 ДБР має кримінальні провадження, де фігурує прізвище Луценко, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Ваша Свобода" заявив директор ДБР Роман Труба.

"Ми маємо кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, де фігурує прізвище Луценко", – сказав Труба.

"Відкриття кримінального провадження – це є реєстрація повідомлення чи заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І відкриття не свідчить про причетність особи до вчинення чи відповідно не до вчинення злочину. І на цьому етапі слідчі ДБР виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес. Наступний етап – це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин. Саме цей етап, де слідчий повинен бути максимально професійний, оскільки лише від його слідчих дій залежить в подальшому кінцевий результат у кримінальному провадженні", – додав керівник ДБР.

Раніше цього місяця колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко розкритикував рішення Державного бюро розслідувань про відкриття проти нього кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер - слідчим Конгресу США: Луценко не заслуговує на довіру, - CNN

Речниця ДБР Анжеліка Іванова в коментарі Радіо Свобода 1 жовтня підтвердила, що Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка

За її словами, провадження зареєстроване за заявою народного депутата України "щодо можливого вчинення кримінального правопорушення колишнім генпрокурором за попередньою змовою з іншими особами, а саме – зловживання службовим становищем шляхом сприяння незаконному зайняттю гральним бізнесом".

Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016-2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня. За словами речниці Луценка Лариси Сарган, наразі він виїхав до Великої Британії для вивчення англійської мови.