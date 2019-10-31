 Слідчі ДБР найближчими днями назвуть прізвище того, хто здійснив смертельний постріл у 5-річного Кирила Тлявова, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, днями бюро отримає останню експертизу.

"Днями ми отримаємо останню експертизу і слідчі вже зможуть остаточно дати відповідь на питання: чий постріл був смертельний для Кирила Тлявова. Потрібно розуміти, що всі учасники цієї події не розуміли, чий постріл був смертельний. Слідчі похвилинно відтворили всі обставини і найближчим часом ми назвемо прізвище, хто здійснив постріл", - сказав Труба.

Також глава бюро зазначив, що "найближчими днями" у справі будуть оголошені остаточні підозри.

"Найближчими днями будуть оголошені остаточні підозри і після того ми оголосимо про завершення досудовго розслідування. Потім розпочнеться процес ознайомлення підозрюваних з матеріалами справи. Цей процес може тривати місяць, може, тривати два місяці. Обмеження (в часі. - Ред.) може бути лише в тому випадку, якщо вони будуть затягувати, суд своїм рішенням встановить своє рішення", – додав директор ДБР.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.