 Українська сторона СЦКК закликає спостерігачів ОБСЄ зафіксувати факти порушень режиму "тиша" з боку найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ООС

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник знову порушив режим припинення вогню. Зокрема, вчора російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм. Обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Кримське (4 рази), Новотошківське, Зайцеве Північне та Оріхове. Загалом противник випустив 8 мін з мінометів калібру 120 мм та 39 мін з мінометів калібру 82 мм. Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Журналистов не пускают в Золотое.
Для этого и желтый режим.
Это варенье.
Все время повторяй это слово и не почувствуешь вкус гавна которым тебя кормят.
Варенье.
Варенье.
Варенье...
А из Золотого позавчера?
в 2014 мы ездили в Марик и из Донецка на Марик, т.ж. ездили танки со свинообакими на борту...
и наши автобусы заставляли быстро проезжать, когда они начинали стрелять....
а ОБСЕ в это время, писали что ничего не видят... я здесь и тогда об этом писал!
Зелесепаросвинособаки насладятся им в полной мере.
Просто раньше такого не видели.
Зелесепаросвинособаки то же пока раздуплятся не мало времени пройдет...
эти мляди прекрасно знали и тогда и сейчас, что ответка не прилетит.
За предательство глупость и продажность ...