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 Політика України
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Все про:Укрспецекспорт (23) Укроборонпром (534) Абромавичус (93)

 Укроборонпром оголосив план ліквідації спецекспортерів зброї - залишать лише двох

30 жовтня відбулося перше засідання оновленої наглядової ради Державного Концерну "Укроборонпром", на якому керівництво оборонно-промислового гіганта на чолі з Айварасом Абромавичусом презентувало нещодавно сформованій наглядовій раді бачення реформування державної оборонної промисловості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

Нагадаємо, що на сьогодні зі "старожилів" у наглядовій раді "Укроборонпрому" залишився лише Ентоні Тетер – екскерівник американського Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA). Президент України і Кабмін додатково призначили "спостерігати" за держконцерном Андрія Єрмака (помічник Президента), Юрія Вітренка (виконавчий директор "Нафтогазу"), Ігоря Смілянського (директор "Укрпошти) та Олега Прохоренка (колишній глава правління "Укргазвидобування").

Укроборонпром оголосив план ліквідації спецекспортерів зброї - залишать лише двох 01

Наглядова рада, зокрема, обговорювала реформу експорту українського озброєння. Як відомо, на сьогодні в структурі "Укроборонпрому" функціонує 6 компаній, наділених Кабінетом міністрів правом на здійснення торгівлі всіма видами озброєння і військової техніки за узгодження ліцензій з Державною службою експортного контролю. Найбільшим історично є "Укрспецекспорт", інші спецекспортери засновані як дочірні підприємства "Укрспецекспорту", хоч і працюють у рівних умовах - "Укроборонсервіс", "Прогрес", "Спецтехноекспорт", "Укрінмаш", "Промоборонекспорт".

Військово-промисловим комплексом України ще раніше ходили чутки, що новий Гендиректор Концерну планує скоротити кількість експортерів зброї до 2 компаній - і сьогодні ми отримали підтвердження цього плану. Перед вами один зі слайдів презентації про реформу "спецекспорту", представлений сьогодні наглядовій раді "Укроборонпрому":

Укроборонпром оголосив план ліквідації спецекспортерів зброї - залишать лише двох 02

Як видно з цього слайда, упродовж першого періоду (1 рік), "Укроборонсервіс" буде переформатовано в суто виробничу компанію (зараз підприємство, крім експорту озброєнь, здійснює ремонт зенітно-ракетної техніки Збройних сил України), на "Промоборонекспорт" очікує швидка ліквідація, поступово закриють "Укрінмаш" та "Прогрес", залишивши тільки двох найбільших на сьогодні експортерів - "Укрспецекспорт" та "Спецтехноекспорт".

Як ви пам'ятаєте, буквально тиждень тому концерн звільнив керівників цих підприємств - Сергія Проскуркіна і Владислава Бельбаса - і оголосив конкурси для призначення нових директорів.

Більш революційним видається план "Укроборонпрому" отримати власні повноваження на експорт і поступово, вже на другому етапі реформи (через 1-2 роки після завершення скорочення експортерів) стати основним торговим домом державного ВПК.

Невідомо, чи допоможе скорочення експортерів збільшити експорт "Укроборонпрому" вп’ятеро до 2025 року, як це вже озвучував Айварас Абромавичус, але сподіваємося, що розуміючи важливість Extended media support - посиленої медіапідтримки - як зазначено внизу на тому ж слайді, "Укроборонпром" прокоментує реформу експорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156941
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер все під контролем і можня пиляти бюджет?
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останутся компании KOLO и MOY
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тікі ПЕСики знають як пиляти бюджет.. прахфєсіанально.. головне вишиванку вдягнути, заспівати гімн і свічку поставити і вперед дерибанити та красти Укроборонпром огласил план ликвидации спецэкспортеров оружия - оставят только двух - Цензор.НЕТ 6998
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Тепер все під контролем і можня пиляти бюджет?
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тікі ПЕСики знають як пиляти бюджет.. прахфєсіанально.. головне вишиванку вдягнути, заспівати гімн і свічку поставити і вперед дерибанити та красти Укроборонпром огласил план ликвидации спецэкспортеров оружия - оставят только двух - Цензор.НЕТ 6998
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они к этому и стремились..сели на потоки и всё...вперёд..
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...совсем нет масла в головах...действительно за лохов народ держат и похоже отымеют в этот раз по полной...какая связь между добычей и "пилением" газа и и вооружением?...
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Масла в головах🧐 Правильно: олія в головах🐸
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єто ручной, безопасний, потявкает издалека беззубім ртом и фсьо
просто немного смердит из пасти
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Ерема, т.е - потрошитель от мардовского ерьмо - потроха.
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все гос активы в этом секторе должны иметь лишь одного продавца которого можно контролировать.
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он частник. это его дело сколько иметь посредников. а нам с тобой как собственникам гос. активов лучше держать одного на железной цепи. а вообще все должно быть в частных руках кроме атомной энергетики. но, если найдутся инвесторы для возведения малых и средних аэс пусть строят. у меня есть друг, его сестра вышла замуж за швейцарского банкира средней руки и в процессе жизни она приезжает и привозит фото своей тамошней жизни. живут они в живописной горной местности и на одной из фотографий я увидел маленькое озеро с кристальной чистой водой, я спросил, как называется озеро? мне отвечают, видишь куб рядом с озером? да, я вижу это уродливое здание, и что это? это мини аэс, а рядом не озеро, а рукотворное водохранилище возникшее после возведения плотины на горной речушке для охлаждения реактора. власть кантона на конкурсе выбрала частную компанию которая имеет опыт и лицензии...
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еще раз спрашиваю
тебе то шо???
курдов вы режете без оружия
ножом и топором лишаете нещасных жызни
и ты еще подгавкуеш туркам и чичам на украинском форуме
зверек
катай в аул свой и пали кизяк в тандыре
вкусненького испеки на кизяке
и не гавкай среди людей
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О, и сюда добрались)
Зебилы, подскажите, куда делись 800млн, на которые бюджет урезали в 2020 году?
И что крали барыги - папередники ?
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в бюджеті 2020 на 53 млрд грн більше, ніж в бюджеті 2019

брешеш, брешеш, брешеш, брешеш і брешеш як алі хасан і порошеску
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А ещё доллар по стописят, все , как завещал великий и свыночелый.
Все нада оставить, 'как раньше'. И пэтю с гонтаревой и свинарчуков и даже муженко, прославившегося своим тотальным взяточничеством ещё в Одессе, где даже получил за это кличку галантерейщик.
Конечно, что добрались . Это и есть требование избирателей , чтобы навели порядок в укроборонпроме. И ещё нужен всеобъемлющий аудит, и посадки тех, кто разбазаривал наши налоги , которые мы собирали для укрепления армии , а не для свиномордых коррупционеров.
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А, что разве одьгино финансирует укроборонпром? И много ты денег перечислила?
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Если мозгов у тебя нет то не купишь. Порошенко как раз и восстановил армию, а твой ушлепок-Зедебилоид и такие как ты ее разваливают и деморализуют. Если по теме не смыслишь лучше бы рот закрыла, и не сочиняла басни Крылова
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Бюджет пентагона огромен и открыт на 90% для общества, так как налогоплательщик имеет право знать, при порошенко же все было шито крыто и под прикрытием войны просто разворовывались миллиарды наших налогов. Мало того, были взорваны склады с оружием во время войны, а виноватыми были сделаны лоси , кроты и путен, но не внутренняя коррупция или , как минимум, преступная халатность.
Почему порошенко не ходит на допросы ? Почему эта лживая субстанция попирает закон и показывает пример наглого пренебрежения к антикоррупционным органам? Ответ прост- он боится. По-твоему, если я не дякула , то не смыслю в теме? Тогда ответь мне, откуда у подсвинка Свинарчука в 23 года такой дом на миллионы долларов, откуда люксовые тачки и возможности вести роскошный образ жизни во время войны в Украине ? Когда придумаешь ответ, пиши.
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1. Тетяно, зараз все добре?
3. Дякула - це хто?
3. В якій країні світу подолано корупцію?
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усі ключові посади в україні зайняли руйнівники держави. випємо бо тверезіємо.
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Мабуть, п'яні і голосували. Тепер тільки в Україні єврейський капітал захопив національну владу. А традиційно він працює на Ізраїль. Чекайте тепер "веселого" життя. Порох спробував усунути єврейський капітал від влади, але дебіли з 40 (!) кандидатів вибрали саме ворога...
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И Абрамовичусу зарплатку, ходят слухи, хотят "урезать" до 16+миллионов в год. Ну чтоб как у простых людей, а не как у бориг.
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да, такие слухи ходят
у бабушек возле подъездов и у забулдыг под гастрономом в лухандоне
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Поверю тебе, как завсегдатаю обществ бабушек возле подъездов и забулдыг из лугандона.

И да. Я согласен, что дубинский напоминает забулдыгу из лугандона, а бенин униан гастроном из того же лугандона.
Глава "Укроборонпрома" Абромавичус хочет увеличить себе зарплату в 18 раз - Дубинский 12:59, 28 октября

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/politics/10733928-glava-ukroboronproma-abromavichus-hochet-uvelichit-sebe-zarplatu-v-18-raz-dubinskiy.html
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ни понял, Дубинский - забулдыга или честный профессиональный патриот? ты ж ему веришь?
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Забулдыга однозначно. Но 100% считает, что негоже разбазаривать деньги игарьвалерича на всяких залётных айварисов.
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О, 'ходят слухи'- это очень ценно. С такими 'источниками' вам денех никто не подаст.
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Все вопросы к дубинскому. Промойте глазки от зелёненького и там выше ссылочка вашему коллеге предоставлена. На бенин униан.
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Ещё один?!

***, вы утром глаза не промываете, когда рожи моете, что ли? Там выше ссылка на бенин униан и слова дубинского.

То ты сам выбери кто из низ потрох, а кто свинарчук.
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Это ты про себя?Про свою немытую рожу?Свын однако.
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Это я про твои зассаные глаза, которые не позволяют тебе видеть дальше г+г.

ПыСы. Подписался ты в тему, свын однако. А чего ник не такой?
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Сурово однако.Свын немытый пишет про зассанные глаза.А свын откормленный видит далеко-далеко?Правда в корыто с хавчиком все упирается.А в корыте фсе конфетки,кашаладки,тортики рошен.
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Вася, голодаешь, что ли? Или что ты про хавку завёлся?

И кстати, разобрался кто из дубинского с бениным унианом потроз, а кто свинарчук? Или так и будешь съезжать с темы?
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У свыней тема все время одна.Жрачка,жрачка и жрачка.А переедать вредно.Не знал?У свого шехфа спроси.Его диабет насквозь "проел".
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Пять долгих лет свынни в "корыте" под названием "Укроборонпром" капошились,фсе нажраться никак не могли.А теперь тема видите ли не такая.Хрюкай дальше хрюшка немытая.
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Ну тогда ясно, чего ты о жрачке завёлся, свинья.

Извини, жрачку со своими коллегами по застолью обсуждай, голодающий.

И это, вася, на будущее. Вон твои коллеги, оба двое, обтекают молча после ссылочки, а ты зачем свою тупость дальше демонстрируешь?
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Неее.Я Зебил,или как там свынни хрюкают,Зебобик.Свыння цэ ты.Толстый,грязный вонючий хряк.Чур меня- чур в такую компанию.
Так шо там на счет Укроборонпрома свын?Че с темы сдрыснул?Прям как дружбан Потроха Кононенко.Бабла накрал на оборонке и в Лондон вискарь с Леркой и ЮГИКОМ хлестать.
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Капец ты упоротый, зелупень(если уж просишь). Само съезало на жрачку, свиней и всю остальную лабуду, а ща с выряченными глазами орёт "съехал". Ты хоть ветку перечитай, одноклеточный...пардон, зелупень.
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ну вот, перекрыто еще пару краников в карман свынарчукам медведчукам порашенкам пашинським
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Загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в липні 2019 року скоротилася на 4,1%, від початку року зросла на 3,6% і на 1 серпня становила 2,74 млрд грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат)
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так зо як завжди брешеш, не на 111,5% а на 3,6%
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Дебилоид, ты август от октября отличаешь? Хотя бы по холодку твоей голой жопы?
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та тут же все ясно, за год на 3,6% а вот за один-единый месяц в этом же году аж на 111%
эт катстроффа
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зебилоид, сделай лоботомию, есть шанс, что поумнеешь
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По старой традиции - тiльки трошки для себе!
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а помнишь недавно - "Жити по-новому"? - максимально много и все только для себя!
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Сегодня ж ваш праздник , день порохобота - Хеллоуин. А вы все, бедный, без устали пашете(((
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порохоботи зараз всюди масово стають безробітними
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по стопам Януковича идут - разграбить и развалить всю армию....
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На Цензорі чекають коментарів ? Дивно.Пан редактор раніше був безкомпроміснішим : "Уж сколько наши заокеанские друзья уговаривают президента Украины и замсекретаря СНБО Гладковского провести демонополизацию "Укроборонпрома", провести реформу военной промышленности... Это одно из ключевых требований к Украине по военной реформе. Но созданный Януковичем "Укроборонпром" работает в том же составе, структурно ничего не изменилось. Это все та же громоздкая структура, которая соединяет в себе все ключевые не совместимые между собой задачи и функции, потому что основная цель остается неизменной с 2010 года - концентрация финансовых потоков оборонной промышленности в руках одного человека."
Оце і є та трансформація,конкуренція,демонополізація,новиє проекти і мєтоди ?
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Юра Бутусов щас дюже занят "соплями",что Гонтарева пускает по спаленному ею же дому.Или полоумной Фединой,которой "лавры" Надьки Савченко мозг разьели.
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это уже не дебелизм - а просто пресупление - все опять как и раньше - все будет решать один человек - а это просто кормушка - противно
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"Опять преступление".А где первоисточник?Раньше- это когда?Желательно уточнить.
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