 ЦВК після перерахунку голосів у 198 окрузі на Черкащині виявила нові обставини і звернулася до поліції

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центрвиборчком поінформував 30 жовтня.

"Комісією 28-29 жовтня 2019 року в режимі засідання на виконання судового рішення проведено повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях № 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 719260, 710261, 710262 ОВО № 198. У ході проведення такого підрахунку Комісією було виявлено обставини, які можуть свідчити про можливе вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення… Комісія звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки… обставин порушення законодавства України", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК вважають, що "виявлені Комісією факти порушень вимог виборчого закону потребують перевірки та надання відповідної оцінки правоохоронними органами".

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