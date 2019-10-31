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Все про:Переяслав-Хмельницький (37) вбивство (1937) Труба (157) ДБР (595) Кирило Тлявов (20)

 Слідчі ДБР найближчими днями назвуть прізвище того, хто здійснив смертельний постріл у 5-річного Кирила Тлявова, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що днями слідчі бюро назвуть прізвище людини, яка здійснила смертельний постріл у 5-річного Кирила Тлявова, який загинув наприкінці травня в Переяславі-Хмельницькому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, днями бюро отримає останню експертизу.

"Днями ми отримаємо останню експертизу і слідчі вже зможуть остаточно дати відповідь на питання: чий постріл був смертельний для Кирила Тлявова. Потрібно розуміти, що всі учасники цієї події не розуміли, чий постріл був смертельний. Слідчі похвилинно відтворили всі обставини і найближчим часом ми назвемо прізвище, хто здійснив постріл", - сказав Труба.

Також глава бюро зазначив, що "найближчими днями" у справі будуть оголошені остаточні підозри.

"Найближчими днями будуть оголошені остаточні підозри і після того ми оголосимо про завершення досудовго розслідування. Потім розпочнеться процес ознайомлення підозрюваних з матеріалами справи. Цей процес може тривати місяць, може, тривати два місяці. Обмеження (в часі. - Ред.) може бути лише в тому випадку, якщо вони будуть затягувати, суд своїм рішенням встановить своє рішення", – додав директор ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов у Переяславі-Хмельницькому, так і не знайшли, - ДБР

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під вартою двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156967
 
 
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Надеюсь не съедут на сына-малолетку одного из ментов?
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Съедут,а так как он несовершеннолетний,дело закроют, и к Гордону не ходи!
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А це і не потрібно. Достатньо просто промовчати. Я так розумію, що у ключових свідках лише учасники стрілянини. Решта,на момент влучання, думали що дитина просто вдарилася головою і не звертали на стрільців увагу.
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Вот задачка со звездочкой: Те два пьяных мусора стреляли по бутылкам. В драбадан бухие. Не понятно кто выстрелил в мальчика. А там еще и сыновья этих мусоров тоже постреливали. Выходит стреляло в тот день 3-4 человека. Вопрос. как определить виновного? Если пороховые газы на руках были у всех фигурантов а камер наблюдения на пустрыре не было. Спичку тянуть?
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нашли уже оружие? А то мне кажется что в суде это дело рассыпется.
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Трудное дело судить полицаев, это ж не простые смертные - раз-два и уже осужден.
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Так Переяслава-Хмельницького вже немає! "А на нєт-і суда нєт!".
Хтось може покрутити пальцем коло скроні, а для мєнтов це реальна зачіпка задля поховати на десятиріччя свою відповідальність.
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