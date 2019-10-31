EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  514  30
Все про:НАТО (2134) Яценюк (1564) Народний фронт (581)

 Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк

Російська Федерація веде війну проти Північноатлантичного альянсу. Вона використовує для цього всі можливості: і містечковий егоїзм окремих членів НАТО, і бажання інших отримати зиск за рахунок "Північного потоку-2", і недалекоглядність тих, хто вірить у здатність домовлятися Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це написав у своїй замітці на Facebook 31 жовтня прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "НФ" Арсеній Яценюк.

"Хто досі не усвідомив факту системної війни Росії проти НАТО, є або сліпцем, або недругом для всього західного союзу вільних націй", - зазначив Яценюк.

Він підкреслив, що приїзд до України Північноатлантичної ради, керівного органу НАТО - важливий вияв солідарності з Україною: "Ми вдячні за це".

Водночас, наголосив лідер "НФ", приїзд Генерального секретаря НАТО і високих представників держав-членів Альянсу до України - не лише привід для компліментів: "Україна має прямо сказати партнерам про велику загрозу і небезпеку, яка нависла над нами всіма".

Ця загроза, наголосив він, походить від браку єдності між союзниками.

Яценюк підкреслив, що той, хто сьогодні чинить перешкоди і блокує повноцінну політичну підтримку України, "працює проти всього Альянсу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, - Сійярто

"Той, хто примирливо заграє з Москвою, намагаючись використати нашу біду у власних інтересах, не здобуде жодної вигоди, але завдасть непоправної шкоди миру і безпеці всієї Європи", - наголосив лідер "НФ".

"Грізна та агресивна армада, яка прагне відновлення колишніх сфер впливу радянської імперії, змете двері, які Альянс тримає зачиненими для України та Грузії", - підкреслив він.

Натомість, наголосив лідер "НФ", єдність НАТО, тверда політична воля і чіткий план, як здійснити вступ наших держав до Альянсу, "здатні зупинити ворога і запобігти корозії та руйнації Альянсу".

"Візит до України - це можливість для наших союзників усвідомити свою відповідальність перед історією. Почуйте у наших словах надію великого народу, який захищає і вас", - написав Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні зустрінеться зі Столтенбергом і візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156965
 
   
 Топ коментарі
 
Он только после пятой повестки станет дезертиром, а после четвёртой он вправе претендовать на Верховного главнокомандующего.
 показати весь коментар
 
И твою "стену" из рабицы, кроль, заодно оценят Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9939
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомный, а на Г+Г ничего про это не сказали. Какое упущение для твоего слуха. Может не сказали, чтобы не утяжелять твои мозги?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И твою "стену" из рабицы, кроль, заодно оценят Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9939
 показати весь коментар
 
 
Ожив камікадзе. Твої акцизи і тарифи до кінця життя памятати будемо. От тільки олігархи як платили 5% податку на доходи фізичних осіб, так і платять. А ми то платимо 18%. Цікаво, вони з мільярда платять 5%, а народ з 4000 гривень платить 18%. А в США мільярдери платять 48%.
 показати весь коментар
 
 
Этот лысый дезертир долго еще вякать будет ? Падло коррупционное .
 показати весь коментар
 
 
Он только после пятой повестки станет дезертиром, а после четвёртой он вправе претендовать на Верховного главнокомандующего.
 показати весь коментар
 
 
Работающий на Лахту, ты ещё выкрики "учительниц" из Золотого приведи в качестве доказательств.
 показати весь коментар
 
 
Тумблер, ты работаешь на свое государство или на другое?
 показати весь коментар
 
 
У меня хоть флаг другой, а ты работаешь на паРашу под украинским флагом.
 показати весь коментар
 
 
Ты так и не ответил, тумблер. Ты работаешь на свое государство или нет?
 показати весь коментар
 
 
Юлебот, я не виноват, что ты фанат ЮВТ и ради этого не буду расписывать ответ на две страницы, без конкретного ответа на вопрос.
 показати весь коментар
 
 
Это правильно, рубильник. Перед тем как гавкать на всех противников Кнура-мародера, обвиняя в работе на Кацапию, вспоминай, **************, на какое союзное государство ты сам работаешь Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4414
 показати весь коментар
 
 
да кролик - все познается в сравнении - украинцы еще оценят роль кроля в истории - однозначно
 показати весь коментар
 
 
Яценюк продовжує працювати на Україну, хоча і немає ніяких посад.
Можливо ми колись помилились на його рахунок.
 показати весь коментар
 
 
Может его облили грязью, как и Порошенко и те же самые?
 показати весь коментар
 
 
Патаму шо нехрен обливать грязью соратников Йулии Владимировны по Батькивщине - Яценюка и Порошенко Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6730
 показати весь коментар
 
а это тот поц который деньги за вышки буйка вернул и стену с ********* воздвиг? потужный політычный дияч. откуда воно вылезло, бабло закончилось? Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк - Цензор.НЕТ 788
 показати весь коментар
 
 
Все правильно говорит Яценюк , а почему Пепу не сльішно? Готовит новую бумажку на ПДЧ, для пиара ?
 показати весь коментар
 
 
Лишнехромосомный, а на Г+Г ничего про это не сказали. Какое упущение для твоего слуха. Может не сказали, чтобы не утяжелять твои мозги?
 показати весь коментар
 
 
Я весной быть в Киев и видель стадион где Зе иметь привселюдно петя-шлюшку очень много ! А петя-шлюшка гаварить ну иметь так иметь! Поимель петю поимеет и путю ! Главнокомандущий Зеленский спасет Европу и Украину от захватить!
 показати весь коментар
 
 
Ну шо ты здиваешься Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9963 Может человеку не повезло и он переехал с Бухары не в Украину, а в Нимеччыну. Траещина не резиновая Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6099
 показати весь коментар
 
Петрович, а слабо публично осудить зеленых за поездки на саммиты движения неприсоединения к военным альянсам, бокам?
НАТО может не понять такие маневры Зекомандеров.
 показати весь коментар
 
 
чому цей злодій кролячий разом із своїм панамським злодієм не в тюрмі?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору