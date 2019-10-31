Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"За попередніми даними слідства, 29 жовтня 2019 року, близько 8:00, 300 молодих людей віком від 17 до 27 років прибули до м. Маріуполь з м. Києва для участі в молодіжному форумі "Кожне завтра розпочинається вже сьогодні" та упродовж дня тричі вживали їжу, приготовлену для них на замовлення організаторів заходу одним з місцевих підприємств.
Увечері, після повернення до міста тимчасової дислокації – пансіонату "Урзуф", молодь почала скаржитися на погіршення самопочуття, нудоту, запаморочення, діарею та біль у животі. Після огляду лікарями в пансіонаті 16-х студентів терміново доставлено до міської лікарні № 4 м. Маріуполя, де їм надано першу медичну допомогу та наразі усіх постраждалих з лікарні виписано", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
300 ели, 16 отравились и после промывания желудка были отпущены домой....
Згадала анекдот:
- Бабушка, с чем пирожки?
- Зато горяченькие, сынок.
Намекая верному московскому...резиденту ЗЕбилу на его уверенные шаги к капитуляции Украины, признания государственности " лугандонии". Принятие Украиной временного оккупированного Украинского Крыма уже как субъекта паРаши. И Украина должна быть только со статусом нейтрального государства с последующей колонизации её паРашей. Украинский государственным, должен язык - оккупантов .... и ещё очень чего много затребовали к исполнению от экс - клоуна продажного ...резидента ЗЕбила - капитулянта кремлёвские оккупанты..
Еврипид подсказывал: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты: И хорошо видно что продажный ЗЕбил уже начал ускоренно преступно выполнять приказы на уничтожение государственности Украины. Повеления -приказы своих друзей и хозяев из проклятой вражеской паРаши.
- во Францию___ сгорел Нортдам де Пари
- в США ___ землетрясение, кажется
- в Японию ___ горит 500-летний замок императора
- так Мариуполь ____ просто мелочь...
крупцонероввзяточников их взяли и просто похерили.