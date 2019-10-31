 Маріуполь посідає перше місце за рівнем середньої зарплати в Україні: понад 17 тис. грн., - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"Де найбільша середня зарплата? У Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі. На другому місці Київ, на третьому Дніпро. Харків та Одеса ділять четверте і п'яте місця (майже однакові зарплати)", - зазначив він .

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