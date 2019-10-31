 Рада сьогодні розгляне зняття недоторканності з Дубневича і заслухає звернення Столтенберга

Про це йдеться в порядку денному Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, розгляд подання "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича" передбачено першим питанням порядку денного. Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

За даними ГПУ, у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневичу про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом VIII скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

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Також у порядку денному - розгляд у другому читанні президентського законопроєкту №1031 щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у першому читанні законопроєктів №1209 та №1210, які передбачають внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Депутати також планують ухвалити рішення щодо утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії, (Харківська обл.), Сватовому (Луганська обл.) та Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) в період з 2014 по 2018 роки (проєкт постанови №2312).

Заплановано розгляд проєкту постанови №2344 "Про звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення". Проєкт постанови передбачає звільнення з посад членів Нацради Ольги Герасим’юк, Олександра Ільяшенка та Олега Черниша у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку повноважень.

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Серед іншого, у першому читанні планується розгляд декількох урядових законопроєктів - №2168 щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції, №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", №2189 "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)".

Також у першому читанні депутати розглянуть законопроєкти №2110 "Про публічні електронні реєстри", №2164 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування", №2165 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку зміни обвинувачення в суді".

У другому читанні парламентарії мають розглянути законопроєкти №1041 щодо запровадження середньострокового планування розвитку й утримання автомобільних доріг загального користування, №1152-1 щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

Також, у четвер, 31 жовтня у Верховній Раді заплановано виступ Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він виступить зі зверненням до Парламенту України. Його виступ заплановано на 11:50.