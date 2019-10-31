 Європейська та євроатлантична інтеграція - наш ключовий пріоритет, - Гончарук

"Європейська та євроатлантична інтеграція – наш ключовий пріоритет. І ми про це не просто говоримо, ми доводимо це своїми діями. Через 5 років ми хочемо максимально наблизитися до членства в ЄС. І в цьому ми потребуємо вашої допомоги", - цитує Гончарука пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр додав, що Україна сподівається на особливий формат партнерства в рамках ініціативи Східне партнерство, а також наголосив на зацікавленості держави в укладенні АСАА (угоди про так званий "промисловий безвіз", який стане значним кроком на українському євроінтеграційному шляху. - Ред.).

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Зі свого боку Даніельсон наголосив на важливості для Єврокомісії вивчення цього питання для подальшого проведення перемовин та укладення АСАА. Сторони домовилися обговорити реалізацію цього процесу згодом.

"Крім цього, Глава українського Уряду висловив сподівання на те, що Європейський Союз якнайшвидше зможе реалізувати у Приазов’ї муніципальні проєкти, які Оціночна місія ЄС на початку 2019 року окреслила у звіті "Підтримка ЄС регіону Азовського моря: пропозиції щодо додаткових заходів". Цей звіт, зокрема, передбачав проєкт зі збору та переробки відходів у Маріуполі та проєкт розвитку тролейбусного транспорту в Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, Гончарук закликав ЄС інвестувати в морські порти міст Маріуполь та Бердянськ.