 "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг. ВIДЕО

"Президент Зеленський і уряд України мають потужний народний мандат на впровадження широкомасштабних реформ. Україна зараз досягає євроатлантичних принципів і стандартів для того, щоб задовольнити очікування свого населення", - сказав він під час засідання Комісії Україна-НАТО в Києві, передає Цензор.НЕТ.
Столтенберг також наголосив, що Мінські домовленості мають виконуватися повною мірою всіма сторонами, і НАТО очікує, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами.
"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту, і ми високо цінуємо ваше лідерство і ваші зусилля. НАТО підтримує Україну політично та практично, допомагаючи підсилити оборонні інститути, Збройні сили України", - підкреслив генсек Північноатлантичного альянсу.
За словами Столтенберга, в середу Північноатлантична рада побувла у Військово-морській академії ВМС ЗСУ в Одесі, яку підтримують члени Альянсу, і їх вразила цяустанова і люди, з якими вони зустрілися.
Ира сказала нужна заявка на ПДЧ
Ира сказала
НУЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ!!!
Что каждый год подавать заявку на ПДЧ?
И это спасет "отца русской демократии" (это из 13 стульев)
овоч теж був вибором України.. і шо ?
Нам потрібна ядерна парасоля.
Нічого неможливого не існує.
проблема в нас
в нашем воровстве и мздаимстве
а мадьяры, польша, румыния и другие всё делают, чтобы отжать людей и земли себе
и 99% украинцев на западе совсем не против зарабатывать в Польше и не кормить украинское ворьё в Киеве
ТС ?
Прочитай , шо ти написав ще раз ... аха
я тобі писала.
Віриш в свою нєзабиваємость ? ХА !
Приклад - Яворів. Натівці не скаржаться.
тобі би менший рахунок за комуналочку.
прямо бачу совка- ідіота
Чому ми не зможемо ?
Повторюю. Нам потрібна ядерна парасолька.
а ху ху нє хо хо ?