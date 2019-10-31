 Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це йдеться на сайті НАТО.

Росія для цього не має жодних законних підстав, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг під час відвідин Одеси.

Відсутність юридичних або реальних підстав для впливу на подібне рішення закріплена в і багатьох документах, які підписала Росія, зокрема – Гельсінкських угодах.

Це рішення, яке мають ухвалити Україна і 29 дійсних членів альянсу. Ніхто інший не має права втручатися в нього. Іноді у нас складається враження, що Росія має вирішувати, чи повинна Україна бути членом НАТО чи ні. Росія не має права голосу, наголосив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що "кожна нація має право вирішувати, в яких механізмах безпеки вона хотіла б брати участь, а в яких – ні".

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Зазначимо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна не подаватиме повторну заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції пояснив, що це – технічне питання, а не політичне. Так, заявка, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною.

Як відомо, курс України в НАТО і ЄС закріплено в Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямі Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

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