 Болтона викликали в Конгрес США для надання свідчень, - Politico

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Politico з посиланням на інформоване джерело.
За його інформацією, Болтон дасть свідчення наступного четверга, 7 листопада.
Зазначається, що на слухання також запросили юриста Ради національної безпеки США Джона Айзенберга та його заступника Майкла Елліса. Вони мають з'явитися для надання свідчень у понеділок, 4 листопада.
У Палаті представників відмовилися коментувати цю інформацію.
Але раніше.
Зараз тобі чим гірше, тим краще, як і усім порохоботам.
« В Мозамбике застрелили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер».
Убитые были обезглавлены, а автомобиль сожжен.
Приятные ребята, эти мозамбикцы!»
(C)
@_Fashington
🤔
Тільки раніше він мав Україну тихенько, а зараз вона почала опиратися.
А в каком месте она сейчас "опирається"? Компенсируя коломою 5 лярдов за какие-то его хотелки или при снижении цены на э/э для его феросплавных?
Раніше він крав тихенько, як і порошенко.
Дуже сподіваюсь побачити порошенко у залі суду.
Вас не роняли в детстве, случайно?
А можу!
Треба бути сліпим, щоб не бачити злочини порошенко і Ко.
Це ж яким дебілом потрібно бути аби не бачити різниці між Україною 2014 і Україною початка 2019 р.?!!