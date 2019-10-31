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 США мають намір перешкоджати будівництву "Північного потоку-2", - Держдеп

США перешкоджатимуть будівництву російського газопроводу "Північний потік-2", щоб транзит газу через територію України тривав.

Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Салліван 30 жовтня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату, трансляція велася на сайті Сенату, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він сказав, що перешкоджання будівництву цього газопроводу є першочерговим завданням США.

"Це будівництво є формуванням Росією залежності для контролю [над країнами ЄС]. Завершення будівництва цього другого трубопроводу забезпечить [Росії] величезний важіль тиску", - сказав Салліван.

Він заявив, що влада США хоче допомогти Україні, зокрема шляхом можливої ​​зупинки будівництва, щоб транзит газу через українську територію зберігся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує на поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета ЄС на "Північний потік-2", - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156942
 
   
 Топ коментарі
 
Почему Дания не должна этого делать ? Сколько времени прошло с 21 апреля 2019 и сколько раз твоя Моника Зеленски была в Дании, что бы с датчанами договорится ? Вы в зеркало смотрите , перед тем как других обвинят ! Вам Литва сколько помогла , и что в замен ? Вы ее кинули , решив покупать электроэнергию в Беларусь , так почему Дания должна жертвовать ради Украины , если вы кинули тех , кто вам помогает ?
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Датчане не могут быть больше украинцами,чем сами украинцы. Теряем поддержку союзников в борьбе с РФ день за днем.
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Это тактика Трампа.
На словах гром и молния.
А на деле - пшик.
И всё - для пуйла на подносе.
Гибридная война.
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за рахунок експорту газу понабудували вітряків США намерены препятствовать строительству "Северного потока-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 4470 А зараз ще лінків в Скандинавію наклепують, щоб з їх ГЕС маневрових потужностей смоктати.
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Словакия- реальный источник поставок природного газа на Украину, да.
Там столько месторождений открыли за последнее время, я те говорю, газа хоть залейся
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"Газ биваєт тока рускій" вір ящику, путіноподданий
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независимость стоит дорого. значит ты способный. но большинство - лежачий камень. патерналисты в квадрате. совки. они не способны расширить свое мировозрение и их кругозор между - отец знает... и, я - как все.
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Нужно прекратить транзит кацапского газа в Европу. закрыть вентили на гранцие с козмордией, нехай они там дальше со своим сп2 мастурбируют. Украина споконо купит газ дешевле в Словакии
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Твоя росія сама припинить постачати газ і нам дійсно купувати газ лише у Словаччини.
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1. А ще Польща, Угорщина, Румунія...
2. Можна прокласти трубу чи компримований газовозами через Грузію (азерський, іранський, туркменський).
3. Турки колись збудують паралельний канал в Чорне море і піде ЗПГ.
4. Зрештою можна відмовитись від імпорту, поправивши баланс видобуток-споживання, поки кагал лише вбиваючи попит скорочував імпорт, але ж можна нарощувати виробництво...
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Туркмены вдрызг разругались с Ираном. И теперь Иран блокирует прокладку газопровода по Каспию, так как дно не разделено между странами.
Турки не пускают газовозы через Босфор.
У Азербайджана не хватает газа для себя, все уходит на экспорт. С объемами нового месторождения сильно промахнулись.
Иран под санкциями. Весь добытый газ расходуется в стране. TOTAL ушла из Ирана. Разведывать и добывать газ больше некому.
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Правда лише 2-й абзац. Та й то - в регіоні нарощуються потужності ЗПГ-терміналів: Туреччина, Греція, Хорватія і з них теж піде не лише на локальнині ринки, але й далі.
Решта - брехлива москвинська пропаганда.
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Этот идиотизм нужно было прекратить еще пять лет назад. пока бы вата мечтала о СП2, вся Европа бы стояла на ушах, промерзая у батарей. транзит кацапского газа был ключиком для давления на ЕС. а сейчас что? твоя родина парашестан продавила ЕС, используя Украину, благодаря пете и сейчас зеленому кренделю.
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Интересно, а как США собрались препятствовать? Взорвать проложенные нитки? Санкциями обложить работающие компании? Ответка от ЕС прилетит в таком случае
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Якому-небудь Тоталю, якому доведеться терміново зливати за півціни свою мережу заправок в США від тої "атвєточки" буде не легше
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Амереканцам важна цель а не метод ее достижения и время у них в избытке.Их цель выти снуть российский газ из Европы.Это их тема и Украина тут ни причем. А цели они добиваются и сделают через несколько ближайших лет.Но нам от этого не легче у нас другие проблемы нас поджимает дебилизм как вечная мерзлота убивая все на корню.
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А цели они добиваются и сделают через несколько ближайших лет

Я эти мантры слышу шесть лет.
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Будут бомбить глубинньіми бомбами ? Или как "остановить" строительство?
Я не против , хотя , рьібу жалко...
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Уверен это всего лишь слова. Где США и где Европа. Европа никогда не откажется от дешевого российского газа.
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Все залежить від санкцій, які ведуть США проти компаній, які змішані в будівництві потоку.
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А Бубочка почему молчит? он же тоже должен сделать какое то заявление.
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а от него что зависит? максимум ммодет сказать, что Украина обеспечивает надежный транзит.
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Дурень думкою багатіє.
Європі дуже вигідно мати дві нитки газогону.
Це кажу, як працівник газової галузі.
З одною ниткою існують чисто технічні ризики.
Рішення росії обійти Україну - чисто політичне і до Європи відношення не має.
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Не в курсі, що Північний потік - 4 нитки? Перша черга проекту дві і друга теж дві. І що українсько-словацька "магістраль" завантажена наполовину, а Сєвпоток-2 не має відношення до надійності, а лише для припинення прокачки росгазу через УкрГТС на Зах.Балкани та в Італію затівався? Де тут вигода Європи? Єдина вигода балтійського маршруту - це гарантувати покриття випадаючих об'ємів північноморського видобутку, що для Газпрома може означати додатковий збут, а не заміна вже існуючих маршрутів доставки.
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Меркель й інші керівники Євросоюзу тебе почули. США мають намір перешкоджати будівництву "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 4048
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Газовим бізнесом в ЄС керують не з прем'єрських кабінетів
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Яким чином мешканець сусідньої вулиці може мені завадити прокладати газогін у моєму подвір`ї?
Тільки тим, що буде розказувати, як він це буде робити.
Америка може тиснути, але рішення буде приймати Європа.
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США могут проводить манёвры каждый год тут и там - глубинные бомбы, то, сё ...
Как московиты в Азовском море.
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В Балтийском. Что бы затопленные фашистские бочки с ОВ там сдетонировали, и пол Европы сразу подохло.
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потрібно було заважати на початку планування цих робіт.
а зараз вже все майже завершено.
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А тоді Трамп не чув фрази :"прокурор будєт на 100% моім чілавєкам". По цій же причині відбувались затримки фіндопомоги.
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А при мородёре прокурор был вообще кумом. И ты носок молчал. Почему ?
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Штаты уже и так разосрались со всем миром. Особенно нелепо смотрится забота о Украине. Любому дураку ясно, что хотят впихнуть свой сжиженный газ. Если заменят российский газ своим, то какой уж там транзит через Украину.
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а фуйло до всіх підлизалось ?
ну давайте, списуйте мільярдні борги африканцям, спонсоруйте Європу, вмирайте в Сирії...тощо. Все одно вам на росії добре не жити.
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Кто-то не давно был готов водород закачать в гтс Украины. Только зачем ?
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Сделать гремучий газ и подорвать все нахрен...
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Дания сдулась, утвердив прокладку "Северного потока-2" через свою территорию. Они думают, что происходящее в нашем обезьяннике их не коснется, наивные, как дети. У чумы границ нет.
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