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 Політика України
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 Столярчук просить Окружний адмінсуд Києва поновити його на посаді заступника генпрокурора

До Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) надійшов позов колишнього заступника Генерального прокурора Юрія Столярчука до Генеральної прокуратури України щодо звільнення його з посади.

"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Генерального прокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника Генпрокурора. Водночас позивач просить поновити його на зазначеній посаді", - повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в цій адміністративній справі.

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Як повідомлялося, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука. Столярчук був призначений заступником Генпрокурора в березні 2015 року, а Кізь - у липні 2019 року. 28 жовтня Кізь звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про незаконність його звільнення. На цей момент суд розглядає питання про відкриття адміністративного провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156990
 
 
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Он не держится за должность, просто без работы в прокуратуре на благо Украины - жисть не мила Столярчук просит Окружной админсуд Киева восстановить его в должности замгенпрокурора - Цензор.НЕТ 913
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Столярчук , а как насчет поработать водителем троллейбуса за 4000 грн , га ? Так сказать прочуйствовать все прелести народной жизни . Шо , не Столярчук просить Окружний адмінсуд Києва поновити його на посаді заступника генпрокурора - Цензор.НЕТ 5927
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без прокуратуры я не могу, а где же я харчеватся буду...?
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ГПУ не резиновая . Начальник госструктуры не может уволить плохого сотрудника только в постсоветских странах
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Мдаа... Жажда власти и справедливости у прокуроров сильнее всего....
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