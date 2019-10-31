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 Політика України, Економіка
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Все про:заробітна плата (575) Милованов Тимофій (45) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (1)

 Маріуполь посідає перше місце за рівнем середньої зарплати в Україні: понад 17 тис. грн., - Милованов

Найбільша середня зарплата по Україні - в місті Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"Де найбільша середня зарплата? У Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі. На другому місці Київ, на третьому Дніпро. Харків та Одеса ділять четверте і п'яте місця (майже однакові зарплати)", - зазначив він .

Також дивіться: Замість $4 тис. зарплати - 4 місяці заборгованості: вчителі Житомирщини перекрили міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин". ФОТОрепортаж

Маріуполь посідає перше місце за рівнем середньої зарплати в Україні: понад 17 тис. грн., - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156976
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем идиота сделали министром?
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Настоло время ахххххуитетильных историй...😀
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только не бейте)) - факт - Ахметов не при чем))))))))
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только не бейте)) - факт - Ахметов не при чем))))))))
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Раніше найбільша середня зарплата була в місті Южне та Іллічівськ Одеської області! Потім влада порошенка підняла ціни на газ і вбила ОПЗ, який забезпечував високими зарплатами мешканців Южного. Також влада порошенка роздала термінали найбільшого порта на Чорному морі - ІМТП в приватні руки і докери Іллічівська перестали отримувати високі зарплати! Тепер ми скотились до того що в нас тільки металургія дає високі зарплати, всі інші галузі економіки - знищені! Найбільші зарплати мають давати машинобудування, ІТ, фінанси, юридичні послуги, телекомунікації - але все це знищено або заведено в тінь! Немає програми уряду по підтримці та відродженню машинобудування в Україні! Немає програми підтримки ІТ компаній, щоб вони виробляли свій продукт в Україні і захищали інтелектуальну власність свого продукта саме в Україні і приводили свої прибутки зі всього світу саме в Україну! Всі ІТ компанії реєструються за кордоном в США, щоб там реєструвати свою інтелектуальну власність і там змушені сплачувати всі податки! Цей ганебний стан потрібно змінити, ми маємо захищати інтелектуальну власність своїх виробників, щоб ці компанії реєструвались в Україні і сплачувалис податки в Україні!
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А це насправді так чи це просто черговий зебільний жарт від "95 сортиру"? Бо тим Зє-дебілам повірити - себе не поважати 😕
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Взагалі, поняття середня з/п - це суцільна маніпуляція.
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И что?
Донбасс до войны то же делил первое место с Киевом по уровню средней зарплаты....
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У вас самые высокие средние зарплаты? Тогда мы идём к вам!
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На метзаводе работать- это не ботами себе лайкосики наворачивать
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Все в Мариуполь Мариуполь занимает первое место по уровню средней зарплаты в Украине: более 17 тыс. грн., - Милованов - Цензор.НЕТ 9982 А когда там создадут pornohub ой sorry айтихаб то вы можете не успеть туда переехать . Кремневая Долина и жители Швейцарии уже нервно ищут на картах where is Mariupol ))))))
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Ты дурачек?
Туда даже сейчас долетают грады и точки У.
А послн отведений и вовсе...
Думаю Мариуполь сдадут раше под гогот зесерпарсвинособак и вместо 17 000 гривен зарплаты они будут кушать лебеду.
Расплата будет страшной...
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Пока ты празднуешь мир за который платят люди живущие на линии огня.
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А за войну значит люди, живущие на линии огня не платили? Радовались наверное и требовали продолжения?
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Они и продолжают платить.
Каждый день обстрелы.
Просто теперь это засекреченная информация.
Так чта наслаждайся миром он дойдет и до тебя....
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Ну так мира еще нет. Я так понимаю, что петюнам очень важно, чтобы и не было вовсе.
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Еще нет?
ВСУ отвели из Золотого а сепары продолжают стрелять.
Может надо из Харькова отвести что бы мир наступил.
Ты не стесняйся сепарок.
У нас президент очень прислушивается к мнению?своих избирателей.
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Сепарок? Очередной пороходаун детектед.
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Зебилоид.
Так ответа когда наступит мир у тебя нет?
Или вот это что происходит сейчас в Золотом это и есть твой мир?
Можешь не отвечать.
Дебил он и есть дебил.
Не занимай мое время.
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Нет, ********. Я не вангую пальцем в небо, в отличии от вас ********ов о том, что и когда наступит.
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Вы слишком серьезны Сэр ❗️ Я понимаю, мне тоже не смешно, особенно помня что я всего километров 300 от этого рая ❗️🤪
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Пропоную всім зе разом з монікою переїхати в Маріуполь ! Пробачте жителі Маріуполя - чорний гумор .
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Потому что ты сам захотел работать доктором.
Так кто тебе виноват?
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Опять средняя температура по больнице. Один живет в доме 500 кв.м. второй в 50 кв.м. а по статистике у каждого 275 кв.м.. Кому вообще нужна такая статистика?
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Така статистика потрібна маніпуляторам від влади для утримки лохторату.
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"Мариуполь занимает первое место по уровню средней зарплаты в Украине: более 17 тыс. грн., - Милованов" - Средняя зарплата в Польше достигла 1 200 евро в месяц. = 33 312 грн..
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Фактична середня зарплата в Маріуполі не вище, ніж середня по Україні. А ті фантастичні цифри, які демонструє міністр, це маніпуляція. Такі цифри накручуються за рахунок завищених зарплат топ-менеджменту на підприємствах Метінвесту, які в десятки разів вище зарплат основної частини працівників. Якщо середня з/п по заводу 15 тис., то з/п топ-менеджерів стартує від 200 тис. і вище. Тому більшість працівників отримують не 15 тис., а 10-12 тис. і менше.
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Терміново міняю будинок в Ужгороді на малосімейку в Маріуполі))))))))))))))))
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ну там же Металлургический комбинат имени Ильича. Но не все на нем работают. Маріуполь посідає перше місце за рівнем середньої зарплати в Україні: понад 17 тис. грн., - Милованов - Цензор.НЕТ 2931
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В 90-е, Мариуполь давал половину валютной выручки Украины. Стесняюсь спросить-а что, 17000 это много?
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"Гавно -вопрос"©
Это, видать, пагубные последствия злосчастной медицинской реформы - известный солидный господин публично объявил диагноз Миклована - «дебил» (самая лёгкая степень олигофрении), на фото всё тот же нечёсаный Миклован в исподнем нелепой жестикуляцией подтверждает свой диагноз (разве так должен выглядеть вменяемый министр?), опровержения публично объявленного диагноза не последовало, а Миклована до сих пор не госпитализировали...
Подумать только - издеваются над больным человеком.
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Для чого той срач,особисто радий за Маріупольців, що у них найвища зп по Україні.
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А может пану шо - небудь примарилося.Мы и не знали что у нас МАРИУПОЛЕ такие зарплаты, та и еще оказывается СРЕДНЯЯ зарплата! Шото от нас скрывали! А может пану ДЕБИЛУ ,он жеш не скрывает этого, тоже дали покушкать просроченных халявных продуктов, ААААААААААААААА!Вот он и БРЕДИТ! БЕДНЫЙ.
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Ще б екологію підтягнути до нормального рівня і було б ще краще...Успіхів маріупольцям...Вітання із Галичини...
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Спасибо за поздравление и приветствие друже...да ты верно заметил,что экология у нас однаа из самых худших и предприятия и заводы наносят урон природе и населению

Привет Галичине
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1. В Мариуполе находятся основные предприятия ахметовского Метинвеста - Азовсталь, ММК им.Ильича и др. И там действительно платят нормальные зарплаты.
2. Ахметов может позволить себе платить такие зарплаты, поскольку даже сегодня является одним из основных бенефициаров сверхприбылей от схем космического завышения коммунальных тарифов.
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Пффф ты опять все попутал, не 17, а 35, и платят чтобы там работать.
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Ну мій друг з Маріуполю казав що на меткомбінатах там хороші харплати. але середовище не курорт. На Криворожсталі теж зарплаты 500+ євро.
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Приписувати чужі заслуги притаманна риса Зе-коМанди. Пройде рік-два тоді будеш хвастати про зарплати. Вчителям вже почали затримувати виплату зарплат, а міністром лише два місяці, з 28 серпня 2019 р.
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