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 Суспільство
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Все про:сертифікат (12) вчитель (115) Центр оцінювання якості освіти (49)

 Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування

31 жовтня учасники пілотної сертифікації педагогів складатимуть незалежне тестування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті УЦОЯО.

"Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюватиметься з 10:15 до 10:50. Тестування розпочнеться об 11:00. Для входу до пункту тестування учасник сертифікації повинен мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та лист-виклик. Лист-виклик необхідно самостійно роздрукувати із кабінету учасника сертифікації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники сертифікації, документи яких містять розбіжності в персональних даних, мають також надати відповідний документ, що підтвердить ці зміни.

Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права на допуск учасників до пункту тестування.

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"Рекомендуємо також взяти із собою дві-три ручки із чорнилом насиченого чорного кольору та дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, а також, за бажанням, маленьку прозору пляшку (без етикетки) з питною водою", - йдеться в повідомленні.

Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хв. Тест складається зі 100 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування, – 100.

В УЦОЯО нагадали учасникам сертифікації, що в аудиторії пункту тестування інструктори мають видати Картку учасника сертифікації. Відповідальний за пункт тестування зробить відмітку про проходження незалежного тестування в Картці учасника сертифікації: "Не залишайте пункт тестування без проставлення відмітки в Картці учасника сертифікації!".

По завершенню роботи над тестом учасники сертифікації мають здати старшому інструктору бланки відповідей та зошити із завданнями тесту, що відразу вкладаються до пакета для відправлення матеріалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156957
 
 
 Топ коментарі
 
Хай сочатку тест на грамотність здасть новий ЗЕміністр освіти Анна Новосад :

Сертификация педагогов: сегодня учителя будут сдавать независимое тестирование - Цензор.НЕТ 979
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После сертификации начнут платить по 4 000 гривен или долларов?
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Загалом, тема про тестування вчителів, а тобі Пеца знову в штани насрав.
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После сертификации начнут платить по 4 000 гривен или долларов?
 показати весь коментар
 
 
Хай сочатку тест на грамотність здасть новий ЗЕміністр освіти Анна Новосад :

Сертификация педагогов: сегодня учителя будут сдавать независимое тестирование - Цензор.НЕТ 979
 показати весь коментар
 
 
Мова Армія Віра - Пожрать Поспать Поржать. Думай те ...
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Дикторы по ТВ всегда говорят "зустріч з Міністром", а не "із Міністром"...
И на сайте Міносвіти при Гриневич пишут "зустріч з" , а не "із"
Как же так, порохнявые??? Опять обхезались в своих притензиях?? Что у вас в методичке на сегодня написано?? Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 6659
Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 2600
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"...Опять обхезались в своих притензиях??" ага...в притензиях... в притензиях и претязаниях...

зачем тупость жирным шрифтом выделять, сержик?
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Шо думать, Барсук? Я живу в Харькове. Ни один мой знакомый не отдал голос за Зегенерата, потому что никому не нужен клоун в роли президента. Вот уж точно, лучше с умнымИ потерять, чем с дуракАМИ найти... Так про что думать? У меня нет инструментов воздействия на 73% идиотов. Пускай испьют свою позорную чашу до дна, обеднеют, обнищают, выкупаются в говне и ОНИ начнут задумываться. Может мысль какая в зебильную головку заскочит. Может родители перестанут давать деньги на секон-хэнд, потому что и на него не будет хватать... посмотрим...

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Задачі вирішуються, завдання виконуються. В українській мові дуже багато запозиченних слів з інших мов, тому це не помилки, а історичні наслідки.
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Та да, московиты сказочники известные... сложно это назвать развитием.
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а чому в росіском більшість слів запозичена з тюркської та німецької ?
поїдь в росіску глубінку, там такий "руцький", зовсім на українську мову не схожий.
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Що ти мелеш ,їдь в свою парашу і там розповідай про їхнє ординське наречиє ,гнида кацапська.
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Барсук, ты, часом, не кацап? "Действительно, русские были свободны"... это что, издевка? Лапотники всегда были в рабстве. В рабском, крепостном, камуноидном. Их продавали, как скот, покупали, как скот, заставляли пахать, как скотину. Это что, свобода? О каком, плять, развитии языка идет речь, когда вся образованная часть дворянства говорила на французском. Но, будучи генетически предрасположенной к рабству, они не оставили этой привычки даже в пору и в пост-пору наполеоновского нашествия. Об уровне развития современного рускава языка можешь судить сам, поехав, например, в вологодскую, псковскую, архангельскую губернии. От там ты насладишься рюзьким диалектом украинского.
Достоевский? Толстой?, Куприн, Бунин, Паустовский? Исключения из шолоховских легенд про тихий дон... нашел великий и могучий...
предвижу твое возражение, мол, апачимунарускам... Отвечаю, я не считаю этот язык руским. Я внес свою лепту в его формирование. Это, с моей т.з., лингва-франка, унаследованный из си-си-си-пи и обогащенный реалиями современности.
оттакафуйня, малята
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Людина, яка працює в освітній галузі, має себе контролювати і бути прикладом.
Особисто не уявляю, щоб моя вчителька з української мови зробила стільки жахливих помилок.
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через ці історичні наслідки я не хочу тут писати українською, бо зроблю дуже много помилок... тобто не хочу паплюжити мову своєю писаниною...соромно. А їй ні. Бо вона - міністр освіти - кладезь мудрощі, плїйять...
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А вобще-то я рад за учителей. Они, вместе с шахтёрами и медиками, самые недооценённые професси ( судя по их вечному "нам мало"). Вот подтвердят свою квалификацию.
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Педагоги -- золотий фонд усі фальсифікаторів на виборах.
Утім, це тестування, якщо воно справді буде об'єктивним, має відсіяти бодай маразматиків, яких не можна ніяким чином викурити зі шкіл.
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и кто останется? Так и без того одни неудачники, не нашедшие себя даже на "Барабашово"... Кто останется в школе?
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Якщо нема кому навчати, окрім маразматиків, від яких за кілометер смердить совком і які готові за сотню гривень бути фальсифікаторами на виборах, то на біса така школа?
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це інше питання... запропонуй альтернативу... а поки її немає, вимушені користуватися тім, що маімо
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Рекомендуємо такою взяти із собою дві-три ручки із чорнилом

Ще би в тому центрі навчились грамоті самі інструктори. І не робили помилок.
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Мне интереснее, как отличить пасту насвщенного чёрного цвета от просто чёрного?
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Відкрий заспамлений коментар і побачиш.
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а хто не проходить це вступне завдання, взагалі до іспиту не допускається. Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 1703
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А вчителі в Золотому теж проходитимуть тест?
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А на гражданство когда они будут экзамены сдавать? Если послушать чему некоторые преподаватели учат детей про украинских фашиздов, волосы дыбом становятся.....
Хотя о чем это я, некоторые Моники, с вероятностью 99,9% т.ж. экзамен на гражданство не сдали бы! Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 648
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У порохососов утренний понос,им надо тему подбирать типа Пеца самый крутой чувак
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Загалом, тема про тестування вчителів, а тобі Пеца знову в штани насрав.
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Та у них утро начинается с чистки обосраных штанов с криками клятый Порошенко.
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Як жартують вчителі - у владі сьогодні не найкращі наші учні. От тепер ті самі, далеко не найкращі, і перевірять вчителів. Тут одна міністерка освіти чого варта.
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Интересно как трудовик с физруком будут проходить сертификацию) Кто больше выпьет чтоли? Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування - Цензор.НЕТ 6615
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