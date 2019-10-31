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 Політика України, За кордоном
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Все про:Нідерланди (470) Боїнг-777 Malasia Airli... (406) Bellingcat (45)

 У справі MH17 можуть з'явитися нові підозрювані, - засновник Bellingcat Гіґґінс

У Bellingcat не діляться подробицями того, що саме досліджують у справі МН17, але не відкидають, що можуть з'явитися нові підозрювані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

"Це не початок останнього акту спектаклю, але кінець першого", - описав Гіґґінс початок судового процесу, який стартує в березні наступного року.

Засновник Bellingcat зазначив, що він і його команда добре обізнані про структуру, яка привела до катастрофи МН17.

"У нас немає конкретних імен тих, хто натиснув на кнопку, і в якомусь сенсі це не найважливіше, тому що вони є частиною структури управління, яка привела їх до натискання кнопки, і вся ця структура винна в тому, що сталося. Ми маємо дуже чітке уявлення про цю структуру - хто і за що відповідав. Я впевнений, що Міжнародна спільна слідча група (JIT) ще краще усвідомлює все це", - сказав Гіґґінс.

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Він також припускає, що в справі МН17 можуть з'явитися нові підозрювані.

"Я не знаю щодо свідків та інших подібних деталей, але, можливо, більшість людей будуть звинувачені ще до початку судового процесу в березні 2020 року. Це буде тривалий процес, я очікую, що перше засідання буде швидше адміністративним, а власне розгляд справи по суті почнеться пізніше", - зазначив засновник Bellingcat.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

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Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156989
 
 
 Топ коментарі
 
Головний підозрюваний це фуйло.
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Хуйло решил продемонстрировать миру - на что способны Буки...
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а один клован розраховує, що хмуйло йому буде вдячне за здачу ключового свідка в цій справі
тупий блазень
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***** решил продемонстрировать миру - на что способны Буки...
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Цыплят по осени считают.
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глупо подозревать, когда вполне уверен.
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мабуть з подачі зеленського це хахли?...
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у кагбы, Зебил быстренько избавился от Цымаха, что бы тот не рассказал ПРАВДУ... У справі MH17 можуть з'явитися нові підозрювані, - засновник Bellingcat Гіґґінс - Цензор.НЕТ 6893
чем не история?...))
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а один клован розраховує, що хмуйло йому буде вдячне за здачу ключового свідка в цій справі
тупий блазень
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Странное дело, но все говорят о применении Бука, но все почему то забывают, что при пуске ракеты образуется инверсионный след , который как минимум не распадается в течении получаса. Неужели никто не смог его заснять и прислать фото или видео об этом.
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Инверсионный след не попал в кадр. Понимаете, самолёт ведь падает не вертикально. У него в момент попадания ракеты была крейсерская скорость, как минимум 600 км/ч. На кадрах Лайньюс показан дым на месте падения, но это очень далеко от точки в небе в которой было поражение ракетой.
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РФ виновата в гибели МН-17.
Ещё бы разобрались с гибелью рейса 1812 Тель-Авив - Новосибирск 4 октября 2001 г.
По которому из политических соображений Украина выплатила компенсации родственникам погибших. Но ракета комплекса С-200 не сбивала самолёт. Подробности об этом в интервью с Кузьмуком, который был тогда министром обороны Украины.
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Да фигня всё. Голландия не хочет получить Калибром по парламенту, вот и все причины "задержек в расследовании".
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