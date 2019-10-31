 Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
"Ну ми ж не комісія з етики, моралі. Її ж скасували", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання про можливі санкції.
Депутат також вважає втручанням в особисте життя зйомку особистого листування депутатів у залі засідань Ради.
"У нас є стаття в Кримінальному кодексі про втручання в особисте життя, тому я б радив парламентським фотокореспондентам бути уважнішими до того, що вони роблять. В якийсь момент це може викликати реакцію. Те, що так робили раніше, не означає, що це правильно", - заявив політик.
Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
но только в классике !
гребаный стыд !!!!!!!!!!!!!!!!!!
вы не комиссию, вы саму МОРАЛЬ УПРАЗДНИЛИ
Взагалі над кожним робочим місцем повинна бути камера. Це стосується не лише депутатів, але й усіх чиновників.
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Значить, якщо люди вибрали собі депутата, він тепер може дрочити на засіданнях Верховної Ради, переписуватись з проститутками і йому за це нічого не буде. А якщо хтось оприлюднить це, то ще й наказати можуть ?????? Нормальна влада !!!
Вот она мораль Зебобиков - на работе можешь дрочить, шлюх снимать, спать, т.е. делай все, что угодно, Народ оплатит!!!! Не стыда, не совести!
Вон из Украины, свиньи!
А тим часом, блаЗЄнський фактично відмовляється від вступу України до НАТО.
Видається мені, що вся ця історія була спеціально розіграна для цього. І не випадково в її центрі той, хто відповідає за міжнародну політику у блаЗЄнського, тобто п.Яременко. Бо в иншому разі саме Яременкові треба було б пояснювати зміну курсу України на невступ до НАТО. Натомість він пояснює свій "секс-скандал".
Вчіться, посполиті. коломИйський_разом_з_путіном ще не раз буде вас так елеґантно обдурювати.
Быдло там, быдло здесь, быдло везде - нарид превратившийся в скотов.
Нарид, бес чести, без чувства собственного достоинства!....
Вы Чубаке лучше пару проституток в помощники наймите на деньги бюджета, чтоб он не палил контору.
Вон Тищенко, красава!
Резиновую женщину дома оставляет, на работу берет настоящую модель-флейтистку!
як можна карати такого внєшнєпалітічєскага рубаху-парня?