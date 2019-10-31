 Допит Портнова проведено "тихо" з порушенням закону. Його потрібно повторити, - адвокат Порошенка Головань

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі написав адвокат Ігор Головань.

За його словами допит проведено з порушенням закону.

"Потерпілий, на відміну від заявника, відповідно до статті 56 КПК України під час досудового розслідування має право брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі.



Відповідно до частини 6 статті 223 КПК України, слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника.

Тому слідчий Національної поліції, який приховав від потерпілих допит Портнова і не дав можливість поставити йому запитання, порушив закон", - зазначив Головань.

Він вважає, що слідчий продемонстрував залежність і упередженість, йому буде заявлено відвід, а представник потерпілих вимагатиме повторного допиту Портнова.

Директора ДБР Романа Трубу, який також обвинувачується в справі про спробу нападу на п'ятого президента України Петра Порошенка, також потрібно допитати за участю представника потерпілих, додав Головань.

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