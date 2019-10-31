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Все про:ВР (5968) недоторканність (472) Дубневич (41)

 Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт

Рада на засіданні в четвер зняла недоторканність із народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича, чим дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу народному депутату Ярославу Дубневичу.

За дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності проголосували 332 народні депутати. Затримання підтримав 241 нардеп, арешт - 229 депутатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП планує оголосити підозру Дубневичу на засіданні ВР 31 жовтня, - Холодницький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157000
 
   
 Топ коментарі
 
А що, у нас ще є недоторканність? Шмаркля знову обдєлався.
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Спасибі Голосу. Хоча б раз на щось згодилися. 209 голосів від слуг, от вам і моно більшість. А от чому Юліні орли і орлиці не дали жодного голосу?
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не могли.

здати "свого"
духовно близького злодія..

особливо зажопи і пЄС Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 6909
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Спасибі Голосу. Хоча б раз на щось згодилися. 209 голосів від слуг, от вам і моно більшість. А от чому Юліні орли і орлиці не дали жодного голосу?
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не могли.

здати "свого"
духовно близького злодія..

особливо зажопи і пЄС Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 6909
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свободу ярику бубневичу!!!!ярик ***..ярик ***..вылазь нах..)))
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вангую волання партії Бариги про "політичні переслідування" ))

І не здивуюсь картинці у парламенті :
Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 5351
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А що, у нас ще є недоторканність? Шмаркля знову обдєлався.
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окак.. ти мабуть мысяць бухав..а тут таке робиться
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А я бачу, ви не місцевий пан і не знаєте, шо недоторканність діє до 31 грудня.
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паламарчук -відомий бот на цензорі.
раджу навіть не реагувати
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Є більш "вдячні цілі"..
З ботами дискусії непотрібні..
Ви їм лише збільшуєте виплати..Бо вони "від виробітку" працюють.
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Яке ж ти недолуге, опудало соєве!
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Шо нада малорос?
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Ти вже з люстерком спілкуєшся?))) Опудало і є!

Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 6692
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Так слуги урода уже же отметили неприкосновенность или не отменили ? А ну ка любители шаурмы объясните шо к чему
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Это замечательно теперь можно будет всех инакомыслящих усадить на нары и оставить в Раде угодных дрочеров и прочую шваль .
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для зе лохів її відмінинили,а для слуг лишили 3 закони які її зберігають. але тссс,лохи про то знати не мають Рада зняла недоторканність із Дубневича - Цензор.НЕТ 2082
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чукча нє чітатєль, чукча пісатєль Рада зняла недоторканність із Дубневича - Цензор.НЕТ 1988 ПЕСики, а шо в ваше кодло вже людей з мозком та ознаками інтелекту не набирають?
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коли Пєтя мав надію на виграш і давав гроші,а не пробував наї..ати навіть своїх найманих тролів )))
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тоді не зрозуміло хто усю цю зграю зара підгодовує..бо стало тут не проштовхнутись..на усіх гілках одне саме: зеля, шмаркля, зрада.....хто не за петю - малорос, зебіл і кацап..примітивно і вже задовбало..
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наполовину це ольгінські,решта у більшості - "ідейні" релігійні прихильники Бариги..Тупі,тому змушені користуватись розробками з Лахті..

порохоботів "на ставці" все менше..
працюють"по інерції", з багатомісячними затримками зарплати...Досі на неї надіються.. ))
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Так вже не набирають,Тепер тільки з інтелектом. А в кого тільки ознаки - до зебілів записують.
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Рада сняла неприкосновенность с Дубневича

Ну так пакуйте его , шо вы на него вылупились ... Мордой в землю и гоу в темницу сырую лет на 200 .
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Разумков сказав -пакуйте,але "в кулуарах"..

без цирку,як при Луценко...
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Погоджуюся, бо українське майбуття його не цікавить.
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Дубневича тепер дуже цікавить своє майбутнє... Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 2892
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Ото буде сміху якщо фігурант виявиться чистим перед законом.
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Це можливо, бо суди нова влада не реформує.
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Леша Гончаренко чуть не усрался, пытаясь отмазать гада.
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ні..він просто не часто "доривається до пипки мікрофона" )))
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це твердження самого Дубневича,як перед самим голосуванням сказав голова регламентного комітету.
Брехло,як і всі злодії з БПП
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пане адвокат Дубневича..
В Суді представите цей друкований ГІВНОдоказ,що базується на судженнях НЕЮРИСТІВ... Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 9940
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ВЛасне КАльченко підтвердив - ЗА притягнення 9 з 11 членів регламентного комітету..

проти(очікувано)Зажоп Папієв і пЄС Синютка.
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Ви читайте уважно висновок - члени комітету проголосували за направлення висновку голові ВР, а не за притягнення до відповідальності. Бо у самому висновку вказано, що ніяких доказів вини Дубневича не надано.
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Ще раз.. кандидатти наук теж інколи піддатливі на "вмовляння" політиків ..
крім того..
пані депутатка Федина теж "кандидат політологічних наук"... одночасно будучи оперною співачкою,головою Лемківського товариства і захистившись окремо у Польщі..

ТА в ГРОБУ Я БАЧИВ ТАКУ ОСВІТУ ! (((
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А ви хто такий, щоб "в гробу бачити" кандидатів юридичних (чи інших) наук? Може розкажете нам про свою кваліфікацію, щоб зрозуміти, у чому ви насправді компетентні?
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Тут просто принцип зрозумілий: "Всі в гімні - я в шоколаді".
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1) Я сказав про В ГРОБУ БАЧИВ ТЕПЕРІШНЮ ОСВІТУ..
її рівень..
2) дивно,як ви пробуєте нагло брехати,Іщук..Пробуючи показати,що Кальченко проти..
Бо Кальченко і регламентний комітет більшістю 11 проти 2 ПІДТРИМАВ ПОДАННЯ на арешт..
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Я так бачу, що ваш рівень освіти досить високий, якщо не можете зрозуміти, що насправді прийняв комітет
Читайте останнє речення: "комітет... прийняв рішення направити голові ВР висновок комітету для розгляду ВР". За це і проголосували.
Де ви там бачите підтримку подання на арешт?
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Народний депутат, якого слідство вважає організатором корупційної схеми, як голова Комітету ВР України, на думку детективів, фактично пролобіював виділення коштів «Укрзалізниці» на закупівлю стрілочних переводів та запасних частин до них для залізничних колій, а в подальшому - разом із залученими особами організував закупівлю продукції за завищеними цінами у підконтрольного підприємства.

При цьому, на переконання детективів НАБУ і прокурорів САП, нардеп та інші учасники злочину достеменно знали, що наразі в Україні існує лише один виробник необхідної продукції - ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод». За версією слідства, замість укладення прямого договору між підприємствами, учасники злочину - службовці «Укрзалізниці» і «Дніпропетровського стрілочного заводу» - забезпечили перемогу у торгах заздалегідь визначеної компанії - ТОВ «Арго».
Саме у Дніпропетровського заводу «АРГО» закупила продукцію для постачання «Укрзалізниці». Однак, зробила це не на пряму, а через посередника - «Корпорацію КРТ», бенефіціарним власником якої, як встановило слідство, є народний депутат України.
Вартість продукції зростала на кожному етапі посередництва: «Дніпропетровський стрілочний завод» продав продукцію «Корпорації КРТ» за 525,9 млн грн, «Корпорація КРТ» продала її компанії «АРГО» за 631,4 млн грн (+20%), а «АРГО» перепродала «Укрзалізниці» за 637,9 млн грн (+1%). Насправді ж продукція була доставлена «Укрзалізниці» безпосередньо від заводу-виробника.
Відповідно до висновку експерта, філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» завдано 93,28 млн грн збитків. Слідство з'ясувало(!!!), що незаконно отримані кошти учасники корупційної схеми розподілили між собою.
НАБУ і САП переконані, що зібрані під час розслідування докази є достатніми для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні правопорушень, кваліфікованих за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.
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Цього ніхто не заперечує (якщо є докази - вперед у суд), тільки немає доказів того, яку роль виконував тут Дубневич. Він не підписував ніяких договорів, не керує безпосередньо КРТ (там є свій директор і бухгалтер, які відповідають за фінанси), не давав нікому ніяких хабарів (доказів ніяких немає).
Звинувачення звучать так: "Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.
Докази свідчать про те, що Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і ухвалив рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3157020
Тобто він був обізнаний, мав вплив, вивчив і проаналізував, і ухвалив рішення. Серйозні порушення, тільки не зрозуміло, якого закону.
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Ви коли за шоколадного мародера візьметесь? Дубневич в порівнянні з ним так собі дрібний кишеньковий злодюжка!
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Є ПЕВНА ЧЕРГОВІСТЬ.


"Команду Порошенко" власне складають такі,як Дубневич,Грановський,Кононенко,відкати від котрих йшли вже далі -Порошенко..


Необхідно засудити цю всЮ пи..обратію ,щоб рухатись далі..
Далі має бути звернення до фінансової розвідки США щодо початку міжнародного переслідувня рахунків Порошенко..


Як це зроблено щодо Коломойського..
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Апропо.

Арештом Дубневича СПРОСТОВАНО безпідставні чутки,що "Команда ЗЕ " домовилась про все з Дубневичами.

тобто недавне призначення помічником Нардепа Дубневича Головою обласної Ради Ганущиним своїми замісниками ще двох ХОЛУЇВ ДУБНЕВИЧА -це суто тому,що партія Бариги БПП на Львівщині досі при владі на обласному рівні.

https://zaxid.net/nas_zvilnili_bo_dubnevich_hotiv_pokazati_sviy_vpliv_na_lvivshhinu_n1490339
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Кажуть - принаймні, про це говорить Ірина Марушкіна з Варіантів, вона навіть написала це у Facebook, - що депутатам пропонували хабарі за це голосування(за зняття двох замісників голови облради). Навіть називає суми якісь - від 500 до 10 000 доларів за голосування. Не знаю - за обох, за кожного.

Володимир Гірняк: Конкретно я цього не бачив, але чув. Особливо після того, коли в моєму випадку було 42 - то ціна зросла до 20, а навіть, казали, 50 тисяч умовних одиниць. Але доказів немає - це питання до правоохоронних органів.

/Гірняк.Колмишній зам. голови облради.
Скорумповане місто Львів

Відкрита група

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Так що там про юристів у регламентному комітеті - є вони чи нема?
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Було подання.

Комітет висловив Думку,що Є підстави і передав рішення ВР.
А ВР МОЖЕ ВСЕ(Плющ)

ЩО ЮРИДИЧНО НЕ ТАК ?)
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Комітет не підтримав подання генпрокурора, а просто передав свій юридично обгрунтований негативний висновок голові ВР, котра у свою чергу прийняла політичне рішення про притягнення. А в астальном, прєкрасная маркіза, всьо харашо.
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Тобто ВР ,де є монобільшість НЕ підтримала подання комітету,де у неї теж більшість ...)))))))))))

Порохоботе,ти бреши,та не ********** )))
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Я бачу, ваша юридична підготовка аж зашкалює
З нею вам прямий шлях у зе-прокурори, які докази замінюють голослівними заявами.

Дуже скоро побачимо результат у судах.
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пане адвокате Дубневичів і фігурантів решти "Схем" Порошенко..

дійсно ,суди покажуть. )
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До речі, зі слуг за зняття недоторканості проголосувало лише 208 чол., і якби не 19 чол. з Голосу, результат був би негативним.
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але ледве вистачило голосів. навіть якщо там є якісь підводні течії те що дубневич корупціонер очевидно. нехай не крадуть тоді не буде навіть формальних підстав їх переслідувати.
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на Дубневичів кримінальних справ -як вошей на старому кожусі... (
Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт - Цензор.НЕТ 1106

Понад 1600 квадратних метрів - це родинний маєток братів-нардепів Богдан та Ярослава Дубневичів у селі Зубра під Львовом.
Кілька сусідніх - менших за розмірами будинків - теж їхні. І це ще не все. В електронних деклараціях Ярослав та Богдан на двох вказали 68 квартир, майже 20 будинків і майже півтисячі земельних ділянок площею майже 300 гектарів.





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"ГОлос" (в основному це ГАличина) ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ЦИХ ГАЛИЦЬКИХ РАГУЛІВ- НЕДООЛІГАРХІВ ДУБНЕВИЧІВ..

Тому і дав голоси ЗА.
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А как европейская псина проголосовала? Небось отмолчалась. Своих родных братанов по профессии не сдает?
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