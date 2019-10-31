EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  3277  73
Матеріали за темою:
Все про:Керч (134) Крим (7641) свято (416) Севастополь (203)

 Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну

Окупаційна влада Керчі закликає містян утриматися від участі в неузгодженому масовому заході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Керчь.ФМ із посиланням на т.зв. адміністрацію міста.

"Шановні мешканці Керчі та гості міста! У соціальних мережах поширюється інформація про проведення 31 жовтня масового заходу у вигляді ходи, присвяченої Геловіну. Інформуємо, що в адміністрацію міста повідомлень про проведення цього масового заходу не надходило, погоджень на його проведення не видавалося.

У зв'язку з цим, щоб уникнути настання адміністративної відповідальності, рекомендуємо утриматися від участі в неузгодженому масовому заході".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Найкраща організація", - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156947
 
   
 Топ коментарі
 
И правильно! Надо готовиться к празднованию Великой Октябрьской Социалистической Революции 7-8 ноября: прохождение колонной, рисование транспарантов - "Слава единой расии!", "Заветам Хутина верны", "Догоним и перегоним Америку"....В программе также: распитие водяры, танцы и пляски под гармошку Оккупанты пригрозили жителям Керчи ответственностью за празднование Хэллоуина - Цензор.НЕТ 9907
 показати весь коментар
 
"Предупреждаем заранее, что приход на шествие в честь Хеллоуина - нарушение, потому что нас никто заранее о нем не предупредил!" Мне одному кажется, что руссоокупанты те еще дебилы?
 показати весь коментар
 
на росії та окупованих територія хеловін святкують 9 травня.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Предупреждаем заранее, что приход на шествие в честь Хеллоуина - нарушение, потому что нас никто заранее о нем не предупредил!" Мне одному кажется, что руссоокупанты те еще дебилы?
 показати весь коментар
 
 
нет, они же в родной гавани, а там закон мордора, приравнивается к несанкционированому митингу нужно спрашивать у власти можна ли нам холопам толпой пройти по улице больше 3 человек а они смерды даже не спросили мерию-а как же вы хотели живите-хотя там вата и никакой угрозы бы не было в смысле какогото политического перфоманса против властей но они и это пресекают
 показати весь коментар
 
 
распоряжение.. по Южному федеральному округу.


"...так називаемий праздник Хеловин рарешено проаводить только в форме крестного хода , с хоругвями,при разрешении местного священнослужителя в звании не меньше майора.."
 показати весь коментар
 
 
😂😂😂😂😂блин дикари средневековые дикари
 показати весь коментар
 
 
И правильно! Надо готовиться к празднованию Великой Октябрьской Социалистической Революции 7-8 ноября: прохождение колонной, рисование транспарантов - "Слава единой расии!", "Заветам Хутина верны", "Догоним и перегоним Америку"....В программе также: распитие водяры, танцы и пляски под гармошку Оккупанты пригрозили жителям Керчи ответственностью за празднование Хэллоуина - Цензор.НЕТ 9907
 показати весь коментар
 
 
Грустно всё это..
После 2014го мы все знали свой путь - что мы идём в Европу, к их ценностям и качеству жизни, не сразу но мелкими шагами шли
После прихода Зеленского никто не знает куда мы идём, но ветер дует больше в сторону т.н. ЛНР и ДНР..
 показати весь коментар
 
 
в кучмінську епоху йдемо.
в так званий нейтральний статус - під чобіт рашки.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо если будет Кучминский сценарий, а не Чеченский
 показати весь коментар
 
нічого хорошого.
не за це ми боролись, не того прагнули.
 показати весь коментар
 
спокойно все только начинается еще не здали ничего и не позволят зебилу
 показати весь коментар
 
Ну що ватники, дочекалися? Мені той хеловін байдуже. А ось зелена вата такі витребеньки обожнює.
 показати весь коментар
 
 
Не угрожают, а предупреждают. Заявка и вперед - шествуй. Закон есть закон.
 показати весь коментар
 
 
Ти дебіл? Керч наразі окупована, про який закон ти мелеш?
 показати весь коментар
 
 
Ну раз оккупирована, то там действуют законы страны-оккупанта. Не?
 показати весь коментар
 
 
Статьи 31 Конституции РФ гласит: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Кстать, как пАагодка в мАасквє?
 показати весь коментар
 
Как Вы хорошо знаете Конституцию РФ. Наизусть. Выдержка из закона уже через минуту.
Могу предположить, что нужно подать заявку и проводить. Как погода в Москве не знаю. Был там 1 раз, лет 10 назад. Тогда было очень жарко.
 показати весь коментар
 
 
единственно разрешенний сейчас на россии вид протестов :Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 241
Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 585
 показати весь коментар
 
 
Одиночный пикет разрешен без согласования. А на двух и более нужно договариваться с городскими властями.
 показати весь коментар
 
Зрозумив. Чемодан, вокзал Россия. Верно? Что ты еще мог придумать умного...
 показати весь коментар
 
Подумай, если ты не дебил. В Керчи, как и в Крыму, живут преимущественно граждане РФ и, соответственно, живут по ее законам. И, кстати, оккупированными себя не считают. Тоже подавляющее большинство. И это факт. Так кто ты? (И еще. Прикинь, что при оккупации во время ВОВ, жители Крыма временно жили по законам оккупантов. Нарушителей наказывали. Но тогда подавляющее большинство жителей считали себя оккупированными).
 показати весь коментар
 
А як вони стали громадянами расєї? Розказати? Я розумію, що у тебе вже старечий маразм, проте розумові вправи допомагають відтермінувати неминуче. Я зазвичай з ватоцефалами не сперечаюсь, а от тобі напишу- згідно ст.31 конституції рф вони мають право на свободу зібрання БЕЗ усіляких повідомлень.
 показати весь коментар
 
Как стали - не имеет сейчас большого значения. В массе своей они этим довольны. А насчет Конституции, то она дополняется законами, определяющими порядок исполнения данной статьи этой Конституции. Кстати, по Конституции Украины у тебя есть право на бесплатную медицину и образование, а по существу ты за это платишь. Выходи и протестуй - имеешь право. И по законам Украины это не надо ни с кем согласовывать. А на деле получишь люлей от полиции и Нацгвардии. Вперед!
 показати весь коментар
 
"Как стали - не имеет сейчас большого значения". Офигенная логика. У меня есть шапка,а то что я её украл не имеет никакого значения. Главное что есть))))))
 показати весь коментар
 
 
Вітя у нас підстаркуватий ватоцефал. Знаєш як це буває: жив собі в срср, хєр стояв, дівки давали, постарів вже в Україні- хоче щоб знов хєр стояв і дівки давали.
Такі потроху відмирають, і це добре. Бо вони є тими онкоклітинами, що заражають рускомірностю.
 показати весь коментар
 
Я навчався безкоштовно, і що? Інколи я ходжу до безкоштовного лікаря, проте частіше у приватні медкабінети. І що? Не тобі мені вказувати, що робити. Ви 70 років вказували, результат ми бачимо. Тепер відходь у сторонку і сиди мовчки. Мало того, що ти з моїх податків отримуєш пенсію, ще й вякаєш тут щось проти.
 показати весь коментар
 
Які податки, хворенький. Крим все життя смоктав в України..... дотації.
 показати весь коментар
 
Перечитай, кому я писав і про що писав. Новіков пенсіонер-совок, отримує пенсію з моїх податків. Це я йому і озвучив.
 показати весь коментар
 
"живут преимущественно граждане РФ и, соответственно, живут по ее законам."

Тобто, якщо в умовну Естонію приїде певна кількість громадян расєї (чи отримають паспорта рф, не виїджаючи з Естонії), то в Естонії будуть діяти закони рф? Ти з головою дружиш?
 показати весь коментар
 
Дружу. Если Венгрия массово выдает свои паспорта гражданам Украины, то она явно нечто нехорошее задумала. И, если РФ начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО (да и не только им), то в один прекрасный момент могут наступить неприятные последствия. Небольшая военная операция по принуждению к миру, и...оп-ля! - Влад Носковский идет в партизаны. Ну, или начинает жить по законам РФ. Но всё это не моего ума дело. Пусть этим озабочиваются те, кого выбрали во власть.
 показати весь коментар
 
Загнивает. Ягель заканчивается, боярышник по талонам.
 показати весь коментар
 
 
Так же как и в Крыму. Ерундой в основном занимаются. Мосты строят, дороги, электростанции. Бесплатную медицину внедрили, твари. Бесплатное образование. Скукотища. Народ недоволен, протестует, Майдан требует. Хотели в ЕС на заработки рвануть, а там украинцы уже все места забили.
 показати весь коментар
 
Вітя, ти казав, що на початку вересня проблема із звільненнями лікарів в расєї вирішиться. Вже ось листопад, а проблема є, лікарі звільняються))) а про безкоштовну медицину- це там де лікар б'є пацієнта? Там де пацієнт з ножовим пораненням просить допомоги, а лікарі проходять повз? Це там де пацієнтка приходить знімати побої, а лікар знов б'є її, бо виявяється це він злочинець?
 показати весь коментар
 
 
А електростанції які будують? Із краденими турбінами?)
 показати весь коментар
 
Спроси, Владик, лучше об этом у жителей Крыма. Поначалу там в медучреждениях образовались громадные очереди соскучившихся по бесплатной медицине. Сейчас уже малость успокоились. Дикари, что о них скажешь! Цивилизовались малость.
 показати весь коментар
 
Я працюю разом з корінним кримчанином, що виїхав звідти після анексії. Хочеш щось розповісти?
Там єдині, хто зараз нормально живе- це силовики і приїжджі чинуші. Всі топ мери з центральної расєї, місцевих послали.
А про безкоштовну медицину- все по запису на кілька місяців вперед. Не знаєш- не вякай.
Хто встиг вийти на пенсію у 2014-2015, ще трохи мають, хто вийшов пізніше- хєр без солі доїдають.
Нравіца йолочка, вата?
 показати весь коментар
 
А чому кримчани їдуть у Херсон за закордонними паспортами України? Отже не викинули вони Український паспорт, бережуть, не відмовляються від громадянства України.
 показати весь коментар
 
В Украине тоже не выбрасывают паспорта других государств, если такие имеются.
 показати весь коментар
 
Ти порівняв Україну, що не вкрала і метра землі, із расєєю, що окупувала Крим? Порівняння недоречне.
 показати весь коментар
 
Так а кто же откажется от еще одного гражданства? Ну, так, на всякий случай? Вот ты бы отказался от гражданства США, или Юнайтед Кингсдом? Да взял бы как миленький, несмотря на законы Украины. Ну, как у наших депутатов, за которых ты голосовал на выборах (ведь голосовал?) по десятку гражданств. Опять таки, на всякий пожарный.
 показати весь коментар
 
А ти паспорт срср ще зберігаєш? Сподіваєшся на відродження монстра? А те, що ти порівняв Україну із США та Британією- приємно. Поважаєш нас
 показати весь коментар
 
Ну так то USA или Британия, а Израиль, Венгрия, Румыния и другие - западло. Оккупация Крыма началась с российских паспортов!
 показати весь коментар
 
Ага ,и круизные лайнеры с иностранцами заходят пачками каждый день. Поделись травой)
 показати весь коментар
 
 
на росії та окупованих територія хеловін святкують 9 травня.
 показати весь коментар
 
 
Вот, кстати, удивительно.
Как "дидов на палках", то есть тех же мертвяков, на 9 мая нести не только можно, а и нужно, а как мертвяков на Хеллоуин - так сразу нельзя.
Вероятно, это такое российское импортозамещение. Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 938
 показати весь коментар
 
 
Поздоровляю кримчан. Виявляється , у них , щоби святкувати якесь свято, треба питати дозволу у окупантів. А як день народження , чи весілля? А просто виїхати, коли їх більше трьох, на пікнік. Дурдім , під назвою рашка.
 показати весь коментар
 
 
та їм і так не треба святкувати, кожень день у окупантів Хєллуін...
 показати весь коментар
 
Какой может быть Хелоуин в канун 7 Ноября! Вы что, не верны заветам Ильича? Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 8054
 показати весь коментар
 
 
Інтєрєсна новость. Але в мене цікавіша.Тут борєц з баригамі пентхаузом обзавівся.На земельній ділянці, яку ж сам виділяв під забудову; і у забудовника, якому ж сам колись давав дозвіл на будівництво. От тікіє совпадєнія бувають. Сєнцова на новосілля пригласив (навєрно спільні знайомі є).Надюху не приглашав (видно в тираж списана).https://dumskaya.net/news/saakashvili-i-kvartira-foto-video-104799/
Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 8908
 показати весь коментар
 
 
а говорил что Порох алкаш.. а сам.. как обычно, лишь бы оклеветать по своему подобию.. и денег накрасть на пентхаузы.. не зря значит его Порох вытурил с Украины
 показати весь коментар
 
 
всі на хресний хід! На його проведення не потрібно в мордорі дозволу!
Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 279
 показати весь коментар
 
 
какой на керчи может быть хелоуин. они же на крысме уже пять лет в нем живут.
 показати весь коментар
 
 
А мне так нравится шествие с тыквами на головах.
 показати весь коментар
 
 
На России возможны только шествия с тыквами вместо голов.
 показати весь коментар
 
 
Прислать гарбуз? У меня здоровые выросли.
 показати весь коментар
 
Тебе друг, готов последнюю кастрюлю отдать, (вместе с тыквой).
 показати весь коментар
 
Ну, за готовность помочь, конечно, спасибо, но не стоит так уж преувеличивать наши трудности.
 показати весь коментар
 
 
зебилушки, не слишком ёрничайте, это ждет и нас всех, после прихода русского мира. Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну - Цензор.НЕТ 706
 показати весь коментар
 
 
Хеллоуін- ніззя!!!Iм тепер можна збиратись тільки на ********.
 показати весь коментар
 
 
Да пусть в Керчи хоть пню поклоняются, раз скрепно.
Раз скрепно детские экскурсии в церкви водить, на процедуру изгнания дьявола - то и ладненько, на доброе, как говорится, здоровье.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору