 США мають намір перешкоджати будівництву "Північного потоку-2", - Держдеп

Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Салліван 30 жовтня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату, трансляція велася на сайті Сенату, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він сказав, що перешкоджання будівництву цього газопроводу є першочерговим завданням США.
"Це будівництво є формуванням Росією залежності для контролю [над країнами ЄС]. Завершення будівництва цього другого трубопроводу забезпечить [Росії] величезний важіль тиску", - сказав Салліван.
Він заявив, що влада США хоче допомогти Україні, зокрема шляхом можливої зупинки будівництва, щоб транзит газу через українську територію зберігся.
Там столько месторождений открыли за последнее время, я те говорю, газа хоть залейся
2. Можна прокласти трубу чи компримований газовозами через Грузію (азерський, іранський, туркменський).
3. Турки колись збудують паралельний канал в Чорне море і піде ЗПГ.
4. Зрештою можна відмовитись від імпорту, поправивши баланс видобуток-споживання, поки кагал лише вбиваючи попит скорочував імпорт, але ж можна нарощувати виробництво...
Турки не пускают газовозы через Босфор.
У Азербайджана не хватает газа для себя, все уходит на экспорт. С объемами нового месторождения сильно промахнулись.
Иран под санкциями. Весь добытый газ расходуется в стране. TOTAL ушла из Ирана. Разведывать и добывать газ больше некому.
Решта - брехлива москвинська пропаганда.
Я эти мантры слышу шесть лет.
Я не против , хотя , рьібу жалко...
Європі дуже вигідно мати дві нитки газогону.
Це кажу, як працівник газової галузі.
З одною ниткою існують чисто технічні ризики.
Рішення росії обійти Україну - чисто політичне і до Європи відношення не має.
Тільки тим, що буде розказувати, як він це буде робити.
Америка може тиснути, але рішення буде приймати Європа.
Как московиты в Азовском море.
а зараз вже все майже завершено.
ну давайте, списуйте мільярдні борги африканцям, спонсоруйте Європу, вмирайте в Сирії...тощо. Все одно вам на росії добре не жити.