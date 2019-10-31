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 Політика України
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Все про:митниця (597) Хорошковський (100) Нефьодов (103) Богдан Андрій (201)

 Хорошковський консультує ОП щодо митниці, але не є її "тіньовим керівником", - Богдан

Офіс Президента користується послугами колишнього голови Служби безпеки України часів президентства Януковича Валерія Хорошковського для консультацій щодо митниці.

Про це в інтерв'ю "УП" розповів глава Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

На прохання журналістки підтвердити інформацію про те, чи правда, що Офіс Президента користується консультаціями Хорошковського, щоб поліпшити роботу митниці, Богдан відповів: "Так, він нас консультує. Але реальним керівником митниці є Максим Нефьодов. Я в нього дуже сильно вірю, і це моє особисте і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, це йому зараз не дуже вдається. Або, скажімо так, дуже не вдається".

За його словами, Хорошковського вибрали консультантом, оскільки його рекомендували "і друзі, і недруги".

"Всі сказали, що коли Валерій Іванович був головою митниці, то доходи за 2 роки зросли в 4 рази. І всі – і його недруги, і друзі його, і різні політичні табори – рекомендували нам прислухатися", - розповів Богдан.

Богдан заявив, що у нинішнього керівника митниці Максима Нефьодова "абсолютно чисті помисли і абсолютно правильні дії, і він абсолютно професійна людина".

Глава ОП не знає, чи дослухається Нефьодов до Хорошковського, але сподівається, що співпраця дасть позитивні результати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якби не Аваков, то виборів у такій формі не відбулося б", - Богдан

На запитання, чи можливе призначення Хорошковського на якусь посаду, Богдан заявив, що цьому заважає "бекграунд" політика.

"З точки зору нашої ідеології, що ми не беремо тих людей, які мають бекграунд політичний, то ні, неможливо (призначення. - Ред.). З точки зору ефективності, на мій – винятково на мій погляд, це було би напевне, правильне рішення", - зазначив він.

За словами глави ОП, Хорошковський надає консультації на безкоштовній основі, адже в Офісу Президента на це "немає грошей". Він розробляє консультації, стратегії, а чи будуть вони впроваджуватися - вирішувати Нефьодову.

Як повідомлялося в розслідуванні "Схем", Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах почав регулярно прилітати в Україну і навідуватися до Офісу Президента. Тільки від початку жовтня журналісти змогли зафіксувати щонайменше два візити Валерія Хорошковського на Банкову.

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня під час пресмарафону підтвердив, що зустрічався з Хорошковським тет-а-тет.

Колишній голова Служби безпеки України при Януковичі Валерій Хорошковський заявив, що про причини зустрічі з президентом Володимиром Зеленським буде відомо пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан про Данилюка: "Ми були занадто тісні для такого впливового політика"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156972
 
 
 Топ коментарі
 
чел который наворовал в Украине и тусуется в лондоне-дает советы?!-ну не дебилы ли вы???
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ВСЕ ЖТИ ВОРЮГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВО ВЛАСТЬ ГРАБИТЬ УКРАИНЦЕВ.
Жить за рубежом очень дорого, ЯЗЫКАМИ В СОВЕРШЕНСТВЕ НЕ ВЛАДЕЮТ - потому присосаться К БЮДЖЕТУ ДРУГИХ СТРАН им некто не даст. И ПОРУКОВОДИТЬ ЧУЖОЙ СТРАНОЙ ТОЖЕ
Вот где еше модно наворовать себе на жизнь небелную? Только найти лохов украинцев
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а навіщо ви позвали вора та хапугу вас консультувати ?
невже він хоче побороти злочинність та зловживання ?
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чел который наворовал в Украине и тусуется в лондоне-дает советы?!-ну не дебилы ли вы???
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А вы думаете у них другая задача ? Судя по происходящему все логично , с их точки зрения .
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Контрабандна мафія це найбільш потужна мафія України, туди входять судді, прокурори, сбушники, менти, воєнізована охорона митних терміналів та портів, прикордонники! Це справжній спрут! Для боротьби з контрабандою замало зусиль одного керівника митниці, потрібні зкоординовані зусилля Президента та уряду, СБУ та ДПСУ, МВС та ГПУ, НАБУ та ГБР по знищенню контрабандної мафії! Всі дійові особи минулих контрабандних оборудок мають бути визначені, по рішенням судів, прокурорів, ментів, сбушників по минулим фактам контрабанди!
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И лично говнокомандующий нелох ,ему 42 г
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ВСЕ ЖТИ ВОРЮГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВО ВЛАСТЬ ГРАБИТЬ УКРАИНЦЕВ.
Жить за рубежом очень дорого, ЯЗЫКАМИ В СОВЕРШЕНСТВЕ НЕ ВЛАДЕЮТ - потому присосаться К БЮДЖЕТУ ДРУГИХ СТРАН им некто не даст. И ПОРУКОВОДИТЬ ЧУЖОЙ СТРАНОЙ ТОЖЕ
Вот где еше модно наворовать себе на жизнь небелную? Только найти лохов украинцев
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Не удивлюсь если Коля Азиров тоже консультирует Гончарука, но не является теневым руководителем
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Очень ценный , прямо-таки не заменимый консультант .
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ну, конечно, зеленой команде не хватает мозгов самим схемы намутить, уровень трускавецких дипломов сами понимаете какой
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Не за горами четвертая и пятая победы над контрабандой.... Хорошковский консультирует ОП по таможне, но не является ее "теневым руководителем", - Богдан - Цензор.НЕТ 1913
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а навіщо ви позвали вора та хапугу вас консультувати ?
невже він хоче побороти злочинність та зловживання ?
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Сами такие ,но ещё есть чему научиться у РЫГОВ
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Риги повернулись! Чекаємо на повернення володаря страусів і земляних зайців!
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Консультирует как грабить Украину. И все это под сдачу украинской земли зе-сепарам. Зебилы сделали это вместе...
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Лишилось ще дізнатись, що Гончарука консультує персонально мікіля азірів, а нашого ЗЕ - віхтор януковищ.
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уже скоро наши слуги яковоща консультантом пригласят
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Не прошло и месяца , как Богдан признался, ЧТО МЕТРОСЕКСУАЛ С МАНИКЮРОМ ТОЖЕ ПРИГОДИЛСЯ ПИАНИСТАМ
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Потихенько стягується домайданівська камарилія.
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Ну звичайно, сидіти потім буде не він, а ті кого консультували.
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"Архиважнейшим оружием борьбы с контрабандой на таможне являются весы, а не какие-то там буржуазные сканеры!" /Макс Нефёдоа. Из неизданного./
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а янык вас по золотым унитазам еще не консультирует?
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Что оно может там консультировать? К тому же из его биографии ясно что он альфонс то есть сам в жизни не на что не способен.
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100% является, вы только посмотрите на этого придурка Нефёдова, как его можно вообще воспринимать всерьёз.
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Воровская быдлота возвращается в Украину для дальнейшего грабежа Украины! Зеленский вообще рехнулся.
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Консультирует в чем? Как красть больше и не попасться?
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Хорошковский, кивалов, лукаш- старшие товарищи, які консультують молоде, зелене покоління "партії регіонів"
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скоро и овощ подтянется по консультации установки новогодней.............йолки .)
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Когда уже Килю Азирова в консультанты? Ведь, крепкий же хозяйственник!
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можно поздравить с консультантом, это та наманикюренная морда, которая убила совладельца компании Союз-Виктан, чтобы отжать их бизнес. очень ценное приобретение.
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большой специалист в этом деле консультирует жуликов
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