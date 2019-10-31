 Богдан про Данилюка: "Ми були занадто тісні для такого впливового політика"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "УП".
"Ну взагалі в нашу команду Олександра Данилюка привів я. Ми з ним давним-давно знайомі, ще багато років тому. Питання було не в ефективності. Питання було в тому, що Саша весь час себе бачив в різних місцях, але не в тому, де він перебував.І він не робив поточну роботу, він здійснював стратегічне планування життя держави, а заодно і світу", - зазначив Богдан
За його словами, можливо, свої організаторські здібності він у майбутньому як великий політик зможе реалізувати.
"Ми були занадто малі, занадто тісні для такого впливового політика", - підсумував глава ОП.
Нагадаємо, 27 вересня Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО.
30 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади Секретаря РНБО.
Олександр Данилюк заявив, що відхід з поста Секретаря РНБО України - його особиста ініціатива: "Мені просто не цікаві підкилимні ігри, які ведуть деякі персонажі".
Кто не с нами - тот против нас?
а хіба голова РНБО не повинний цим займатись ?
нехай такими питаннями канцеляр президента завідує ?
богдан !!!! що за брєд ?!
подивіться скільки років існує квартал, скільки сезонів в тих же сватів.
думаю, вони розраховують на більше, а їхні заяви суцільне кокетство.
Скорей всего Данилюк их критиковал что он херней занимаются вот они от него и избавились.
Антиколорадос написал так. и єтот сайт типо Тайм.зе
мадридский двор.Посадовци всегда будут на измене кого слушать и что делать,а виноват в
любом случае.
У меня до сих пор теплилась надежда, что вся эта ЗЕкоманда слишком тупа и ограничена, чтобы заниматься стратегическим планированием. Но оказалось, что они не просто не привлекают людей, имеющих стратегическое мышление, они их осознанно отгоняют от управления государством.
Это уже дно или ждать стука снизу?