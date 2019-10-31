 Столярчук просить Окружний адмінсуд Києва поновити його на посаді заступника генпрокурора

"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Генерального прокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника Генпрокурора. Водночас позивач просить поновити його на зазначеній посаді", - повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в цій адміністративній справі.

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Як повідомлялося, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука. Столярчук був призначений заступником Генпрокурора в березні 2015 року, а Кізь - у липні 2019 року. 28 жовтня Кізь звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про незаконність його звільнення. На цей момент суд розглядає питання про відкриття адміністративного провадження.