 Болтона викликали в Конгрес США для надання свідчень, - Politico

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Politico з посиланням на інформоване джерело.

За його інформацією, Болтон дасть свідчення наступного четверга, 7 листопада.

Зазначається, що на слухання також запросили юриста Ради національної безпеки США Джона Айзенберга та його заступника Майкла Елліса. Вони мають з'явитися для надання свідчень у понеділок, 4 листопада.

У Палаті представників відмовилися коментувати цю інформацію.

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