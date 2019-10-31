EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
  485  24
Все про:Зеленський (3421) Київ (6708) НАТО (2134) Столтенберг Єнс (404)

 Зеленський сьогодні зустрінеться зі Столтенбергом і візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО

31 жовтня Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Засідання відбудеться в рамках візиту в Україну Північноатлантичної ради Альянсу, яка напередодні, 30 жовтня, відвідала м. Одесу.

Планується також окрема зустріч Глави держави з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Засідання Комісії Україна-НАТО заплановано на 9:30 (Виступи Президента України та Генерального секретаря НАТО на початку засідання транслюватимуться в пресцентрі, а також на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці).

Об 11:00 - зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО з представниками ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг

Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 9:00.

Місце проведення: Маріїнський палац.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156955
 
 
 Топ коментарі
 
"Слышь, ты!.. Столтенберг!.. флаг свой убери!.. Я преЗедент и Мне 42 годика.. я тебе не Лох какой-то!"
из выступления Владимира Зеленского в заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве..
 показати весь коментар
 
Нехай ЗЕ ГОЛОСНО підтвердить наміри України вступати в НАТО.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 9:00

Это нафига ? Каждый украинский журнализд - шлюха на подсосе . Без исключений .
 показати весь коментар
 
 
А ща обидно было Мосейчук с г+г. Она так старалась с луганским ментом Ивановым подтолкнуть нарід к выбору Нашего Народного Президента Владимира Александровича, а вы вот так...Шлюха на подсосе! Не стыдно вам?!
 показати весь коментар
 
 
Для України Нато - як горизонт. Якби ще Україна рухалася в напрямку цього горизонту.
 показати весь коментар
 
 
Шо Мосейчук , шо Скрипiн , шо Дуремар с пирамидками - все уроды . Они сидят в уютных кабинетиках и надрачивают на большую политику в ожидании лайков . Куприк им всегда дизлайки разгружает .
 показати весь коментар
 
Зачем встречаться.Судя по событиям,зеленский пообещал путину не вступать в НАТО.Янукович уже не вступил по указке путина в Евросоюз.И где теперь янукович.Там будет и вова.
 показати весь коментар
 
 
Нехай ЗЕ ГОЛОСНО підтвердить наміри України вступати в НАТО.
 показати весь коментар
 
 
чтобы он потом мог заявить, что его неправильно поняли?
 показати весь коментар
 
 
"Слышь, ты!.. Столтенберг!.. флаг свой убери!.. Я преЗедент и Мне 42 годика.. я тебе не Лох какой-то!"
из выступления Владимира Зеленского в заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве..
 показати весь коментар
 
 
Зеленский скажет Столтенбергу - ну ты понимаешь, деды воевали, братские народы.. и сам я с Кривого Рога ватник в поколении.. не нужно нам ваше НАТО, мы лучше с ****** побудем
 показати весь коментар
 
 
если сегодня зелупа не попросит вступления в НАТО то уже можно гнать его на Ростов ....
 показати весь коментар
 
 
Заявить надо чётко и однозначно, решительно и членораздельно, коротко и понятно всем - Украина идет в НАТО. Все остальные словоблудия, это прямая и скорая дорога в Ростов.
 показати весь коментар
 
 
лично я вижу, как минимум, одну проблему - "он вам ничего не обещал".
 показати весь коментар
 
Президент Чехии нас поимел сегодня... Видно забыл советские танки в Чехии. Земан подстилка пуйла.
 показати весь коментар
 
Сервант нєлохов зустрінеться з якимось чьоткім пацанчіком з НАТИ?
 показати весь коментар
 
"У нас розвели війська. Що буде з тим населенням, що проживає у Золотому-4? Як це буде відбуватися, хто буде там? Чи будуть якось захищати те місцеве населення? Тому, що війська розвели, ЗСУ там немає… Що буде з населенням далі? Ми цього не розумієм, нам ніхто нічого про це не казав. Жодного разу нам не пояснили цього. Обстріли ще йдуть. І вчора були обстріли, і позавчора були обстріли…" - заначила ще одна місцева мешканка.

Как выглядит мир от Зе на самом деле.
 показати весь коментар
 
 
А эта жительница была аккредитована в 95 квартале, чтобы это сказать?
 показати весь коментар
 
 
это - мир любой ценой. в данном случае, ценой жителей Золотого-4.
 показати весь коментар
 
 
Владимир Александрович! Вот твой идеал! Тренируйся! Скоро встреча с ******!
Зеленський сьогодні зустрінеться зі Столтенбергом і візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО - Цензор.НЕТ 7126
 показати весь коментар
 
 
Ни дня без позора ))) с нетерпением ожидаю, что за зашквар будет на этот раз?? После жёлтого платья главзебилки в Японии.. 😂😂😂😂
 показати весь коментар
 
 
"Коли ми станемо сильною державою, ми прийдемо до НАТО. Коли небуть, Можливо. А зараз і НЕ ВМОВЛЯЙТЕ, нам ніколи. Війська відступили, час бігти до пуйла, капітуляцію України підписувати"- ВОЗ
 показати весь коментар
 
Після тебе і Кабаєвої не варто до пуйла бігти.
Геть все "витягли" з діда.
 показати весь коментар
 
Цннзор, ну хвптит уже про ЗЕбилов, давай про Петра Алексеевича Порошенко.
Что он сегодня ел, как пукал?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору