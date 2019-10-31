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Все про:замок (4) пожежа (1843) ЮНЕСКО (53) Японія (196)

 Замок зі списку ЮНЕСКО горить у Японії. ВIДЕО

Уночі 31 жовтня в японському місті Наха префектури Окінава загорівся замок Сюрі, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє телеканал NHK.

У поліції уточнили, що повністю згорів головний зал замку і одна з будівель комплексу, вогонь знищив 4200 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучили 30 пожежних бригад. Влада Японії заявила про готовність відновити згорілі будівлі.

Причину пожежі поки не назвали.

Замок збудували близько 500 років тому, його визнали національним надбанням Японії в 1933 році. У роки Другої світової війни він повністю вигорів. Головний зал фахівці відновили в 1992 році, він став місцем проведення банкету для учасників саміту G8.

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У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків держави Рюкю в префектурі.

15 квітня 2019 року о 18:20 за місцевим часом спрацювала пожежна сигналізація: загорівся Нотр-Дам де Парі. Пожежників викликали лише о 18:43, коли спрацювала друга пожежна тривога. Тоді ж стало зрозуміло, що горить дах. Влада вважає, що пожежа була випадковою, через коротке замикання проводки. Каркас будівлі вдалося врятувати, шпиль згорів і впав.

Протягом доби після пожежі в Нотр-Дам де Парі на відновлення собору благодійники по всьому світу пожертвували майже $1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156952
 
 
 Топ коментарі
 
пора монику на москву отправлять - а то москва спаленная моникой - давно ,аж с 1812 не было - пора)))))
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начала Франция, потом США, теперь Япония - совпадение?
не думаю! Замок зі списку ЮНЕСКО горить у Японії - Цензор.НЕТ 5403
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Ах воно к чему была новость про францию! Замок зі списку ЮНЕСКО горить у Японії - Цензор.НЕТ 8142
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Хорошо, что японцы (зная все расклады) напоготове были.
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пора монику на москву отправлять - а то москва спаленная моникой - давно ,аж с 1812 не было - пора)))))
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И в красных труселях - для убедительности. Замок зі списку ЮНЕСКО горить у Японії - Цензор.НЕТ 9880
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Срочно! СРОЧНО ЗЕЛЮ ОТПРАВИТЬ НА МАСКВУ!
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Ви знаєте... А це вже не смішно... Раніше я жартував про зе і катаклізми, а зараз розумію- є щось у цьому.
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так ше Попа Римська - випустила голубихів і на тих напали чайка і ворон. чи як з Овочем - скільки "знаків" було.
але ці "знаки" - як тому шо пливе - "круги" акули - толку 0 цілих х. десятих)
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На яника впав вінок- погнали до дідька в ростов, перед порохом впав солдат- з тріском програв вибори. А от за Бєнєйнародженим ходить щось чорне і лихе, програшем виборів не відбудеться. Погано те, що й нас це зачепить.
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Нотердам,теперь вот замок в Японии...Меня терзают смутные сомнения...
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Меркель трясёт, Трампу импичмент, В Одессе говно в море прорвало, в Турции землетрясение.

Тут уже к бабке нужно ещё вчера.
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Меркель трясло не только при Зеленском, о болезнях грех шутить, смотри, чтоб тебя самого так не затрясло.
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Пїхав в Париж - згорів Нотр Дам
Поїхав в Америку - Трампу імпічмент!
Тримайся, Японія!
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Я написав це перед поїздкою Зєєєлі, можете перевірити.
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Не можна з горя сміятися, але я теж говорила що як поїде наше непорозуміння щось станеться!!! Нехай уже їде в Москву!!!
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Я не сміявся, я сейозно. Воно вчинило стільки зла, що на ньому прокляття. Зло і біда навколо нього і приходить туди де воно з'являється.
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ахаха, ше зліший за Сраліна? шось Сралін не вірив в ці дурниці і його навіть Яхве 30 років терпів при владі совка
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Чому ж терпів? Все, що робив сралін - яхвеугодне!
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100%.
Сралін проти Яхве як злодій проти вбивці)
І головне шо Яхве для вірунів - зразок боброти, мялосредія та інших кошерних речей. А ше кажуть шо комуністи брехуни - проти попів вони діти.
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Відправити цього піромана на Мокшу це добре , але мало... А от чи не було б краще організувати для Вофкі ******** багаторічне турне по всій Рашці разом з його "95 сортиром" та хором ВерьВовкє 😕
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Нет, народ, что ни говорите, а Зе таки должен съездить в Москву, просто таки обязан.
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у зебилов нужно спросить, они ведь знают, что делают.
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Ну и что?? Вг. Бакы(Смотрящий,а не Баку)) в крепости под землей нах-ся Страшный Древнй Супергород жрецовг г.Солнца -ФИВЫ(видео в моем Твиттере) и никто его не раскапывает,наоборот сверху строят. И МОЛЧИТ ЮНЕСКО.
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Это тот самый город Солнца ,который описал Томаза Кампанелла в своей старой книге.
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Армянские солнцепоклонники 14 мая, впервые за многие столетия, провели ритуал поклонения богу гостеприимства Ванатуру.
Праздник Ванатура солнцепоклонники отмечали на берегу реки Арпа.Ритуалы солнцепоклонники проводят не только в храме Гарни (I век до н.э.), но и на месте раскопок храма богини Анаит (богини-матери) близ города Мецамор, у храма урартского бога Халди на развалинах предшественника Еревана города-крепости Эребуни и древней обсерватории Караундже (другое название «Зорац Карер»), считающейся старше Стоунхенджа на 3 тысячи лет.
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Эр Мэн?=Муж Я с одэри(азэри)=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан.-половина ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(Аз)эрБэйДжана.Это другое произношение Др.Периджана(Персия со ст.Дербенд).ТЕБЯ ЖЕ ПЕРЕСЕЛЯЛИ НА ОСНОВАНИИ указа "о переселении евреев" от 1824г.в основном в 1877г(после русскотурецк.войны),но пришли сильно с арабами смешанные(арабы и в Карабахе за вас воевали).Перепись Иреванскогох-ва 1860 г.-99%мусульмане. Ала Од Довле-это все одэрские цари,шах Аббас,Исмаил и т.д.ТВОЕ ИМЯ АРАБОХАЙ.Иди изучай арабистан-родину предков, а не солнцепоклонство.
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Богиня Ана(мать на одэри)хита из одэрской(азэр=ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим)=Од(Аз)эрбэйджан) книги БашАта(Авеста)-Главный Отец.Она дарит молоко матерям и семя мужчинам.Это любимая книга Гитлера была,поэтому он и дружил с главой АДР м.Расулзаде. ИДИ свои арабохайские книги воруй,а не мою Авесту тов.варжапетян -ХАЙСКИЙ АРАБ.
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Азеры все огнепоклоники, которых изгнали из Ирана.
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Одэр(Огня муж=АзАта-младший отец отсюда уеЗДы -река ОдЭр в Германии,Польше и Волга=Огня муж)Бэйджан =Индия(Базанта ст.ГанаУдж=Гянджа=Константинополь)+Пэриджан(Персия со ст.Дербенд=Греция)+Бактрия=АтроПатена=АтроБакия(Бахдадия) на Кавказе. Твой Иран фальшивый создали в 1828г.когда Россия и Англия захватили г.Дербенд,где сидел шах Надир(настоящая Персия) и создали в другом месте Иран.Иди в Москве его алмазный трон посмотри.Это вас арабохаев из арабистана через Турцию и Иран(1828г) начали на Кавказ перес.так как евреи взяли власть в России по Достоевскому(1877г. в основном).Вам надо на Родину возвращаться.
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ОдЭр(Огня муж)-также это ТарТария( "это ОдУр где горят огни в море"-про тартар Птоломей)
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Порохнявые коменты один дебильней другого
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Ну Слава Богу что не землетрясение! Бог услышал наши молитвы и наказал Японию за приезд Зели только пожаром. Пора сценаристам писать сценарий к фильму " Невезучий зеля" .
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Как Боб накажид Японию если там в негО не верят? Вон, Сралина Боб даже и пальцем не тронул так как тому было на Боба наср.
Бобовых попиков Сралин учил летать, а притоны - в свинарники превращал и Боб сделал вот так:

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А ничего, что Зе уже как неделю из Японии вернулся? Это как при Порохатом военные в обморок падали..Всего упало чуть больше 20-ти человек, СМИ об этом писать запретили. Забыли уже порохнявые?
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найдите себе - чоловіка - в конце концов - а то злая такая, по утру))))
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Тю)) А в чем злость? Или это только соевым ботам можно злобствовать, а мне уже и ответить нельзя? По теме есть что ответить?
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оооо - мабуть у вас диплом есть и не трускавецкий и не частный какой то - а гос образца - типа учитель - ведете себя, будто Вам тут, кто то должен домашнее задание доложить - а вы оцените - не так не пойдет - сначала скан диплома ,а потом требуйте шо то))))))
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Таки да, и диплом есть, и не один, и в школе какое-то время работала...Сила привычки))
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а я о чем - ну таки найдите ,но может не мужа ,а так - только не за 100 баксов ,как изменник,который будет дома бит, с бородой - и жизнь у вас не такая печальная покажется ,вся в заботах и в этом то же есть счастье ,ну мне так кажется,мы же люди и нам это свойственно ,даже зебилам последним)))
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Соевые, все никак не могут успокоиться за 100 баксов. Зависть заела вас что ли? Понятное дело, вы торгуете здесь совестью за копейки годами , а там 'такие деньжищи' и за час !

Вы собственно ничем не отличаетесь от жриц любви, только более дешевые. Смысл тот же - продаёте себя за деньги.
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ути пути - Татьяна и вас с добрым утром - не выдавайте себя,вернее своих родителей - сбагрили дочку и счастливы))))))
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Чингачкук,и тебе подобные боты, почему-то, как только не можете ответить по существу, так сразу же включаете свои любимые мантры: "найди мужика"! И ничего, что мой мужик под боком лежит, все равно, надо пойти и кого-то найти)) Плохо тебя обучали на твоей ботоферме, это не только тебя касается, тут много таких "советчиков", которые свои проблемы в поисках спутника переносят на оппонента.
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да куда уж нам - 10 часов а вы не на роботе на нормальной работе - в отличии от меня и это как минимум - ну да я забыл - вы же по сказки цапской живете - лежа на печи все хочи)))))))))
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А хто тут мадам "злобствует"? Народ лише сміється . Поки що.
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Не поддерживайте Зелю, не ищите приключений на свою голову.
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ты просто ублюдочная кацапская мерзость. как и все твои боты кореша.
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Я понимаю, что наш мид слезно упрашивает, но НЕ ВПУСКАЙТЕ ЗЕКРЕТИНА к себе...
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500 лет замок простоял, приехало Вошьдь - зелёная чума, и у лысого квартала и хорора Верьовки появилась тема для нового хита для зебилов..
Запад посмотрит на всё это, прикинет и решит, что не видать Вовке-катастрофе нормандского формата, даже если оно сдаст хйлу всю Украину
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Бог с нами разговаривает языком случая. Можно на 100% утверждать - Бог не на стороне этого хамовитого иудея-комика.
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Порохоботы в своём репертуаре- выдумали какую-то фигню и прыгают вокруг неё. Ну и при чем здесь Зе, юродивые?

За сгоревшим домом гонтаревой, который она сама и сожгла, убивались здесь две недели, а вот замок японский сгорел - никакого сочувствия , одни дикие танцы.

Порохоботы , одним словом.
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Сама видела как Гонтарева свой дом поджигала или есть доказательства?
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Конечно, что не сама, но она заказала поджог своего дома. Дом охранялся несколькими охранниками ( бедная, несчастная женщина) , но в этот роковой день был всего один охранник , который в 4утра пошёл в магазин за кефиром!!! Это ж самое необходимое в 4 утра, когда ты ещё и на работе )))
И в этот самый момент -бац! И горела хата , палала)))
Ну и кто в это, находясь при памяти, может поверить?

Чистой воды постановочное, заказное шоу по имени-' не хочу в Украину , там меня политически и физически преследуют '
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