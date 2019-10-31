 В олігархів немає можливості шантажувати нову владу, - Богдан

Про це в інтерв'ю УП розповів глава Офісу президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.
"За весь час моєї присутності, моєї команди в цьому приміщенні ніхто не взяв ні копійки хабаря, не отримав частки в якихось потоках і в якихось інтересах. І просити у них у нас нічого. У нас достатньо голосів у Верховній Раді, щоб самостійно приймати рішення. І якщо комусь з олігархів у нас щось не подобається, у них немає можливості нас шантажувати ", - сказав Богдан, додавши, що у нього немає тем для комунікації з олігархами.
Глава ОП уточнив, що багато олігархів можуть звертатися з якимись законодавчими питаннями - в основному, коли Верховна Рада приймає закони, які їх не влаштовують. Але в такому випадку Богдан, за його словами, тільки з'єднує людей з фахівцями - депутатом або зі своїм заступником - і тільки для "інтелектуального спору", щоб почути якісь доводи.
Він також нагадав, що президент і керівництво ОПУ зустрічалися з великими бізнесменами - Ігорем Коломойським, Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим, про що повідомляли публічно.
Водночас Богдан визнав, що боїться, що олігархи можуть повернути собі вплив на політику, але поки не розуміє, як вони це зможуть зробити, оскільки, за словами Богдана, "жодна політична партія, зокрема і "Слуга народу", не має ніякого впливу на Кабінет міністрів".
"Мудак, признаю".
Извиниться за интимную переписку Яременко вынудил пранкер - СМИ
Пранкер "Джокер" в переписке с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко под видом генпрокурора Украины Руслана Рябошапки просил удалить пост об интимной переписке и попросить прощения у фракции и президента, утверждает "Страна".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/mudak-priznayu-izvinitsya-za-intimnuyu-perepisku-yaremenko-vynudil-pranker-smi-1389262.html
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а пишуть про яременка..
про 11 х 30тис і поліграфи вже не пишуть,
вже забули
Їжі ви не мали?
На роялі віртуоза9
Гетьманом обрали.
"Я не лох," - він запевняє
З головой не дружить.
А господар підганяє,
Що нежваво служить.
Рада згодна, все приймати,
Знати що не хоче.
Треба шльондру замовляти,
Хтось банально дроче.
Де обрив за поворотом?
Боже, дай нам знати,
Як не дати ідіотам
Все під дурь просрати
Його міг налякати лише Порошенко.
Як олігархи можуть шантажувати своїх?
Немає потреби шантажувати те, чим повністю керуєш))
tZE inform
@tZEinform
выгодополучатель - Игорь Коломойский. №1210 оставляет неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают его ГОКи
tZE inform
@tZEinform
это взятка. Коррупция - это предоставление от государства незаконных привелегий. Например, когда всем - рента Х6 , а Коломойскому - неизменную ренту За изменениями в Налоговый кодекс, которые предлагаются законопроектом №1210, просматривается пока только один
tZE inform
@tZEinform
"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом" - Гончарук Собираетесь совершить самосожжение, г-н Гончарук ? Очень похвально как человеку с дипломом "негосударственного образца" разъясняем. То что вам приносят в конвертах -
tZE inform
@tZEinform
Компания Коломойского "Ливайн Торг", победило в тендере Национальной полиции на поставку 3 млн л бензинов А-92 и А-95 на сумму 78,5 млн грн. Ну какая же коррупция? Все лучшее - Бэне !
И это правда. Какой шантаж. Коломойский просто дает УКАЗАНИЕ кабинету министров и Монике
ну, гдє єщьо така краса?
"Мы понимали, что верхи были вне себя.
Мы просто не знали что они так и не вернулись..."
(с) tZE inform
За сутки по нам прокатились все возможные и невозможные виды атак. 18 наименований учреждений и подразделений. как говорили в одном фильме "...любые организации на три буквы - все там", даже латвийский Интерпол и две бот-сети из Европы (но это россияне). Мы еще узнаем что они там наплели латышам ... Паралельно была сменена система электронного слежения? мониторинга и видеофиксации в администрации и кабмине.
Когда стал ясен масштаб атаки, руководство скомандовало "Отойти и залечь" Группа мониторинга только отслеживала ситуацию. В какой то момент штаб атакующих резко сменил тактику и начал мониторинг источников энергопотребления в совместимости с мониторингом трафика. Мы так понимаем они просто решили как в анекдоте "... давай твою ловить" - и накрыли три майнинговых фермы (одну в "Укрзализныце" и два каких то сильно хитрых казино.Не знаем сколько уж они скосили, но государству задействование вот этого всего против нас обоiлось государству как минимум пару миллионов гривен.
Причина истерики понятна - партия Зеленского истерически вопящая о "коррумпированном режиме Порошенко" сама оказалась пристанищем коррумпированных лиц и местом коррупционных сделок.
Ну так как долг платежом красен, мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать.
Но в этой истории есть интересный нюанс. Люди внимательно следящие за голосованием в Верховной Раде уже обратили внимание на факт периодичного и уже достаточно частого провала голосования за даже пустяковые вопросы, по причине отсутствия голосой от "Слуг народа". Табло выбивает обычно цифру 218-219 человек.
Фактически речь идет о блокировке голосования группой Коломойского в приблизительном составе 35-36 человек. После такого повторяется одна и та же картинка - Арахамия бежит к ОПЗЖ и тедают 10-15 голосов спасающих голосование. Все эти голоса - это голоса т.н. "группы Фельдмана-Рабиновича". Этакий внутриеврейский междуусобобойчик - группа Зеленский-Фельдман-Рабинович против группы Коломойского.
Нельзя сказать, что такая ситуация сильно нравится группе Медведчука, вошедшего в жестокий клинч в Зеленским. В ВР открыто уже вспыхивают скандалы между депутатами различных групп ОПЗЖ, но факт прямой поддержки Зеленского частью ОПЗЖ - уже факт политического противостояния в Украине.
СБУ отпустила на все четыре стороны задержанных ими "лоббистов". Предъявить им собственно нечего, информация получена, а вскрывать факт прослушки их переговоров с депутатами, видимо еще кому то кажется преждевременным. В общем огромный компромат лег в папки "пригодится". Остаются вопросы по открытым делам специализированной антикоррупционной прокуратуры по делам членов партии "Слуга народа". Позиция Зеленского очень характерна - партию Зеленский упорно гонит к новым высотам замазывания в собственные проблемы, фактически превращая ее в расходный материал. Именно по его распоряжению партия "Слуга народа" решила нанять адвокатов для представления интересов своих нардепов, подозреваемых в возможном получении взяток, в правоохранительных органах. Большинство "членов" этой партии даже не подозревает катастрофические последствия этого шага.
Мы уже упоминали об этом,разъясняем еще раз. В далеком штате Делавэр, в грозном учреждении именуемом Канцлерским судом штата Делавэр, в рамках специального законодательства, созданного для борьбы с организованной преступностью, именуемым актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act", рассматривается дело имеющее прямое отношение к Зеленскому. Так как дело открытое министерством юстиции США (мы писали) о незаконном финансировании связанных с выборами мероприятий, уже затребовано в суд, то вариант изложенный нами уже дано "Лечь спать членом партии президента, а проснуться членом "преступной ассоциации" - это вполне реальный вариант для "слуг народа".
А уж с откровенными попытками помочь адвокатами попавшим в коррупционные дела членам партии - с точки зрения этого суда, будет трактоваться однозначно как свидетельство существования "преступной ассоциации". Ума нет, хоть читайте что вам пишут....
Сообщение от 26.06.2019 г Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Соощение от 09.08.2019 г. Хроника одного Президента .. (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Кто там? Министерство юстиции США ! https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_4.html
Мы с интересом следим за развитием событий.
Безстрашний чоловік, глиба!
И ведь не соврал!
Конкретно в этом помещении ничего такого не было!
Именно алигархи управляют страной
Це єврейська хуцпа, ось що це!