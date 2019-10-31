 В олігархів немає можливості шантажувати нову владу, - Богдан

Про це в інтерв'ю УП розповів глава Офісу президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"За весь час моєї присутності, моєї команди в цьому приміщенні ніхто не взяв ні копійки хабаря, не отримав частки в якихось потоках і в якихось інтересах. І просити у них у нас нічого. У нас достатньо голосів у Верховній Раді, щоб самостійно приймати рішення. І якщо комусь з олігархів у нас щось не подобається, у них немає можливості нас шантажувати ", - сказав Богдан, додавши, що у нього немає тем для комунікації з олігархами.

Глава ОП уточнив, що багато олігархів можуть звертатися з якимись законодавчими питаннями - в основному, коли Верховна Рада приймає закони, які їх не влаштовують. Але в такому випадку Богдан, за його словами, тільки з'єднує людей з фахівцями - депутатом або зі своїм заступником - і тільки для "інтелектуального спору", щоб почути якісь доводи.

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Він також нагадав, що президент і керівництво ОПУ зустрічалися з великими бізнесменами - Ігорем Коломойським, Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим, про що повідомляли публічно.

Водночас Богдан визнав, що боїться, що олігархи можуть повернути собі вплив на політику, але поки не розуміє, як вони це зможуть зробити, оскільки, за словами Богдана, "жодна політична партія, зокрема і "Слуга народу", не має ніякого впливу на Кабінет міністрів".