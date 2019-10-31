 Маріуполь посідає перше місце за рівнем середньої зарплати в Україні: понад 17 тис. грн., - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.
"Де найбільша середня зарплата? У Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі. На другому місці Київ, на третьому Дніпро. Харків та Одеса ділять четверте і п'яте місця (майже однакові зарплати)", - зазначив він .
Донбасс до войны то же делил первое место с Киевом по уровню средней зарплаты....
Туда даже сейчас долетают грады и точки У.
А послн отведений и вовсе...
Думаю Мариуполь сдадут раше под гогот зесерпарсвинособак и вместо 17 000 гривен зарплаты они будут кушать лебеду.
Расплата будет страшной...
Каждый день обстрелы.
Просто теперь это засекреченная информация.
Так чта наслаждайся миром он дойдет и до тебя....
ВСУ отвели из Золотого а сепары продолжают стрелять.
Может надо из Харькова отвести что бы мир наступил.
Ты не стесняйся сепарок.
У нас президент очень прислушивается к мнению?своих избирателей.
Так ответа когда наступит мир у тебя нет?
Или вот это что происходит сейчас в Золотом это и есть твой мир?
Можешь не отвечать.
Дебил он и есть дебил.
Не занимай мое время.
В голос
Так кто тебе виноват?
Это, видать, пагубные последствия злосчастной медицинской реформы - известный солидный господин публично объявил диагноз Миклована - «дебил» (самая лёгкая степень олигофрении), на фото всё тот же нечёсаный Миклован в исподнем нелепой жестикуляцией подтверждает свой диагноз (разве так должен выглядеть вменяемый министр?), опровержения публично объявленного диагноза не последовало, а Миклована до сих пор не госпитализировали...
Подумать только - издеваются над больным человеком.
Привет Галичине
2. Ахметов может позволить себе платить такие зарплаты, поскольку даже сегодня является одним из основных бенефициаров сверхприбылей от схем космического завышения коммунальных тарифов.