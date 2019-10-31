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Все про:імпічмент (136) США (5735) Трамп (2185) Болтон (77)

 Болтона викликали в Конгрес США для надання свідчень, - Politico

Демократи в Палаті представників Конгресу США викликали на слухання в рамках імпічменту президента Дональда Трампа його колишнього помічника з національної безпеки Джона Болтона та ще двох ключових співробітників Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Politico з посиланням на інформоване джерело.

За його інформацією, Болтон дасть свідчення наступного четверга, 7 листопада.

Зазначається, що на слухання також запросили юриста Ради національної безпеки США Джона Айзенберга та його заступника Майкла Елліса. Вони мають з'явитися для надання свідчень у понеділок, 4 листопада.

У Палаті представників відмовилися коментувати цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон піддав різкій критиці зовнішню політику Трампа, - Politico

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156944
 
 
 Топ коментарі
 
Доброго ранку , Україно без брехуна і ворюги порошенка і дурника януковича !
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Будет жарко для рыжий крысы
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Я тебе ще не ображав?
А можу!
Треба бути сліпим, щоб не бачити злочини порошенко і Ко.
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О, подданный Датского Королевства нарисовался! Расскажи-ка нам про маленькую, но гордую Данию, которая никогда не согласится на СП-2 (пока путин бабла не отвалит). Болтона вызвали в Конгресс США для дачи показаний, - "Politico" - Цензор.НЕТ 2431
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Если объективно - почему бы и нет? Дании от этого только профит.
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Тут дело не в Дании, а конкретно в этом персонаже, который бил себя пяткой в грудь и кричал, что ни за что и никогда. А как только датчане сдулись, начал бегать по всем темам и обвинять Зе еще и в этом.
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Да я понял прекрасно. Смешно просто наблюдать как этот патриот Украины, живущий в Дании, хвостом виляет.
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Він ніколи не був патріотом України.
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А ти був.
Але раніше.
Зараз тобі чим гірше, тим краще, як і усім порохоботам.
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Сдулась не Дания, сдалась Украина - начав отступление в глубь страны.
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Газопровод все равно бьі провели , немного дороже и мимо датских вод. Поєтому Дании респект за многомесячную задержку строительства , которая создала благоприятную атмосферу на переговорах с Газпромом.
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подданая из расеи с флагом сша нарисовалась) Расскажи-ка нам, почему маленькая Дания должна что-то делать для страны, в которой 73% идиотов решили больше не стрелять и не мешать ползучей экспансии расии в свою страну.
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Рыжий сейчас в раздумье , в будёновке прийти на конгресс или без ?

Болтона вызвали в Конгресс США для дачи показаний, - "Politico" - Цензор.НЕТ 179
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В телефонной беседе с экс-главой правительства Британии Терезой Мэй , Трамп заявил , что к отравлению Сергея Скрипаля «Новичком» причастно NATO
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Гарні новини від мозамбікських друзів:

« В Мозамбике застрелили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер».
Убитые были обезглавлены, а автомобиль сожжен.

Приятные ребята, эти мозамбикцы!»
(C)
@_Fashington
🤔
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Доброго ранку , Україно без брехуна і ворюги порошенка і дурника януковича !
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Доброго ранку, Україно з ворюгою і "беспредельщиком"Коломойським і його брехливою дурною маріонеткою Зеленським!
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Коломойський зараз має з України стільки ж, як і при порошенко.
Тільки раніше він мав Україну тихенько, а зараз вона почала опиратися.
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А-ха-ха!

А в каком месте она сейчас "опирається"? Компенсируя коломою 5 лярдов за какие-то его хотелки или при снижении цены на э/э для его феросплавных?
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Якщо є суди, значить є опір.
Раніше він крав тихенько, як і порошенко.
Дуже сподіваюсь побачити порошенко у залі суду.
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Суди по заявам коломоя, которые исполняют безоговорочно его прихоти - это сопротивление?

Вас не роняли в детстве, случайно?
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Я тебе ще не ображав?
А можу!
Треба бути сліпим, щоб не бачити злочини порошенко і Ко.
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Тебе не ображати треба, а бити по дупі, поки в в голові запарамачення не пройде.
Це ж яким дебілом потрібно бути аби не бачити різниці між Україною 2014 і Україною початка 2019 р.?!!
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Злочини? Які саме? "Нокрав і розварував усе" залиште для одноклітинних. То про які саме здочини йдеться? Про те, що при ньому Золоте-4 стало підконтрольне Україні, а не сірою зоною,як зараз роблять? Що при ньому Нафтогаз почав давити Газпром? Що не підняв лапки перед пуйлом? Чи про врятований для одноклітинних Приват?
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