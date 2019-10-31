 Замок зі списку ЮНЕСКО горить у Японії. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє телеканал NHK.

У поліції уточнили, що повністю згорів головний зал замку і одна з будівель комплексу, вогонь знищив 4200 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучили 30 пожежних бригад. Влада Японії заявила про готовність відновити згорілі будівлі.

Причину пожежі поки не назвали.

Замок збудували близько 500 років тому, його визнали національним надбанням Японії в 1933 році. У роки Другої світової війни він повністю вигорів. Головний зал фахівці відновили в 1992 році, він став місцем проведення банкету для учасників саміту G8.

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У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків держави Рюкю в префектурі.

15 квітня 2019 року о 18:20 за місцевим часом спрацювала пожежна сигналізація: загорівся Нотр-Дам де Парі. Пожежників викликали лише о 18:43, коли спрацювала друга пожежна тривога. Тоді ж стало зрозуміло, що горить дах. Влада вважає, що пожежа була випадковою, через коротке замикання проводки. Каркас будівлі вдалося врятувати, шпиль згорів і впав.

Протягом доби після пожежі в Нотр-Дам де Парі на відновлення собору благодійники по всьому світу пожертвували майже $1 млрд.