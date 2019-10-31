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 Кримського активіста Мустафаєва в СІЗО тримають в умовах тортур, - адвокат

Умови утримання фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в СІЗО Краснодара - "як для тортур".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це розповіла адвокатка Мустафаєва Ліля Гемеджі.

За її словами, Сервера Мустафаєва і ще одного заарештованого утримують у камері загальною площею чотири квадратні метри.

"Умови утримання Сервера нелюдські, згідно з європейською конвенцією з прав людини - умови для тортур. Камера, в якій утримується мій підзахисний - 4 квадратні метри. Після мого попереднього відвідування Сервера утримують там не одного, до нього помістили ще одного слідчо-заарештованого, і, відповідно, на кожного з них припадає по два квадратні метри, це з урахуванням встановлених ліжок, з урахуванням так званого санвузла, причому не огородженого, з урахуванням раковини, і столика, на якому вони мають обідати", - розповіла адвокатка.

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З'ясувалося, підкреслила Гемеджі, що за документами Сервера утримують у транзитній камері, в камері загального утримання, а фактично його утримують в іншій камері.

"Сервер написав три скарги на начальника СІЗО Краснодара. Ми розглядаємо це як один з елементів тиску, який почався в СІЗО Сімферополя. З огляду на правозахисну діяльність Сервера і його знання, це спроба ізолювати його від людей, яким він може допомагати. На сьогодні невідомо, коли його етапують у Ростов-на-Дону", - зазначила Ліля Гемеджі.

Нагадаємо, 4 вересня 2018 року підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 12 діб кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва, у якого вранці російські силовики провели обшук. За версією слідства, Мустафаєв в серпні 2014 опублікував на своїй сторінці в Facebook пост з символікою організації "Хізб ут-Тахрір", яку визнали незаконною в Росії і окупованому нею Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156963
 
 
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Мордор одним словом,в Нидерландах показывали одну из тюрем белые комнаты,душевая,обед такой что средне статистический русский на воле не ест каждый день,и отношение более мягкое не криков,не унижений заключенного,пыток так таковых вообще нет, как в санатории почти так как это считается заключение и охрана и работники более мягки к заключенным
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