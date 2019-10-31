 Укроборонпром оголосив план ліквідації спецекспортерів зброї - залишать лише двох

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.
Нагадаємо, що на сьогодні зі "старожилів" у наглядовій раді "Укроборонпрому" залишився лише Ентоні Тетер – екскерівник американського Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA). Президент України і Кабмін додатково призначили "спостерігати" за держконцерном Андрія Єрмака (помічник Президента), Юрія Вітренка (виконавчий директор "Нафтогазу"), Ігоря Смілянського (директор "Укрпошти) та Олега Прохоренка (колишній глава правління "Укргазвидобування").
Наглядова рада, зокрема, обговорювала реформу експорту українського озброєння. Як відомо, на сьогодні в структурі "Укроборонпрому" функціонує 6 компаній, наділених Кабінетом міністрів правом на здійснення торгівлі всіма видами озброєння і військової техніки за узгодження ліцензій з Державною службою експортного контролю. Найбільшим історично є "Укрспецекспорт", інші спецекспортери засновані як дочірні підприємства "Укрспецекспорту", хоч і працюють у рівних умовах - "Укроборонсервіс", "Прогрес", "Спецтехноекспорт", "Укрінмаш", "Промоборонекспорт".
Військово-промисловим комплексом України ще раніше ходили чутки, що новий Гендиректор Концерну планує скоротити кількість експортерів зброї до 2 компаній - і сьогодні ми отримали підтвердження цього плану. Перед вами один зі слайдів презентації про реформу "спецекспорту", представлений сьогодні наглядовій раді "Укроборонпрому":
Як видно з цього слайда, упродовж першого періоду (1 рік), "Укроборонсервіс" буде переформатовано в суто виробничу компанію (зараз підприємство, крім експорту озброєнь, здійснює ремонт зенітно-ракетної техніки Збройних сил України), на "Промоборонекспорт" очікує швидка ліквідація, поступово закриють "Укрінмаш" та "Прогрес", залишивши тільки двох найбільших на сьогодні експортерів - "Укрспецекспорт" та "Спецтехноекспорт".
Як ви пам'ятаєте, буквально тиждень тому концерн звільнив керівників цих підприємств - Сергія Проскуркіна і Владислава Бельбаса - і оголосив конкурси для призначення нових директорів.
Більш революційним видається план "Укроборонпрому" отримати власні повноваження на експорт і поступово, вже на другому етапі реформи (через 1-2 роки після завершення скорочення експортерів) стати основним торговим домом державного ВПК.
Невідомо, чи допоможе скорочення експортерів збільшити експорт "Укроборонпрому" вп’ятеро до 2025 року, як це вже озвучував Айварас Абромавичус, але сподіваємося, що розуміючи важливість Extended media support - посиленої медіапідтримки - як зазначено внизу на тому ж слайді, "Укроборонпром" прокоментує реформу експорту.
просто немного смердит из пасти
тебе то шо???
курдов вы режете без оружия
ножом и топором лишаете нещасных жызни
и ты еще подгавкуеш туркам и чичам на украинском форуме
зверек
катай в аул свой и пали кизяк в тандыре
вкусненького испеки на кизяке
и не гавкай среди людей
Зебилы, подскажите, куда делись 800млн, на которые бюджет урезали в 2020 году?
И что крали барыги - папередники ?
брешеш, брешеш, брешеш, брешеш і брешеш як алі хасан і порошеску
Все нада оставить, 'как раньше'. И пэтю с гонтаревой и свинарчуков и даже муженко, прославившегося своим тотальным взяточничеством ещё в Одессе, где даже получил за это кличку галантерейщик.
Конечно, что добрались . Это и есть требование избирателей , чтобы навели порядок в укроборонпроме. И ещё нужен всеобъемлющий аудит, и посадки тех, кто разбазаривал наши налоги , которые мы собирали для укрепления армии , а не для свиномордых коррупционеров.
Почему порошенко не ходит на допросы ? Почему эта лживая субстанция попирает закон и показывает пример наглого пренебрежения к антикоррупционным органам? Ответ прост- он боится. По-твоему, если я не дякула , то не смыслю в теме? Тогда ответь мне, откуда у подсвинка Свинарчука в 23 года такой дом на миллионы долларов, откуда люксовые тачки и возможности вести роскошный образ жизни во время войны в Украине ? Когда придумаешь ответ, пиши.
3. Дякула - це хто?
3. В якій країні світу подолано корупцію?
у бабушек возле подъездов и у забулдыг под гастрономом в лухандоне
И да. Я согласен, что дубинский напоминает забулдыгу из лугандона, а бенин униан гастроном из того же лугандона.
Глава "Укроборонпрома" Абромавичус хочет увеличить себе зарплату в 18 раз - Дубинский 12:59, 28 октября
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/politics/10733928-glava-ukroboronproma-abromavichus-hochet-uvelichit-sebe-zarplatu-v-18-raz-dubinskiy.html
***, вы утром глаза не промываете, когда рожи моете, что ли? Там выше ссылка на бенин униан и слова дубинского.
То ты сам выбери кто из низ потрох, а кто свинарчук.
ПыСы. Подписался ты в тему, свын однако. А чего ник не такой?
И кстати, разобрался кто из дубинского с бениным унианом потроз, а кто свинарчук? Или так и будешь съезжать с темы?
Извини, жрачку со своими коллегами по застолью обсуждай, голодающий.
И это, вася, на будущее. Вон твои коллеги, оба двое, обтекают молча после ссылочки, а ты зачем свою тупость дальше демонстрируешь?
Так шо там на счет Укроборонпрома свын?Че с темы сдрыснул?Прям как дружбан Потроха Кононенко.Бабла накрал на оборонке и в Лондон вискарь с Леркой и ЮГИКОМ хлестать.
эт катстроффа
Оце і є та трансформація,конкуренція,демонополізація,новиє проекти і мєтоди ?