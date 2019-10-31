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 Політика України
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Все про:аеропорт (412) концесія (23) Львів (1115) Садовий (255)

 Садовий виступив проти передачі львівського аеропорту в концесію: Якщо державі складно управляти, то місто готове взяти його в комунальну власність

Мер Львова Андрій Садовий виступив проти ідеї уряду передати аеропорт у концесію.

Про це він сказав на Львівському безпековому форумі, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, Львівська міськрада готує відповідне звернення до президента і Кабміну.

Про ідею передати львівський і ще 3 аеропорти в концесію вчора на Маріупольському форумі заявив міністр інфраструктури Криклій.

Садовий нагадав, що ця ідея належить ще попереднього уряду, тому він сподівається, що новий Кабмін ще не розібрався в ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури планує побудувати 4 концесійні дороги, - Криклій

"Я був шокований (цією заявою .- Ред.)", - сказав він.

За словами мера Львова, львівський аеропорт зараз показує найбільший приріст пасажиропотоку в Україні – понад 40%. Підприємство є прибутковим, тому немає сенсу передавати його в концесію.

До того ж Садовий наголосив на стратегічному значенні аеропорту.

"Це Яворівський полігон, це перекидання людей і техніки ... Навряд чи у воєнний час буде можливість точно проконтролювати, кому перейде в руки аеропорт", - сказав мер Львова.

Садовий заявив, що якщо державі складно управляти львівським аеропортом, то місто готове взяти його в комунальну власність.

Також читайте: Мальський закликав учасників Львівського безпекового форуму допомогти Україні в нинішній ситуації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156973
 
   
 Топ коментарі
 
молодец Садовый ! нельзя позволить мародерам развалить и продать то немного что осталось в стране
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Петро пішов і раптом Садовий перестав розвозити сміття по Україні.
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А ВСУ буде руліть Зєля,а Зєльою буде руліть Бєня,а Бєньою завжди руліли бабки...Отже,круг замикається і вертаємось до того,хто більше дасть...
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молодец Садовый ! нельзя позволить мародерам развалить и продать то немного что осталось в стране
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Петро пішов і раптом Садовий перестав розвозити сміття по Україні.
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Таки так. Тема сміття смердіти перестала
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Просто старі схеми запрацювали знов. Звозять на "закрите" грибовицьке сміттезвалище,а гроші списують ніби відправляють в інші міста. Старі схеми.
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Концесії інфраструктури, розділення Укрзалізниці це найбільш ідіотські ідеї нового уряду та Президента, якщо не враховувати абсолютно ідіотську ідею продажу землі! Таке враження що Президенту хтось спеціально пропонує завідомо провальні реформи та ідеї, які потім обвалять рейтинг Зеленського та його партії!
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нічого особистого - просто тупо бізнес свій має бути а не людям чужим віддати
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Раз Игорь Валериевич сказал надо,значит надо!
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От сволота, все бы растащили да прихватизировали.
Бюджетообразующие предприятия в частные руки, а бюджет формировать за счет налогов с нищих? Богачи всячески уклоняются от налогообложения.
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"...Вряд ли в военное время будет возможность точно проконтролировать, кому перейдет в руки аэропорт", - сказал мэр Львова.

В военное время там всем будут рулить военные ВСУ, если что.
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А ВСУ буде руліть Зєля,а Зєльою буде руліть Бєня,а Бєньою завжди руліли бабки...Отже,круг замикається і вертаємось до того,хто більше дасть...
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Кстати, в 90-х годах вся натовская техника для учений садилась на уникальный (на постсоветском пространстве таких было всего несколько) отличнейший военный аэродром в городе Стрый, где базировались стратегические ТУ-22м и оттуда уже своим ходом ехала до Яворовского полигона. В начале 2000-х аэродром успешно похерили. Не осталось вообще ничего. Даже полосу местные делки разобрали. Теперь, за неимением другого, все садятся в Скнилове.
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Пане Андрійку.. !

ти ж напи..див стільки з міського бюджету,що особисто можеш аеропорт викупити !!
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Какие факты и цифры у тупых троллей.....
И судя по высеру достали старую методичку времен когда порохня с Садовым на ножах был.
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Садовий нічого не зробив для Львова. Старовинні фасади стоять брудні. Місто нагадує помийну яму. А говорити правильно може кожен.
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Ну дещо зробив. Перетворив центр старовинного міста в суцільний кабак.
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садовый не может РУЛИТЬ мусорной свалкой , там ПОГИБЛИ 3 человека , а АЭРОПОРТ при нем будет ГРОБИТЬ самолеты с пассажирами ((((
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садовий /самопоміч/ навіть сміття вивезти зі Львова не міг - йому пора на пенсію і до відповідальності за скоєне за час його правління
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Хто завгодно, аби не Порох? "Будьте обережні з бажаннями. Вони збуваються"
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Не забудь це розповісти, воєнним, тим хто залишився в "сірій зоні", жителям Прилук, та працівникам інших закритих підприємств, ФОПам, вчителям, лікарям, таксистам і садовому Садовий виступив проти передачі львівського аеропорту в концесію: Якщо державі складно управляти, то місто готове взяти його в комунальну власність - Цензор.НЕТ 8528
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