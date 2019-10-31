 Замок зі списку ЮНЕСКО горить у Японії. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє телеканал NHK.
У поліції уточнили, що повністю згорів головний зал замку і одна з будівель комплексу, вогонь знищив 4200 квадратних метрів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
До ліквідації пожежі залучили 30 пожежних бригад. Влада Японії заявила про готовність відновити згорілі будівлі.
Причину пожежі поки не назвали.
Замок збудували близько 500 років тому, його визнали національним надбанням Японії в 1933 році. У роки Другої світової війни він повністю вигорів. Головний зал фахівці відновили в 1992 році, він став місцем проведення банкету для учасників саміту G8.
У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків держави Рюкю в префектурі.
15 квітня 2019 року о 18:20 за місцевим часом спрацювала пожежна сигналізація: загорівся Нотр-Дам де Парі. Пожежників викликали лише о 18:43, коли спрацювала друга пожежна тривога. Тоді ж стало зрозуміло, що горить дах. Влада вважає, що пожежа була випадковою, через коротке замикання проводки. Каркас будівлі вдалося врятувати, шпиль згорів і впав.
Протягом доби після пожежі в Нотр-Дам де Парі на відновлення собору благодійники по всьому світу пожертвували майже $1 млрд.
не думаю!
ихів і на тих напали чайка і ворон. чи як з Овочем - скільки "знаків" було.
але ці "знаки" - як тому шо пливе - "круги" акули - толку 0 цілих х. десятих)
Тут уже к бабке нужно ещё вчера.
Поїхав в Америку - Трампу імпічмент!
Тримайся, Японія!
Сралін проти Яхве як злодій проти вбивці)
І головне шо Яхве для вірунів - зразок боброти, мялосредія та інших кошерних речей. А ше кажуть шо комуністи брехуни - проти попів вони діти.
Праздник Ванатура солнцепоклонники отмечали на берегу реки Арпа.Ритуалы солнцепоклонники проводят не только в храме Гарни (I век до н.э.), но и на месте раскопок храма богини Анаит (богини-матери) близ города Мецамор, у храма урартского бога Халди на развалинах предшественника Еревана города-крепости Эребуни и древней обсерватории Караундже (другое название «Зорац Карер»), считающейся старше Стоунхенджа на 3 тысячи лет.
Бобовых попиков Сралин учил летать, а притоны - в свинарники превращал и Боб сделал вот так:
Вы собственно ничем не отличаетесь от жриц любви, только более дешевые. Смысл тот же - продаёте себя за деньги.
Запад посмотрит на всё это, прикинет и решит, что не видать Вовке-катастрофе нормандского формата, даже если оно сдаст хйлу всю Украину
За сгоревшим домом гонтаревой, который она сама и сожгла, убивались здесь две недели, а вот замок японский сгорел - никакого сочувствия , одни дикие танцы.
Порохоботы , одним словом.
И в этот самый момент -бац! И горела хата , палала)))
Ну и кто в это, находясь при памяти, может поверить?
Чистой воды постановочное, заказное шоу по имени-' не хочу в Украину , там меня политически и физически преследуют '