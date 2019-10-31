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 Політика України
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Все про:Зеленський (3421) НАТО (2134) членство в НАТО (252)

 "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО (Enhance Opportunity Program).

"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що Україна готова до переходу на цей новий рівень", - сказав він, відкриваючи засідання комісії Україна-НАТО в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський також висловив сподівання, що підписаний у 2016 році Комплексний пакет допомоги НАТО буде оновлено й розширено за рахунок додаткових проєктів.

Також дивіться: Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП. ФОТОрепортаж

"Ми вдячні, що Альянс продовжує надавати нам політичну і практичну допомогу, особливо в реформуванні сектору безпеки та оборони. Ми прагнемо поглибити співпрацю для зміцнення обороноздатності", - зазначив президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156980
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас у порохоботов начнётся истерика)))
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Нєлоху все одно кому і що брехати.
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О как! А как твоя рать зовется? Сцыкопихота в гневе, и девиз ваш случайно не сцали сцым и будем сцать?
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тебе следак расскажет. гуляй, пока дают.
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карл типичній кацап .Сразу за следака ухватился и за карандаш.Вот так они и палятся эти Карлы Марксы.Они считают что в Украине правит режим кгбэгшника )(уйла и можно всех запугать следаком с карандашем.Помнишь как Соловьев на татарина орал в прямом эфире???"мразь,ты.Скину твой номеР ФСБ,пусть проверят..." "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 8181Ты попроси его пусть он скажет чей крым и "путин)(уйло" и его как ветром сдует.Потому что у них за такое сразу следак на карандаш
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це попка- папуга.
не витрачайте даремно час.
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моя провокация удалась, отозвалось 5 свиноботов. на воре шапка горит.
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иди ПОКРЕСТИСЬ , нещастный !!! до сих пор ПОРОХ мерещится ((((
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не я, а ты иди ПОКРЕСТИСЬ, ты нещастный !!! тебе до сих пор ПОРОХ мерещится.
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Просто администрация во главе с лысой куртизанкой поощряет свиноботство.
Поэтому столько вменяемых людей покинули эту поросячую помойку.
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Я весной быть в Киев и видель стадион где Зе иметь привселюдно петя-шлюшку очень много ! А петя-шлюшка визжать - ну иметь так иметь! Поимель петю поимеет и путю ! Главнокомандущий Зеленский спасет Европу и Украину от захватить!
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а это значит что бесплптным питоркам типа тебя нужно быстренько валитьнауй "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 8430 "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 5221
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я бесплатный антипиторок. ты копеечный питорок. "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 1176 "Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу - Цензор.НЕТ 1176
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какое на.... НАТО для Украины ??? МОСКОВИЯ европе ясно СКАЗАЛО , Украина в НАТО это мировая война !!!(((( теперь будут росию брать ИЗМОРОМ ((((
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Вместо ПДЧ - расширение возможностей? Да, уж...
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ПДЧ уже просили,от того что сто раз скажешь Халва,во рту слаще не станет.
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Новый уровень чего? Думаю - астральный, идем в нирвану - уходим от жизненных проблем, забот и желаний.
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Ботва порохоботська, у вас цугцванг - це коли кожний ваш крок призводить тільки до погіршення вашої позиції.
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он уже сказал: "Я не Лох!", или он отложил эту коронную фразу на конец встречи?!
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Понимая что для продвижения в НАТО его слова ничего не значат, Нелох решил таким образом подзаработать авторитет среди патриотически настроенных украинцев.
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Только у тех, кто не уловил разницы между ПДЧ и расширением возможностей...
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Коли цей блаЗЄнський каже про перехід на новий рівень, то знайте, що цей рівень буде все нижчим і нижчим.
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НАТО это не писей по роялю барабанить
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яке ПДЧ з війною на Донбасі? Про це навіть нагадувати не треба, бо це виглядає тупо для західних партнерів
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це тупо для Східних партнерів та для вати кацапської
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Соевые аналитики гамна и пара засрали весь ресурс. Лодыри.
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Вырвите наконец-то Монике аденоиды,невозможно слушать его гнуснявый трёп!
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а ты "рошенки" у уха вствь, а одну у рота
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Как же не дойдёт до убогих, что никакое НАТО Украине не светит.
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Я весной быть в Киев и видель стадион где Зе иметь привселюдно петя-шлюшку очень много ! А петя-шлюшка визжать - ну иметь так иметь! Поимель петю поимеет и путю ! Главнокомандущий Зеленский спасет Европу и Украину от захватить!
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Кожного разу путінські халуї вигадують як обійти ПДЧ. У 2008 жЮлька, обіймаючи посаду прем'єр-міністра торочила про спільноєвропейську систему безпеки, в унісон х@йлові. Сьогодні вже інший путінський халуй, щоб задовільнити забаганки свого хазяїна в кремлі, белькоче про "присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса".
Всі країни, які з 2000 року стали членами НАТО, вступали через ПДЧ!!!


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а чего он постоянно с бумажки читает? типа умный, читать умею...
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