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 Політика України
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Все про:Луценко (2682) кримінальна справа (379) Труба (157) ДБР (595)

 ДБР має кримінальні провадження, де фігурує прізвище Луценко, - Труба

Державне бюро розслідувань має кримінальні провадження, у яких є прізвище колишнього генерального прокурора України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Ваша Свобода" заявив директор ДБР Роман Труба.

"Ми маємо кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, де фігурує прізвище Луценко", – сказав Труба.

"Відкриття кримінального провадження – це є реєстрація повідомлення чи заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І відкриття не свідчить про причетність особи до вчинення чи відповідно не до вчинення злочину. І на цьому етапі слідчі ДБР виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес. Наступний етап – це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин. Саме цей етап, де слідчий повинен бути максимально професійний, оскільки лише від його слідчих дій залежить в подальшому кінцевий результат у кримінальному провадженні", – додав керівник ДБР.

Раніше цього місяця колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко розкритикував рішення Державного бюро розслідувань про відкриття проти нього кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер - слідчим Конгресу США: Луценко не заслуговує на довіру, - CNN

Речниця ДБР Анжеліка Іванова в коментарі Радіо Свобода 1 жовтня підтвердила, що Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка

За її словами, провадження зареєстроване за заявою народного депутата України "щодо можливого вчинення кримінального правопорушення колишнім генпрокурором за попередньою змовою з іншими особами, а саме – зловживання службовим становищем шляхом сприяння незаконному зайняттю гральним бізнесом".

Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016-2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня. За словами речниці Луценка Лариси Сарган, наразі він виїхав до Великої Британії для вивчення англійської мови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156971
 
 
 Топ коментарі
 
а где фигурирует Портнов нету?
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Миша, тебя ждет "боярышник" какое тебе дело казламордое до Украины?
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Труба, ты с темы не съезжай, давай про Порошенко, а то зебы тебя возненавидят за то, что ты ничего не накопал на Порошенко.
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Луценко ждут негры в американской тюрьме.
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Миша, тебя ждет "боярышник" какое тебе дело казламордое до Украины?
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Кстати о крышах.)

Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы.


30 октября 2019.
Квартира в Одессе, которую купил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, находится в доме, для строительства которого компанией "Кадорр" землю своим распоряжением выделил сам же Саакашвили.


Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили купил квартиру в Одессе. "Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов - эталон украинского гражданина. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор. Я ❤ Одессу." - написал он на своей страничке в соцсети и опубликовал видеоролик.
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наплодили разных гбр набу хрену назначили себе миллионные зарплаты только никаких коррупционеров они реально не ловят и денег в бюджет не возвращают. тупо сделали ***** хозяева украинцев еще одну кормушку из государственного корыта для своих родычей
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Таким козлам надо установить табу на возврат в Украину. Это кровососы.
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Труба, ты с темы не съезжай, давай про Порошенко, а то зебы тебя возненавидят за то, что ты ничего не накопал на Порошенко.
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После заявления Квасьневского о преследованиях Порошенко духовой инструмент Портнова стал резко "забывать" фамилию Порошенко. )

Мир не будет молчать: Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко.

https://censor.net.ua/news/3148441/mir_ne_budet_molchat_kvasnevskiyi_predostereg_zelenskogo_ot_presledovaniya_poroshenko
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Кто бы сомневался. Молодец Труба, отрабатываешь домашнее задание кацапстан (Порошенко, Луценко, Парубий, и т.д. по списку) . Интересно сколько сребреников тебе заплатили?. Власть идет по бес пределу, значит запасной аэродром у них есть. Можно грабить пока еще лохи смотрят телевизор и верят в Кашпировского-Зеленского. Главное воду заряжайте может полегчает
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Всі їхні кримінальні "справи" звучать так: "за заявою Пупкіна щодо можливого вчинення кримінального правопорушення".
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