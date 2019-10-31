 Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також було зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів:
- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- п'ять разів неподалік Водяного, що на Приазов'ї - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів:
- шість разів поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм;
- біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- неподалік Луганського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Південного - з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у районі Троїцького - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Горіхового - з мінометів калібру 82 мм.
"Учора, 30 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
У штабі також повідомили, що від початку поточної доби противник вогневої активності не виявляв. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Так що, вітаю тебе з цим. Ви однакові.
От коли зеботи показують частенько картинки з нюсвану, г+г, лайфньюз и рашатудей - оце біда!
Думаешь его хотят качнуть до уровня БОГ?
Tanya Adams
@ZfgNJacNyZVZlYR
·12 ч
Проукраинское население покидает Золотое. В нашем полку бомжей прибыло. Спасибо каждому быдлану, кот. это допустил. Быть патриотом на Донбассе не выгодно. Ты всегда останешься в чистом поле с голой жопой. А белые польты потом тебе бросят вы морду "Самивиноваты!" Здобулы *****.