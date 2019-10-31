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Все про:НАТО (2134) Росія (20286) членство в НАТО (252) Столтенберг Єнс (404)

 Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг

Рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу мають ухвалювати Київ і 29 дійсних членів НАТО. Москва не має права втручатися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це йдеться на сайті НАТО.

Росія для цього не має жодних законних підстав, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг під час відвідин Одеси.

Відсутність юридичних або реальних підстав для впливу на подібне рішення закріплена в і багатьох документах, які підписала Росія, зокрема – Гельсінкських угодах.

Це рішення, яке мають ухвалити Україна і 29 дійсних членів альянсу. Ніхто інший не має права втручатися в нього. Іноді у нас складається враження, що Росія має вирішувати, чи повинна Україна бути членом НАТО чи ні. Росія не має права голосу, наголосив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що "кожна нація має право вирішувати, в яких механізмах безпеки вона хотіла б брати участь, а в яких – ні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві жодні заявки не подаватимуться: питання ПДЧ в НАТО має бути технічним, а не політичним, - Кулеба

Зазначимо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна не подаватиме повторну заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції пояснив, що це – технічне питання, а не політичне. Так, заявка, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною.

Як відомо, курс України в НАТО і ЄС закріплено в Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямі Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна збирається за 5 років досягти критеріїв членства в НАТО, - Кулеба. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156949
 
   
 Топ коментарі
 
Как ни зайду, вы постоянно круглые сутки тут на Цензоре, как ринат, олиграв или елажов в двух аккаунтах. Вы реально на зарплате ? Сколько пенЁндзев вам Хуйло интересно платит, откройте секрет. Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1790
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Але в росії є можливість впливати на Німеччину, Італію, Францію, навіть на угорців..
Ми вже спостерігали це в 2008 р.
Окрім цього, рашка може і буде ставити умови українській владі, яка сама ні в чому не впевнена, і вже мовчить про НАТО, натякаючи на нейтральний статус і якісь особливі стосунки з альянсом.
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Нато нужно только чтобы куски сша откусить в случаю чего. А ********* его нада только для того чтобы ********* потом РФ, так как эти петушары будут за свою колонию вписыватся
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Нато не может воевать со странами, онли партизаны чтобы всякие жрецы коммунизма не разбежались
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Да и вообще мнение расеи мало кого интересует так шо рюзьгэ учтите этот момент закройте пасти и сидите в своем болоте
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Але в росії є можливість впливати на Німеччину, Італію, Францію, навіть на угорців..
Ми вже спостерігали це в 2008 р.
Окрім цього, рашка може і буде ставити умови українській владі, яка сама ні в чому не впевнена, і вже мовчить про НАТО, натякаючи на нейтральний статус і якісь особливі стосунки з альянсом.
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Как ни зайду, вы постоянно круглые сутки тут на Цензоре, вы реально тут на зарплате, сколько вам Порошенко интересно платит, откройте секрет. У России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9842
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Как ни зайду, вы постоянно круглые сутки тут на Цензоре, как ринат, олиграв или елажов в двух аккаунтах. Вы реально на зарплате ? Сколько пенЁндзев вам ***** интересно платит, откройте секрет.
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Не стоило перекрывать улицы ради этой говорящей куклы. Все вопросы НАТО решаются в Белом доме.
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так мордор также не имеет никаких законных оснований нападать на другую страну аннексировать територию брать в заложники людей,пленных, ее это останавливало? угрожая натовским и европейским пальцем ай нельзя так-вы Европа а также США были также подписантом будапешсткого договора -договор который похерили и растоптан-а теперь требуете минскую филькину грамоту которую подписали от Украины ее воплощать -опять выразите очень глубокую озабоченность?
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Не утруждайтесь, у них резиновая жилетка, с брызговиками.
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Потому голос роисси ретранслирует член НАТО Венгрия, по просьбе своих одноутробных братьев фино-угров.
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Єто не надолго. Погонят мадьярьі Сиярту ссаньіми тряпками на вьіборах, и все наладится с Венгрией.
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игра слов для анакондовцев. Права голоса нет, но влияние есть
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Це - однозначно!
Не потрібно нам вказувати, що робити, бо ми скажемо, куди вам піти.
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Запоребрик, тобі слова не давали. Про це й мова
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Лахтинцю, українькою мовою, кацапське рило, як не прикривай, а роги лізуть
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Ми в курсі, що ти на фермі не один. І селфі у тебе гарне вийшло. Рильця, ікла ... Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1377 Борцуни
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ОДКБ, пардон. С этой нецензурщиной так сложно...
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У Украины стоит выбор между НАТО и ОДКБ, таежным союзом.

россия впаривает членам ОДКБ свое оружие.
Оно лучше американского?
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вот то ли дело нарасийское оружие под Дейр-эз-Зором себя показало !
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уйню городишь,вася..
украинец - это тот,кто любит свою страну,все остальные - временные "пассажиры"(с)
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А партнеры **********: Германия, Турция, Венгрия ... имеют право голоса?
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А сам то Столтенберг пообещал вступление?
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Порохососы ,Зеленский вам не Пеца-мародёр,раз дал слово значит мы будем в НАТО ,другое дело что вы ,понятно против,не надо было так сильно влюбляться в Пеца
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У России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг У россии для этого есть мадьяры. Те еще про российские *****.
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И когда это Украина успела оккупировать мадьярские земли.
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Этот дурак на зарплате )(уйла. Ты посчитал, сколько раз он уже высрался тут? Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 171
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Тогда этого скунса нужно посылать на фиг с пляжа чтобы не вонял.
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Так россию не взяли в НАТО, как хотел путин, потому что они не возвращают Калининград?
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"новоросию" они УЖЕ СЕГОДНЯ пытаются обменять на признание Крыма российским.
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пусть твои сначала отдадут Кенигсберг,Курилы,Карелию и т.д.
или ты историю по томику ВКП(б) в партшколе учил ?
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А вы по запискам Габсбургов или воспоминаниях битых вояк мадьяр. Так до мадьяр там была Карпатская Украина. А в 1944 венгры получили пиндюлей как союзники гитлеровской Германии. А Карпатская Украина вошла в состав Украины. И в 1945 было закреплено в международных договорах.
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А ви, може з Берегівського чи Виноградівського району Закарпатська обл? Бо навіть місцеві там так не вважають. Не подобається Україна-, будь-ласка, кордон там близько. А жити з мадярськими паспорта и і отримувати пенсію українську, то таке буде, як в Криму.
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вот это педофилу путенину по яйчунам уже в открытую влепили...
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да,но у халявных денег,тем более в руках не самых умных,есть свойство заканчиваться..
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Звичайно права в паРаші немає, але нахабства через край і діятиме вона так до того часу, доки силою не покажуть їй місце біля параші, але НАТО це боягузлива шобла!!!
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Ну хоть где-то у этих гандонов права голоса нет
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"Згадав, як срати сідав, а як надувся, то й забувся"©
Так принимайте! Или Столтенбергу главное - был бы повод повыкобениватся, мол мы вас обязательно примем, но чуть попозже, чем пораньше.
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Венгрию не трогай,Венгрия сделала за несколько лет для Закарпатья больше чем вся Украина за всю историю ее существования на которую всем было насрать.Даже вакцину от гепатита пришлось пришлось просить от венгров так как на бросовый край пришлось брать в займы в количестве всего 3-4 ампул.
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Венгрию не трогай,Венгрия сделала за несколько лет для Закарпатья больше чем вся Украина за всю историю ее существования на которую всем было насрать.Даже вакцину от гепатита пришлось пришлось просить от венгров так как на бросовый край пришлось брать в займы в количестве всего 3-4 ампул.
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Венгрия для именно Закарпатской обл. и Украины вопрос спорный в котором на людском понимании выигрывют на все 100.И я молю Бога чтоб у нас в Закарпатье было-бы как у них а не как в Украине.Я хочу в Европу а не в украинский сурогат разбавленный кацапским хотением.
И если мое желание покажется Вам хреновым так забаньте меня.
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