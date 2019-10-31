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Все про:ВР (5968) Яременко Богдан (54) Слуга народу (423) Корнієнко (55)

 Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко не бачить причин застосовувати санкції до члена фракції, голови комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка і вважає неправильною зйомку особистих листувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Ну ми ж не комісія з етики, моралі. Її ж скасували", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання про можливі санкції.

Депутат також вважає втручанням в особисте життя зйомку особистого листування депутатів у залі засідань Ради.

"У нас є стаття в Кримінальному кодексі про втручання в особисте життя, тому я б радив парламентським фотокореспондентам бути уважнішими до того, що вони роблять. В якийсь момент це може викликати реакцію. Те, що так робили раніше, не означає, що це правильно", - заявив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Від дружини і дітей до фракції і президента", - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР

Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156993
 
 
 Топ коментарі
 
Наказывать не за что, это не преступление. Это показатель того, кто сейчас при корыте. Очень яркий показатель. Свиньи, отборные свиньи.
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У Європі після такого сорому люди самі ідуть, але ж у нас не люди, а бикота при владі.
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Наказывать не за что, это не преступление. Это показатель того, кто сейчас при корыте. Очень яркий показатель. Свиньи, отборные свиньи.
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свиньи жрут и срут..это кролики по ходу)))
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Адепты Свыни и Кроля обвиняют Клованов в свинарчукизме? Наказывать Яременко за скандал с секс-перепиской в зале ВР фракция СН не будет, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7337
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Яременко має сам йти з політики і скласти депутатський мандат. Має бути політична відповідальність за аморальну поведінку!
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В іншій країні так би і було. Тільки не в Україні....
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нечего мальдивского хряка рекламировать..оно уже импотент!!!
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Звідки такі подробиці? Ви були близькі з Петром Олексійовичем?
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Подыскал себе в ВР кого то новенького уже? Тебе как раз и анал не табу наверно😀
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нечего мальдивского хряка рекламировать..оно уже импотент!!!
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выпишите Хряку похвальную грамоту и поощрительную премию в 100$ за час и 150$ за два часа Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7223

но только в классике !



гребаный стыд !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Та куда їм до Главсвині.. Ото була, свиня так свиня..Шкода, шо іздохла Наказывать Яременко за скандал с секс-перепиской в зале ВР фракция СН не будет, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8273
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удмурдъ.. ты шо в школє плоха учішься? стікі запятих повтикав
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Да, "Скотный двор" , Оруэлла, во всей красе..........
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Так там всі однакові). Ось головна антікоррупціонерка Галина Янченко так тре сиською Бабака, що той вже в штанях не поміщається. Люди кого ви вибрали?? Це ж ганьба!
Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7223

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"Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили"

вы не комиссию, вы саму МОРАЛЬ УПРАЗДНИЛИ
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ах ты ж старый седой жирдяй!!!шалунишка еще тот)
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Вдаючись до аналогій - політика нових облич уся така.
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Той дрочить, той з повією переписується, так дивись і моніку під куполом отпердолять.
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В Европе бы засудили за такие дела. Мы же в этом направление идём?
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У Європі після такого сорому люди самі ідуть, але ж у нас не люди, а бикота при владі.
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це жах! Воно натякає на не правильні та протизаконні дії фотографів, а те що один дрочить в Раді, інший ***** замовляє це так... поліцію моралі в нас відмінили! Слуги *****!
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прошу мені не тикати і по друге яким я боком до тих? Чи Ви ярий представник прихильників Зе?
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А ты не бл-дь ,поддерживаешь ,любителей зеленого анала?
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Кабан мохнорылый. Может он ещё и в Раду бл2дей вызовет? Личная жизнь у него..
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так путана же писала, что на территории клиента, то шо робыть?
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За межами ВР у нього немає часу такою хернею займатися - жінка, діти, діла-справи. А от у залі ВР йому робити нічого, то хоч повій опитає, хто за дешевше дасть. Ненаїбалося воно. А тут зайві гроші у кишені зявилися, відчуття особистої значимості. А дома одна жінка, яка вже пізнана-перепізнана. Та й стара вже. Але - У ЗАЛІ ВР ЙОМУ РОБИТИ НІЧОГОКарати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3087
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Может он любит, когда его наказывают, поэтому жрице и звонил...
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Вообще то привычка подсматривать и подслушивать, это из совка у вас осталось. А, пускай остается.
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как и привычка совать смою мокшанскую харю не в свое дело
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Обзываться и ругаться, тоже оттуда. Ааа, пускай будет.
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да, как тебе, мокша, запретить то, ты же иначе сдохнешь
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За межами робочого місця хай робить що хоче. А тут воно повинно нести відповідальність.
Взагалі над кожним робочим місцем повинна бути камера. Це стосується не лише депутатів, але й усіх чиновників.
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"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.

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Значить, якщо люди вибрали собі депутата, він тепер може дрочити на засіданнях Верховної Ради, переписуватись з проститутками і йому за це нічого не буде. А якщо хтось оприлюднить це, то ще й наказати можуть ?????? Нормальна влада !!!
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Вот и все!

Вот она мораль Зебобиков - на работе можешь дрочить, шлюх снимать, спать, т.е. делай все, что угодно, Народ оплатит!!!! Не стыда, не совести!

Вон из Украины, свиньи!
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"Ни стыда, ни совести!" - ото так буде правильно. Ти або українською пиши, або російську вивчи Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2381
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да просто государство в знак поощрения должно за свой счет презентовать богдаше еще одну промтитутку
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Друга серія для челяді.
А тим часом, блаЗЄнський фактично відмовляється від вступу України до НАТО.
Видається мені, що вся ця історія була спеціально розіграна для цього. І не випадково в її центрі той, хто відповідає за міжнародну політику у блаЗЄнського, тобто п.Яременко. Бо в иншому разі саме Яременкові треба було б пояснювати зміну курсу України на невступ до НАТО. Натомість він пояснює свій "секс-скандал".
Вчіться, посполиті. коломИйський_разом_з_путіном ще не раз буде вас так елеґантно обдурювати.
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та то он Танюхе Лайф звонил, ей можно, бо на Цензоре много не заработаешь Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5622
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Быдло!
Быдло там, быдло здесь, быдло везде - нарид превратившийся в скотов.
Нарид, бес чести, без чувства собственного достоинства!....
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твій нарід на Растовє болт бєз солі даєдаєт Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7712
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я вот думаю надо зебилам устроить прямо в Раде сьемки порнушки-рейтинг будет зашкаливать-а рейтинг ваше ВСЕ, да зебелятки?
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Приймуть закон конституційною більшістю ( це поза сумнівом ) про легалізацію проституції і відкриють прямо у Парламенті масажний салон. І буде їм усім щастя.
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За кнопкодавство не наказали, за корупцію не наказали, за марафон по шльондрам- не наказали. Ідеальна фракція, за своїх горою)
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А вже всі забули як депутат от СН Тищенко пристроїв свою шлюшку радником на зарплатні з бюджету ?
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Ну так, что естественно, то не безобразно!
Вы Чубаке лучше пару проституток в помощники наймите на деньги бюджета, чтоб он не палил контору.
Вон Тищенко, красава!
Резиновую женщину дома оставляет, на работу берет настоящую модель-флейтистку!
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Дякую СН, що ви ще не шпенькаєтесь прямо під час пленарних засідань і поки що можна дітей залишати біля телевізорів. Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2350
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Личная жизнь в рабочее время и на рабочем месте два раза подряд? Уже и к журналистам претензии? Корниенко не о том глаголет.
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У Хаггарда повесть есть. "Прекрасная Маргарет"... Так там есть выражение: "Оружие может только ранить.. Уличные песенки убивают насмерть.." Достаточно, что его высмеяли.. И не только его, но и семья, косвенно, "попала под раздачу"... Правда, он из тех людей, о которых говорят: "У Сірка очі позичив..", поэтому "утрётся" и, сказав - "Ну и что?...", продолжит сидеть в Раде...Этим "быдлота" отличается от "человека", имеющего честь и достоинство..
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Там есть кому наказывать этого долбооба. Так выглядит его жена.
Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6968
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та як вам взагалі не сором таке бажати?
як можна карати такого внєшнєпалітічєскага рубаху-парня?
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о, зебилы уже журналистам угрожают, скоро запретят. а как пели про эпохи открытости, и как лишать всех будут за кнопкодавство... а теперь включили режим король народа
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Скоро выпрут корреспондентов с Рады.
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Правильно! Благодарность Яреме объявить, - за рыцарское отношение к дамам..
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И это верно: не комсомольцы, чтобы по чужим постелям лазить. У кого неб бабла на шмал, дрочите и завидуйте молча. Кстати, хочу напомнить, что Богдан Яременко (тот, что вызванивал проституток), будучи послом в Турции, оказался единственным дипломатом который поддержал Майдан, остальные рассказывали сказки про радикалов и нацистов или стыдливо молчали.
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Як кнури які дрочать і бігають за молодими свинками можуть його покарати? Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 552
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Ему просто надо подать закон на легализацию древней профессии.
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Дык не за что наказывать!! Он же не сношался в Раде а только планировал))
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