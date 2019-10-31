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Все про:обстріл (5656) операція (54) Донбас (13467) снайпери (141)

 Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС

30 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також було зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів:

- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- п'ять разів неподалік Водяного, що на Приазов'ї - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів:

- шість разів поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм;
- біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- неподалік Луганського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Південного - з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у районі Троїцького - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Горіхового - з мінометів калібру 82 мм.

"Учора, 30 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

У штабі також повідомили, що від початку поточної доби противник вогневої активності не виявляв. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156945
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Богу, что обстрелы были не в Золотом-4, а в Золотом-3,75 и Золотом-4,25.
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дайте угадаю: в местах разведения обстрелов нет!
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Tanya Adams

@ZfgNJacNyZVZlYR

·12 ч

Проукраинское население покидает Золотое. В нашем полку бомжей прибыло. Спасибо каждому быдлану, кот. это допустил. Быть патриотом на Донбассе не выгодно. Ты всегда останешься в чистом поле с голой жопой. А белые польты потом тебе бросят вы морду "Самивиноваты!" Здобулы блять.
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Сьогодні вранці ПРЯМИЙ, коментуючи розмову Зеленського з Меркель, показав ту саму картинку, що і ти вчьора.
Так що, вітаю тебе з цим. Ви однакові.
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Типу це щось погане.

От коли зеботи показують частенько картинки з нюсвану, г+г, лайфньюз и рашатудей - оце біда!
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Путин не пойдет на нормандский формат,пока не поставит нашего президента в позу лотоса.
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З зачем ему менять позу Зеленского "рак" на позу "лотос"? Я просто в Камасутре не силён.
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Да,да,эта поза и имелась ввиду.Но так же нельзя писать откровенно.
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Так Зеленский и так стоит раком, уровень 80ЛВЛ
Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6314

Думаешь его хотят качнуть до уровня БОГ?
Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6497

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Потерь нет видно спецы не участвуют. Это так так шахтеры с трактористами хотят мириться. У Зели может и есть свои виды на все это.Но на какой мир рассчитывает единный нарот после ихних выборов.
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Слава Богу, что обстрелы были не в Золотом-4, а в Золотом-3,75 и Золотом-4,25.
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дайте угадаю: в местах разведения обстрелов нет!
 показати весь коментар
 
 



Tanya Adams

@ZfgNJacNyZVZlYR

·12 ч

Проукраинское население покидает Золотое. В нашем полку бомжей прибыло. Спасибо каждому быдлану, кот. это допустил. Быть патриотом на Донбассе не выгодно. Ты всегда останешься в чистом поле с голой жопой. А белые польты потом тебе бросят вы морду "Самивиноваты!" Здобулы *****.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!! Зараз скоріш за усе, у сводках будуть замовчувати про обстріли у місцях розведення...
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Говнокомандующий расширил серую зону и сделал кацапам тренировочный полигон на бойцах защищающих Украину, идет к поставленной цели то что сделали за 5 лет в армии при плохом Порошенко, развалить при хорошем Зедебиле
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Так он главнокомандующий по отступлениям а не по освобождению Украинской земли и честно делает свою работу.
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Идете верным путем Зедебилы к деморализации Украинской армии
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Знову штаб ОС бреше, нєлох там сам був і ніяких обстрілів не чув і не бачив!
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Да какая уже разница...капитулировавших будут во все щели и со всех сторон, а их удел просто утираться.
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