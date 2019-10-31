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 Політика України
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Все про:Кабмін (3244) скорочення (31) РДА (121) держслужбовці (123) Дмитро Дубілет (33)

 Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет заявляє, що уряд вирішив скоротити штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18 449 позицій.

"Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18 449 позицій... Рішення про скорочення було непростим, але необхідним. Ми маємо суттєво підвищити ефективність роботи державних органів", - написав Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що протягом останнього місяця уряд провів аналіз усіх функцій РДА.

"Всього в РДА ми нарахували їх 111 за 11 напрямками. Кожен з цих напрямків ми розклали на атоми. До обговорення ми залучили всі профільні міністерства, а також співробітників ОДА і РДА", - додав він.

Дубілет зазначив, що таке скорочення пов'язане з низкою причин, а саме: частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ); частина функцій виявилися застарілими і неефективними; частину функцій можна перенести на більш високий рівень; а частина функцій будуть об'єднуватися.

Водночас міністр зазначив, що для мінімізації негативних наслідків для тих, хто потрапляє під скорочення, буде вжито низку заходів. Зокрема, такі співробітники отримають повідомлення за 2 місяці, а також їм будуть виплачені всі компенсаційні витрати, зокрема за невикористані щорічні відпустки.

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Також разом зі Службою зайнятості уряд працює над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, до моменту звільнення.

"Кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування. Пошук роботи, проведення професійного навчання, і навіть підготовка особи до започаткування власного бізнесу будуть проводитися із залученням найширшого кола організацій — бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання", - зазначив міністр.

Крім того, разом з Міністерством цифрової трансформації і Міністерством економіки уряд вже в січні має намір запустити курс з ІТ-грамотності, що дозволить держслужбовцям безкоштовно навчитися цифровим навичкам і стати більш конкурентоспроможними на ринку праці.

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"Повторюся, це болюче, але необхідне рішення. Я вважаю, що уряд мав проводити ці скорочення більш плавно останні 2 роки (з ходом децентралізації). Однак, на жаль, цього не робилося - можливо, через вибори", - наголосив Дубілет.

Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет 01Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156987
 
   
 Топ коментарі
 
Давно пора дармоедов разогнать !!!
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Да, пусть сокращают этих коррупционеров и плюс пусть не забывают, что Раду нужно сократить до 300 человек, все равно от них толку мало, только с проститутками общаются в рабочее время. А бюджетные деньги сжирают хорошо.
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Товарищ Дуплет единственное что вы можете делать эффективно это лизать зад Бени на этом всё.
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Товарищ Дуплет единственное что вы можете делать эффективно это лизать зад Бени на этом всё.
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курне зранку і кожен день новина,одна абсурдніша іншої
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Судя по твоему вопросу ты явно голосовало за зеленского а значит пытаться что-то объяснять таким как ты это просто потеря времени . Бывай ✋
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Ці всі реформи від Дубілета це не реформи, це повна дурня! Скоротити, об'єднати, перенести і в результаті отримаємо непрацюючу державну машину по всім 490 районним адміністраціям! Потрібно повністю змінити підходи до здійснення адміністративних функції на місцевому рівні! Потрібно віддавати всі РДА в руки приватного підприємця-ФОП з відповідною ліцензією на здійснення функцій державного управління і ФОП сам має визначати скільки йому людей потрібно для цієї роботи! ФОП отримує бюджет на роботу і може залучати кошти населення для оплати своєї роботи, для надання якихось додаткових послуг! Ось тоді буде робота і якість! В держави немає грошей щоб забезпечити всі РДА потужним фінансуванням, але ці гроші є у населення і ці гроші населення носить у вигляді хабарів в РДА. Потрібно змінити формат роботи РДА, щоб населення офіційно платило працівникам РДА за роботу, по договору, і це дало б необхідне фінансування місцевим органам державного управління! А для цього потрібно змінити чиновників в РДА на працівників ФОПа, які будуть офіційно брати гроші в населення за додаткові послуги! Тільки на продажі ліцензій для ФОП на державне управління - держава отримає десятки мільярдів грн додаткових надходжень в бюджет!
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А штат ОПУ увеличить в два раза😀 Хотя пох, из тех 18000 тетечек бальзаковского возраста, процентов 80 за Зе и голосовали.
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бачу, що аргументів нормальних проти цього рішення тут просто немає, бо воно логічне. І якщо тьотєчкі голосували за зе, це не дає їм ангельский німб над макітрою. Мінус 16000 виборців це ніщо))
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Так я и говорю пох. А аргументы за увеличения штата ОПУ в два раза есть, при том что тоже обещали сократить? Ну надо быть честным избирателей не 18000, а раза в три больше(семья,друзья), но все равно пох
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Да, пусть сокращают этих коррупционеров и плюс пусть не забывают, что Раду нужно сократить до 300 человек, все равно от них толку мало, только с проститутками общаются в рабочее время. А бюджетные деньги сжирают хорошо.
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Ты не тыкай, ботяра соевая, лазишь по чужим комментариям. Свои пиши.За своим Пэдрей смотри, чему ты способствовал. Я агитировала перед выборами за "Голос" и мои депутаты никого еще не подвели.
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Так, а ОГА? Среди них тоже полно ваших поклонников. Или я пропустил что-то и уже?
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"Риба гниє з голови, а чистять її - з хвоста..".
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Наголосували? ЖЕРІТЬ і НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ!!!
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Під час першого майдану в 2004 році, в холі офісного центу Харківського метрополітену в буфеті висів плакат:
"Нет геноциду чиновников!"
Схоже що чиновники це окремий генно модифікований вид і його знову починають геноцидити. Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4391 Особисто я дуже радий подібним рішенням бо саме цей вид, голосував за нєлоха і януковоча.
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....этих КРЫС не вытравить , ПРОБОВАЛИ уже тысячу раз !!!! они БЫСТРЕНЬКО организовывали НОВЫЙ отдельчик и НАБИВАЛИСЬ туда как в УТРЕННЮЮ МАРШРУТКУ !!!
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скажу по секрету : у них уже ДЕТИ работают в АДМИНИСТРАЦИЯХ кроме их самих !!!
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хотелось бы чтоб не молодых увольняли .. хотя их трудоустроить будет легче, а контингент клонов Ноны Мордюковой из категории 50+.... ну хоть работающих пенсионерок разгонят от кормушки
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як же тепер соєві трутні жити будуть.. працювати вони не вміють, обирати їх ніхто не буде, Пєтя на них давно вже болта шоколадного поклав..Бєдниє, бєдниє люді Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1309
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райони теж скоротити . практично для людей крім мітингів нічого а шобла районна жирує.
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