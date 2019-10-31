 Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Керчь.ФМ із посиланням на т.зв. адміністрацію міста.
"Шановні мешканці Керчі та гості міста! У соціальних мережах поширюється інформація про проведення 31 жовтня масового заходу у вигляді ходи, присвяченої Геловіну. Інформуємо, що в адміністрацію міста повідомлень про проведення цього масового заходу не надходило, погоджень на його проведення не видавалося.
У зв'язку з цим, щоб уникнути настання адміністративної відповідальності, рекомендуємо утриматися від участі в неузгодженому масовому заході".
"...так називаемий праздник Хеловин рарешено проаводить только в форме крестного хода , с хоругвями,при разрешении местного священнослужителя в звании не меньше майора.."
После 2014го мы все знали свой путь - что мы идём в Европу, к их ценностям и качеству жизни, не сразу но мелкими шагами шли
После прихода Зеленского никто не знает куда мы идём, но ветер дует больше в сторону т.н. ЛНР и ДНР..
в так званий нейтральний статус - під чобіт рашки.
не за це ми боролись, не того прагнули.
Только хардкор!
Кстать, как пАагодка в мАасквє?
Могу предположить, что нужно подать заявку и проводить. Как погода в Москве не знаю. Был там 1 раз, лет 10 назад. Тогда было очень жарко.
Такі потроху відмирають, і це добре. Бо вони є тими онкоклітинами, що заражають рускомірностю.
Тобто, якщо в умовну Естонію приїде певна кількість громадян расєї (чи отримають паспорта рф, не виїджаючи з Естонії), то в Естонії будуть діяти закони рф? Ти з головою дружиш?
Там єдині, хто зараз нормально живе- це силовики і приїжджі чинуші. Всі топ мери з центральної расєї, місцевих послали.
А про безкоштовну медицину- все по запису на кілька місяців вперед. Не знаєш- не вякай.
Хто встиг вийти на пенсію у 2014-2015, ще трохи мають, хто вийшов пізніше- хєр без солі доїдають.
Нравіца йолочка, вата?
Как "дидов на палках", то есть тех же мертвяков, на 9 мая нести не только можно, а и нужно, а как мертвяков на Хеллоуин - так сразу нельзя.
Вероятно, это такое российское импортозамещение.
Раз скрепно детские экскурсии в церкви водить, на процедуру изгнания дьявола - то и ладненько, на доброе, как говорится, здоровье.