 Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу народному депутату Ярославу Дубневичу.

За дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності проголосували 332 народні депутати. Затримання підтримав 241 нардеп, арешт - 229 депутатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

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