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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2134) Столтенберг Єнс (404) мінські угоди (1647)

 "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг. ВIДЕО

Процес реформ абсолютно необхідний для майбутньої безпеки і процвітання України, а також просування до майбутнього членства в НАТО, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Президент Зеленський і уряд України мають потужний народний мандат на впровадження широкомасштабних реформ. Україна зараз досягає євроатлантичних принципів і стандартів для того, щоб задовольнити очікування свого населення", - сказав він під час засідання Комісії Україна-НАТО в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Столтенберг також наголосив, що Мінські домовленості мають виконуватися повною мірою всіма сторонами, і НАТО очікує, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами.

"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту, і ми високо цінуємо ваше лідерство і ваші зусилля. НАТО підтримує Україну політично та практично, допомагаючи підсилити оборонні інститути, Збройні сили України", - підкреслив генсек Північноатлантичного альянсу.

За словами Столтенберга, в середу Північноатлантична рада побувла у Військово-морській академії ВМС ЗСУ в Одесі, яку підтримують члени Альянсу, і їх вразила цяустанова і люди, з якими вони зустрілися.

Дивіться також: Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156983
 
 
 Топ коментарі
 
ми в курсі.
овоч теж був вибором України.. і шо ?
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Ще в 2008-му зказали, що з таким рівнем корупції і не мрійте. Щось з того часу кардинально змінилось?
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какие реформы???
Ира сказала нужна заявка на ПДЧ
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На реформи не заклали гроші в бюджет міноборони 2020 року! Потрібно 250 млрд грн за оцінками Генштабу ЗСУ, а дали 136 млрд грн! Якщо НАТО хоче реформ в ЗСУ, мають дати гроші!
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Вы не понимаете
Ира сказала
НУЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ!!!
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В 2008 г. уже подавали.
Что каждый год подавать заявку на ПДЧ?
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Ира сказала ПОДАВАТЬ
И это спасет "отца русской демократии" (это из 13 стульев)
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ми в курсі.
овоч теж був вибором України.. і шо ?
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Приймайте нас в НАТО !
Нам потрібна ядерна парасоля.
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Ксения ну це тупо. Ты сама розумієш мадяри не пропустят
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Для цього є дипломатичні шляхи.
Нічого неможливого не існує.
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при чем здесь мадьяры?
проблема в нас
в нашем воровстве и мздаимстве
а мадьяры, польша, румыния и другие всё делают, чтобы отжать людей и земли себе
и 99% украинцев на западе совсем не против зарабатывать в Польше и не кормить украинское ворьё в Киеве
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Як хто ? Забув , чи шо ? Я - кремлевский агент . Шось не так "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 9350

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я таких як ти взагалі не запам'ятовую.
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я таких як ти взагалі не запам'ятовую.

Прочитай , шо ти написав ще раз ... аха "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 2045
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Так я уже прочитал этот тупняк , и хотел обратить твое внимание на твою мазню непродуманную . Шо , не ? "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 6657
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А шо, да ?
Віриш в свою нєзабиваємость ? ХА !
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Ксеню , хорош порожняки гонять , давай гроши на НАТО . Натовские ребятки , должны хорошо питаться и получать хорошую зарплату . Ферштейн "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг - Цензор.НЕТ 2739
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Думаю, Україна здатна прогодувати.
Приклад - Яворів. Натівці не скаржаться.
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Прекрасно , проводите референдум , голосуйте ... Хто за , тому дополнительный счет в комуналочку на НАТО . Лично я , оплачивать этих ссыкунов не намерен . Хде было это ссаное НАТО , когда было очень жарко , га ? А теперь , як поутихло то они приперлись , да ? аха ... Платите сами этим уродам , Куприк не даст и гривны .
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та ясно, що ти проти НАТО.
тобі би менший рахунок за комуналочку.
прямо бачу совка- ідіота
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Ксенія а взагалі НАТО не захоче вступати в війну з рашкою. Я зрозумів вашу політику. Чим швидше Україна вступить в НАТО тим скоріше Україна буде вимагати від НАТО відйовувати Кримм і Донбасс
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Туреччина якось без НАТО проводить спецьоперації.
Чому ми не зможемо ?
Повторюю. Нам потрібна ядерна парасолька.
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Ще в 2008-му зказали, що з таким рівнем корупції і не мрійте. Щось з того часу кардинально змінилось?
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Ви на справді розумні порохоботи чи ні??? Ви що не бачите як мадяри агресивно ведуть проти України
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Мадяри є членом НАТО. А там якщо один член НАТО проти то все
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Ой членами нато? Ви забули як голосували Нідерланди нам за безвіз?? Якщо ти нічорта не будеш робити, то нічого і не вийде.
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так ви пропонуєте прогнутись перед мадярами ?
а ху ху нє хо хо ?
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Что их в той академии так "вразило?" Нищета ,отсутствие современной базы обучения?
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У нас немає конфлікту! У нас є збройна агресія Росії щодо України!
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Белый дом блокировал резолюцию Госдепа по осуждению захвата РФ украинских моряков, - The Guardian
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ужос какой. в НАТО антисоевый заговор.
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Я весной быть в Киев и видель стадион где Зе иметь привселюдно петя-шлюшку очень много ! А петя-шлюшка визжать - ну иметь так иметь! Поимель петю поимеет и путю ! Главнокомандущий Зеленский спасет Европу и Украину от захватить!
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нато оон терпилы уже б отключили параше интернет и банковскую систему на недельку или месяц и это сырьевой придаток превратится вернется в 19 век окончательно и днр\лнр разбежится по кустам..
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