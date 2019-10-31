 Хорошковський консультує ОП щодо митниці, але не є її "тіньовим керівником", - Богдан

Про це в інтерв'ю "УП" розповів глава Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

На прохання журналістки підтвердити інформацію про те, чи правда, що Офіс Президента користується консультаціями Хорошковського, щоб поліпшити роботу митниці, Богдан відповів: "Так, він нас консультує. Але реальним керівником митниці є Максим Нефьодов. Я в нього дуже сильно вірю, і це моє особисте і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, це йому зараз не дуже вдається. Або, скажімо так, дуже не вдається".

За його словами, Хорошковського вибрали консультантом, оскільки його рекомендували "і друзі, і недруги".

"Всі сказали, що коли Валерій Іванович був головою митниці, то доходи за 2 роки зросли в 4 рази. І всі – і його недруги, і друзі його, і різні політичні табори – рекомендували нам прислухатися", - розповів Богдан.

Богдан заявив, що у нинішнього керівника митниці Максима Нефьодова "абсолютно чисті помисли і абсолютно правильні дії, і він абсолютно професійна людина".

Глава ОП не знає, чи дослухається Нефьодов до Хорошковського, але сподівається, що співпраця дасть позитивні результати.

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На запитання, чи можливе призначення Хорошковського на якусь посаду, Богдан заявив, що цьому заважає "бекграунд" політика.

"З точки зору нашої ідеології, що ми не беремо тих людей, які мають бекграунд політичний, то ні, неможливо (призначення. - Ред.). З точки зору ефективності, на мій – винятково на мій погляд, це було би напевне, правильне рішення", - зазначив він.

За словами глави ОП, Хорошковський надає консультації на безкоштовній основі, адже в Офісу Президента на це "немає грошей". Він розробляє консультації, стратегії, а чи будуть вони впроваджуватися - вирішувати Нефьодову.

Як повідомлялося в розслідуванні "Схем", Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах почав регулярно прилітати в Україну і навідуватися до Офісу Президента. Тільки від початку жовтня журналісти змогли зафіксувати щонайменше два візити Валерія Хорошковського на Банкову.

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня під час пресмарафону підтвердив, що зустрічався з Хорошковським тет-а-тет.

Колишній голова Служби безпеки України при Януковичі Валерій Хорошковський заявив, що про причини зустрічі з президентом Володимиром Зеленським буде відомо пізніше.

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