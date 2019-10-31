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 Політика України
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Все про:РНБО (588) Данилюк Олександр (357) Богдан Андрій (201) Офіс Президента (143)

 Богдан про Данилюка: "Ми були занадто тісні для такого впливового політика"

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Олександр Данилюк як секретар РНБО здійснював стратегічне планування життя держави, а не вів поточну роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "УП".

"Ну взагалі в нашу команду Олександра Данилюка привів я. Ми з ним давним-давно знайомі, ще багато років тому. Питання було не в ефективності. Питання було в тому, що Саша весь час себе бачив в різних місцях, але не в тому, де він перебував.І він не робив поточну роботу, він здійснював стратегічне планування життя держави, а заодно і світу", - зазначив Богдан

За його словами, можливо, свої організаторські здібності він у майбутньому як великий політик зможе реалізувати.

"Ми були занадто малі, занадто тісні для такого впливового політика", - підсумував глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський

Нагадаємо, 27 вересня Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО.

30 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади Секретаря РНБО.

Олександр Данилюк заявив, що відхід з поста Секретаря РНБО України - його особиста ініціатива: "Мені просто не цікаві підкилимні ігри, які ведуть деякі персонажі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156966
 
 
 Топ коментарі
 
он занимался стратегическим планированием жизни государства

а хіба голова РНБО не повинний цим займатись ?
нехай такими питаннями канцеляр президента завідує ?
богдан !!!! що за брєд ?!
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Решаловом занимался Богдан и Данилюка не подпускал к потокам, а он взял и обиделся... Богдан о Данилюке: Он занимался стратегическим планированием, а не текущей работой - Цензор.НЕТ 1829
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А наш красавчик и сратегией занимается, и текучку не забывает. Маладец, бля!

Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика" - Цензор.НЕТ 6444
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Решаловом занимался Богдан и Данилюка не подпускал к потокам, а он взял и обиделся... Богдан о Данилюке: Он занимался стратегическим планированием, а не текущей работой - Цензор.НЕТ 1829
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Богдан настільки бездарний організатор що не зміг навіть з мостом в Дніпрі нормально розібратись, про що вже говорити! Тому заяви Богдана про те що хтось не на своєму місці виглядають смішно і дивно! Сам то він на чиєму місці?
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Бурят потроллил Пинкертона мамкиного.

Кто не с нами - тот против нас?
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Интересно, а сам Богдан работой занимается хоть какой-то? То его только и видно как он отдыхает.
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А рожа у бурята уж аж лоснится...не плохо видать с корыта бюджетного кормится...сытно...
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он занимался стратегическим планированием жизни государства

а хіба голова РНБО не повинний цим займатись ?
нехай такими питаннями канцеляр президента завідує ?
богдан !!!! що за брєд ?!
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не вірю.
подивіться скільки років існує квартал, скільки сезонів в тих же сватів.
думаю, вони розраховують на більше, а їхні заяви суцільне кокетство.
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То у него сарказм такой. Он типа пошутил: "Мы были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика".
Скорей всего Данилюк их критиковал что он херней занимаются вот они от него и избавились.
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коломойський його випхав, одразу після ефіру в Савіка.
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ні, ну, що ви...ніякого шансу для співпадінь.
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после встречи в сша Данилюк обосрался и свалил.
Антиколорадос написал так. и єтот сайт типо Тайм.зе
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А наш красавчик и сратегией занимается, и текучку не забывает. Маладец, ***!

Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика" - Цензор.НЕТ 6444
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И Коломойша на молочишко подбрасывает копеечку
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Если с ним было тесно то пора уже подвинуть этого бурята и его компанию. А Данилюку например доверяют очень многие
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"Чем шире наши морды - тем теснее наши ряды. " А. Богдан.
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"стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира" у одного финальная стадия мании величия, второй только подходит к ней. Как они за..ли называя друг друга илитой, великими политиками и прочей шелухой плебея с комплексом неполноценности. Вы - "СЛУГИ НАРОДА" блин, но никак не Цезари.
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«Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров.»
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какие же вы волки зеленые - аккела промахнулся ,да)))
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Так надо было шире раздвигать свои эти... ряды. Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика" - Цензор.НЕТ 7499
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Когда же этот таракан угомонится. Этого упыря нужно законадательно ограничить,чтоб не лез во все щели где вкусно пахнет. А то контора призидента превращается в какой то
мадридский двор.Посадовци всегда будут на измене кого слушать и что делать,а виноват в
любом случае.
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Что Богдан. что Данилюк-одного поля ягодки...Вонючие и ядовитые....
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Якщо в команді хтось розумний, то більшість відчуває свою неповноцінність і витісняє його. Так сталось і на виборах.
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Данілюк це корисний ідіот, якого використали і викинули. Так йому і треба.
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Евросоюз уже потребовал от Зели уволить Богдана. Но, видимо, у него другие бизнес-интересы, не связанные с Европой.
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стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира может только богдан. Источник: https://censor.net.ua/n3156966
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Кривонос же тоже самое только другими словами сказал о Данилюке
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"Питання було в тому, що Саша ... не робив поточну роботу, він здійснював стратегічне планування життя держави, а заодно і світу", - зазначив Богдан"
У меня до сих пор теплилась надежда, что вся эта ЗЕкоманда слишком тупа и ограничена, чтобы заниматься стратегическим планированием. Но оказалось, что они не просто не привлекают людей, имеющих стратегическое мышление, они их осознанно отгоняют от управления государством.
Это уже дно или ждать стука снизу?
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