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 Політика України
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 Українська сторона СЦКК закликає спостерігачів ОБСЄ зафіксувати факти порушень режиму "тиша" з боку найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ООС

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі повідомила про порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ і звернулася до представників СММ ОБСЄ для фіксації обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник знову порушив режим припинення вогню. Зокрема, вчора російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм. Обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Кримське (4 рази), Новотошківське, Зайцеве Північне та Оріхове. Загалом противник випустив 8 мін з мінометів калібру 120 мм та 39 мін з мінометів калібру 82 мм. Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС

Українська сторона СЦКК закликає спостерігачів ОБСЄ зафіксувати факти порушень режиму тиша з боку найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156962
 
 
 Топ коментарі
 
"У нас розвели війська. Що буде з тим населенням, що проживає у Золотому-4? Як це буде відбуватися, хто буде там? Чи будуть якось захищати те місцеве населення? Тому, що війська розвели, ЗСУ там немає… Що буде з населенням далі? Ми цього не розумієм, нам ніхто нічого про це не казав. Жодного разу нам не пояснили цього. Обстріли ще йдуть. І вчора були обстріли, і позавчора були обстріли…" - заначила ще одна місцева мешканка.

Журналистов не пускают в Золотое.
Для этого и желтый режим.
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Нет.
Это варенье.
Все время повторяй это слово и не почувствуешь вкус гавна которым тебя кормят.
Варенье.
Варенье.
Варенье...
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Знаем. Знаем... Ты и Зе очень устали от войны. Он устал бегая от повесток из военкомата, а ты сидя в лахте за компом по 14 часов в сутки.
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"У нас розвели війська. Що буде з тим населенням, що проживає у Золотому-4? Як це буде відбуватися, хто буде там? Чи будуть якось захищати те місцеве населення? Тому, що війська розвели, ЗСУ там немає… Що буде з населенням далі? Ми цього не розумієм, нам ніхто нічого про це не казав. Жодного разу нам не пояснили цього. Обстріли ще йдуть. І вчора були обстріли, і позавчора були обстріли…" - заначила ще одна місцева мешканка.

Журналистов не пускают в Золотое.
Для этого и желтый режим.
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Фсё прапала, да? Капітуляція?Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "тишина" со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4721
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Нет.
Это варенье.
Все время повторяй это слово и не почувствуешь вкус гавна которым тебя кормят.
Варенье.
Варенье.
Варенье...
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Просят наблюдателей... А за чем они наблюдают? Какая их функция и чего они вообще там делают? Не выполняют своих обязанностей,значит пусть валят, прогнать их и пригласить других наблюдателей.И поднять вопрос на нормандской встрече о том ,что наблюдатели липовые. Других требовать. С такими наблюдателями ничего решать нельзя.
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А скажи, сепар, как называется, если армия любого государства добровольно отступает с линии фронта? Не вынужденно, а добровольно?
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И учитывай ещё момент. На своей территории.
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А скажи, сепар, чего три года назад ты так не сцался кипятком из за требования развода войск в том самом Золотом?
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А? Так три года назад развели в Золотом? А что ж тогда зебил щас разводит?
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Знаем. Знаем... Ты и Зе очень устали от войны. Он устал бегая от повесток из военкомата, а ты сидя в лахте за компом по 14 часов в сутки.
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Тебе боевой диван мозоли еще не натер, воен?
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Проукраінські нажаль вже виіхали Хто в Гірське а хто і далі
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А чего три года назад это была бы велика перемога сивочолого гетьмана, а ныне это самая зрадная зрада?


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Після припинення обстрілів, як я розумію.
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Устойчівоє перемиріє достігнуто.(Данилюк)
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смешно! Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "тишина" со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 5187
в 2014 мы ездили в Марик и из Донецка на Марик, т.ж. ездили танки со свинообакими на борту...
и наши автобусы заставляли быстро проезжать, когда они начинали стрелять....
а ОБСЕ в это время, писали что ничего не видят... я здесь и тогда об этом писал!
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Русский мир он такой.
Зелесепаросвинособаки насладятся им в полной мере.
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Довбодятли стоять і дивляться. А якщо прилетить отвєтка?
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Они в афуе.
Просто раньше такого не видели.
Зелесепаросвинособаки то же пока раздуплятся не мало времени пройдет...
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когда у нас из дворов стреляли, самки с колясками спокойно прогуливались, кляня во всем хунту/фашиздов...
эти мляди прекрасно знали и тогда и сейчас, что ответка не прилетит.
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Я думаю что это справедливо.
За предательство глупость и продажность ...
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Глупо надеяться на глухослепое и пропутинское ОБСЕ.
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При Пете не "призывали там кого-то что-то зафиксировать". При Пете уничтожали опорники врага и продвигались вперед. Это было в сто раз эффективнее.
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В наших условиях и для нас ОБСЕ не только бесполезная, но даже в некоторой степени вредная организация.
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