 США мають намір перешкоджати будівництву "Північного потоку-2", - Держдеп

Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Салліван 30 жовтня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату, трансляція велася на сайті Сенату, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він сказав, що перешкоджання будівництву цього газопроводу є першочерговим завданням США.

"Це будівництво є формуванням Росією залежності для контролю [над країнами ЄС]. Завершення будівництва цього другого трубопроводу забезпечить [Росії] величезний важіль тиску", - сказав Салліван.

Він заявив, що влада США хоче допомогти Україні, зокрема шляхом можливої ​​зупинки будівництва, щоб транзит газу через українську територію зберігся.

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