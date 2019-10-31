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Все про:G-7 (213) Конгрес США (317) резолюція (201)

 Поки не буде поважати територіальну цілісність сусідніх держав: у США схвалили резолюцію проти участі РФ у G7

Двопартійна резолюція проти запрошення Росії на майбутні саміти країн "Великої сімки" була одноголосно ухвалена в Палаті представників Конгресу США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляється в середу, 30 жовтня, на сайті автора резолюції - члена Демократичної партії, що представляє в Конгресі штат Нью-Джерсі, Альбіо Сайреса.

Умовою для участі Росії в майбутніх самітах G7 є повага нею територіальної цілісності сусідніх держав і стандартів демократичного суспільства, йдеться в повідомленні.

"Коли Росію після її агресивних дій в Україні виключили в 2014 році з "Групи восьми", сім країн, які залишилися, узгодили низку умов, які мають бути дотримані для того, щоб Росії дозволили брати участь у майбутніх самітах. Росія не виконала жодної з цих умов і почала проявляти ще більшу агресію в Україні і підривати демократію в інших країнах, включно зі США", - заявив у зв'язку з цим конгресмен Сайрес.

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Політик представив цю резолюцію, яка передбачає заборону на участь Росії в самітах країн "Великої сімки", у серпні 2019 року, після того як президент США Дональд Трамп заявив про своє бажання запросити президента Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7. Крім іншого, резолюція висловлює підтримку Україні та засуджує дії Росії в Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156946
 
   
 Топ коментарі
 
Трампон хотел затянуть в G7 своего другана Хуйла, но обломилось
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Если бы не бомбанутый и непредсказуемый Трамп, то Штаты вообще можно было бы считать нашими самыми верными союзниками.

Отсутствие рашки в G- это и есть политические санкции, которые снимать вообще не за что, нужно только усиливать.
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Трампон хотел затянуть в G7 своего другана *****, но обломилось
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Викусі Трампушка. А можливо лавочнік сказав про G 8 і збувся?
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Почему уважение целостности,а не возвращение украденного.
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Надо крутить перед ****** канфеткой ж7 , он на это ведётся, а когда он разивает рот, хоп, шляпой под ноздрей,в рот не давать бо запомнит и обидится ,а Рамзан объявит мэсц бо только он и ни с кем делить путина горло он не хочет. Сегодня скабеева раскудахкается в подтверждение сей истины .
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Да, не очень-то приятно быть по жизни обосранными Поки не буде поважати територіальну цілісність сусідніх держав: у США схвалили резолюцію проти участі РФ у G7 - Цензор.НЕТ 9699
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пока Европа несет убытки от санкций против московии, то амерам экономически выгодны санкции против московии
в сложившейся ситуации амеры наш надежный и довольно сильный ситуативный союзник
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Если бы не бомбанутый и непредсказуемый Трамп, то Штаты вообще можно было бы считать нашими самыми верными союзниками.

Отсутствие рашки в G- это и есть политические санкции, которые снимать вообще не за что, нужно только усиливать.
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Трампон )(уйлу по губам поводил. God Bless America!
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Не Трампон, а Конгресс. Трампон бы с удовольствием пригласил своего любимого друга.
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Вот кто самый активный и принципиальный друг Украины.
А не продажное ЕС.
И его как раз нет ни в каких форматах переговоров.
путя неплохо себе организовал теплое местечко- продажных шлюшек Францию и Германию. а наши правительство на это повелось.
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А почему только соседних? Например, Молдова не граничит с Россией.
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