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 Політика України
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Все про:ЦВК (854) перерахунок (12)

 ЦВК після перерахунку голосів у 198 окрузі на Черкащині виявила нові обставини і звернулася до поліції

Центральна виборча комісія (ЦВК) України звернулася до поліції після перерахунку голосів у 198-му одномандатному виборчому окрузі (ОВО) на дострокових виборах Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центрвиборчком поінформував 30 жовтня.

"Комісією 28-29 жовтня 2019 року в режимі засідання на виконання судового рішення проведено повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях № 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 719260, 710261, 710262 ОВО № 198. У ході проведення такого підрахунку Комісією було виявлено обставини, які можуть свідчити про можливе вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення… Комісія звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки… обставин порушення законодавства України", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК вважають, що "виявлені Комісією факти порушень вимог виборчого закону потребують перевірки та надання відповідної оцінки правоохоронними органами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в Раду: ЦВК завершила перерахунок голосів на 198 окрузі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156943
 
 
 Топ коментарі
 
Та да , и что интересно , тело еще живо а душа уже переселилась в "слугу народа " .
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а, може, нвпаки: тіла попереселялись в слуги уродів?
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Та да , и что интересно , тело еще живо а душа уже переселилась в "слугу народа " .
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а, може, нвпаки: тіла попереселялись в слуги уродів?
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Тільки спочатку душа пр добре погуляла в бпп, а потім вже як карта лягла.... ЦИК после пересчета голосов в 198 округе на Черкасщине выявил новые обстоятельства и обратился в полицию - Цензор.НЕТ 91
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те партии где на люди говорится бравая демагогия, а за глаза творятся Черные дела и есть - партии регионов. это атавизм и он сгорит, что бы возродится в металле.. в граните? нет под ложечкой неистребимо засосет.. заломит до темноты которая несовместима с таким явлением как -- жизнь. проснутся думы утопая в океане терзаний, сомнение станет сутью вещей. рождение Совести сродни Крещению обязывающей нас чтить Честь предков и иметь Смелость отстоять эти главенствующие Навыки Совесть и Честь. бессовестные и бесчестные у нас члены т.н. партий, хотя программы их имеют некий смысл.. как бы сказать литературно,мм..- годны программы их, как советские газеты наколотые в хрущевском туалете Черными квадратами на шило с сотого гвоздя.
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Якщо "Комісія виявила окремі розбіжності, які суттєво не впливають на підсумки голосування в цьому окрузі.(в ОВО № 198)" --- https://censor.net.ua/n3156606 ----- то чому досі не реєструють Рудика нардепом??? Нехай менти розслідують, якщо там є підстави вважати, що був злочин! Але ж Рудика - реєструйте!
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А что там за ситуация? Глянул в гугл - какую-то слугу Наталью Дяченко протянуть никак не могут, да?
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У него разница между ближайшем конкурентом 1000 голосов, вряд ли что то может помешать ему снова стать депутатом.
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Странно, Рудык всем уже показал корочку депутата, и сказал, что его уже официально избрали депутатом после повторного пересчета, а тут оказывается еще все впереди, рано он радуется.
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Та да. На Черкасчине могут. Они такие, смухлюют, когда нада.
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