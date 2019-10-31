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 Політика України
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 Європейська та євроатлантична інтеграція - наш ключовий пріоритет, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з генеральним директором Директорату Єврокомісії з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення ЄС Крістіаном Даніельсоном і обговорив поглиблення співпраці в межах ініціативи ЄС Східне партнерство.

"Європейська та євроатлантична інтеграція – наш ключовий пріоритет. І ми про це не просто говоримо, ми доводимо це своїми діями. Через 5 років ми хочемо максимально наблизитися до членства в ЄС. І в цьому ми потребуємо вашої допомоги", - цитує Гончарука пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр додав, що Україна сподівається на особливий формат партнерства в рамках ініціативи Східне партнерство, а також наголосив на зацікавленості держави в укладенні АСАА (угоди про так званий "промисловий безвіз", який стане значним кроком на українському євроінтеграційному шляху. - Ред.).

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Зі свого боку Даніельсон наголосив на важливості для Єврокомісії вивчення цього питання для подальшого проведення перемовин та укладення АСАА. Сторони домовилися обговорити реалізацію цього процесу згодом.

"Крім цього, Глава українського Уряду висловив сподівання на те, що Європейський Союз якнайшвидше зможе реалізувати у Приазов’ї муніципальні проєкти, які Оціночна місія ЄС на початку 2019 року окреслила у звіті "Підтримка ЄС регіону Азовського моря: пропозиції щодо додаткових заходів". Цей звіт, зокрема, передбачав проєкт зі збору та переробки відходів у Маріуполі та проєкт розвитку тролейбусного транспорту в Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, Гончарук закликав ЄС інвестувати в морські порти міст Маріуполь та Бердянськ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156995
 
   
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Ваш приоритет - набить карманы бене.
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олигархат от корыта, монополии к чёртовой матери, реальные реформы (люстрации, либерализация налогообложения и т.д.) только тогда можно начинать варнякать про интеграции..пока - трёп..
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Розмріявся... Неначе це тобі поле чудес. Це Україна.
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28 років суцільного солодкого звеждєжа вже дещо набридли..
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И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Источник: https://censor.net.ua/n3156995
Какими действиями, лоботряс? Тебя никто всерьез не воспринимает...
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Що зроблено новою владою у напрямку євроінтеграції та атлантичної інтеграції? Нічого? Отже від нової влади лише порожні обіцянки.
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Слова, слова.. Подобное мы и при Януковиче слышали..
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А как же регионы с особым статусом на постоянной основе. Они тоже согласятся с этим? Судя по всему, "слуги народа" заговаривают зубы, делая при этом совершенно иное. Например, в определённый момент скажут: "Вы же видите, как мы хотим в ЕС и НАТО, но регионы с особым статусом ни в какую не хотят. Поэтому вопрос откладывается на неопределённое время."
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