідування докази є достатніми для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні правопорушень, кваліфікованих за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.
Звинувачення звучать так: "Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.
Докази свідчать про те, що Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і ухвалив рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3157020
Тобто він був обізнаний, мав вплив, вивчив і проаналізував, і ухвалив рішення. Серйозні порушення, тільки не зрозуміло, якого закону.
))обложили меня,обложили... )))
"Команду Порошенко" власне складають такі,як Дубневич,Грановський,Кононенко,відкати від котрих йшли вже далі -Порошенко..
Необхідно засудити цю всЮ пи..обратію ,щоб рухатись далі..
Далі має бути звернення до фінансової розвідки США щодо початку міжнародного переслідувня рахунків Порошенко..
Як це зроблено щодо Коломойського..
Арештом Дубневича СПРОСТОВАНО безпідставні чутки,що "Команда ЗЕ " домовилась про все з Дубневичами.
тобто недавне призначення помічником Нардепа Дубневича Головою обласної Ради Ганущиним своїми замісниками ще двох ХОЛУЇВ ДУБНЕВИЧА -це суто тому,що партія Бариги БПП на Львівщині досі при владі на обласному рівні.
https://zaxid.net/nas_zvilnili_bo_dubnevich_hotiv_pokazati_sviy_vpliv_na_lvivshhinu_n1490339
Володимир Гірняк: Конкретно я цього не бачив, але чув. Особливо після того, коли в моєму випадку було 42 - то ціна зросла до 20, а навіть, казали, 50 тисяч умовних одиниць. Але доказів немає - це питання до правоохоронних органів.
/Гірняк.Колмишній зам. голови облради.
Скорумповане місто Львів
Відкрита група
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Комітет висловив Думку,що Є підстави і передав рішення ВР.
А ВР МОЖЕ ВСЕ(Плющ)
ЩО ЮРИДИЧНО НЕ ТАК ?)
Порохоботе,ти бреши,та не ********** )))
З нею вам прямий шлях у зе-прокурори, які докази замінюють голослівними заявами.
Дуже скоро побачимо результат у судах.
дійсно ,суди покажуть. )
Понад 1600 квадратних метрів - це родинний маєток братів-нардепів Богдан та Ярослава Дубневичів у селі Зубра під Львовом.
Кілька сусідніх - менших за розмірами будинків - теж їхні. І це ще не все. В електронних деклараціях Ярослав та Богдан на двох вказали 68 квартир, майже 20 будинків і майже півтисячі земельних ділянок площею майже 300 гектарів.
Тому і дав голоси ЗА.