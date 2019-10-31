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 Події, Здоров'я
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Все про:Маріуполь (604) отруєння (677) прокуратура (1951) студенти (153)

 16 студентів із Києва отруїлися під час молодіжного форуму в Маріуполі, - прокуратура

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом масового отруєння в м. Маріуполь студентів Української академії лідерства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"За попередніми даними слідства, 29 жовтня 2019 року, близько 8:00, 300 молодих людей віком від 17 до 27 років прибули до м. Маріуполь з м. Києва для участі в молодіжному форумі "Кожне завтра розпочинається вже сьогодні" та упродовж дня тричі вживали їжу, приготовлену для них на замовлення організаторів заходу одним з місцевих підприємств.

Увечері, після повернення до міста тимчасової дислокації – пансіонату "Урзуф", молодь почала скаржитися на погіршення самопочуття, нудоту, запаморочення, діарею та біль у животі. Після огляду лікарями в пансіонаті 16-х студентів терміново доставлено до міської лікарні № 4 м. Маріуполя, де їм надано першу медичну допомогу та наразі усіх постраждалих з лікарні виписано", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях перебувають 72 людини, які отруїлися на весіллі в Чернівецькій області, - ДСНС

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156940
 
 
 Топ коментарі
 
Де з"являється янеЛох-42, чекайте якоїсь біди.
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Не нужно было шаурму доедать после Зештанмаера. Его так обкололи препаратами что и студентам досталось
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Малороссийская пища студентам противопоказана.
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Нет.От президентов то солдаты падают в обморок,то студенты травятся.Это уже знак.
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Не нужно было шаурму доедать после Зештанмаера. Его так обкололи препаратами что и студентам досталось
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Де з"являється янеЛох-42, чекайте якоїсь біди.
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Как там чуствую мульярдеры которые привезли в Мариуполь 100 мульярдов долларов которые желали страстно вложить в дамбас? Не удивлюсь если несколько протянули ноги кто не смог унести
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Цей форум у рамках зепримирення? Зрозуміло, що зепримирення буде таким, як і перевірка їжи, яку приготували з порушенням санітарних норм.
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я тоже в студенчестве печенькой травился

300 ели, 16 отравились и после промывания желудка были отпущены домой....
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Чим же їх там годували? Одужуйте, бідолашні.
Згадала анекдот:

- Бабушка, с чем пирожки?
- Зато горяченькие, сынок.
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На форумі був слоган: купи п'ять пиріжків та збери одного кота.
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Нагадав мені як я їв хінкалі в Грузії. В них був зелений фарш. М"ясо з травою навпіл.))
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Ватники та молодь, яка вчить тупу політологію?
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Ваты и при Порошенко хватало, правда ныкались под шконарем. А вот при Зе они совсем распоясались.
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То они травонулись тем чем их кормил Зе со сцены.
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Прототипом Украинской Академии Лидерства стали израильские мехины... Студенты наверное не кошерную пищу употребляли)
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Москве очень понравился призыв в Мариуполе своего ...резидента ЗЕбила - капитулянта к народу отказаться от слова "сепар" в отношении сепаратистов -террористов оккупированных Кремлём районов Донбасса " лугандонии" . В Кремле уже ждут новых подобных прокремлёвсктх шагов от своего...резидента ЗЕбила. Об этом заявил близкий к Кремлю и советнику президента РФ В.Суркову - А.Чеснаков.
Намекая верному московскому...резиденту ЗЕбилу на его уверенные шаги к капитуляции Украины, признания государственности " лугандонии". Принятие Украиной временного оккупированного Украинского Крыма уже как субъекта паРаши. И Украина должна быть только со статусом нейтрального государства с последующей колонизации её паРашей. Украинский государственным, должен язык - оккупантов .... и ещё очень чего много затребовали к исполнению от экс - клоуна продажного ...резидента ЗЕбила - капитулянта кремлёвские оккупанты..
Еврипид подсказывал: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты: И хорошо видно что продажный ЗЕбил уже начал ускоренно преступно выполнять приказы на уничтожение государственности Украины. Повеления -приказы своих друзей и хозяев из проклятой вражеской паРаши.
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Там де зелебенські, там завжди дурисвітство і отрута!
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бач ти як ПЕСики радіють, що українці потравилися.. завжди знав, шо вони їх ненавидять
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забыли добавить - после зелиного приезда
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Ничего по-поводу приездов плохого сказать не хочу, просто статистика (что вспомнилось):
- во Францию___ сгорел Нортдам де Пари
- в США ___ землетрясение, кажется
- в Японию ___ горит 500-летний замок императора

- так Мариуполь ____ просто мелочь...
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Ой вэй, еще в США ___ Начало импичмента Трампу после встречи...
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Я розумію що шаурма-сама модна їжа в Україні, але жерти її все ж не варто. 16 студентов из Киева отравились во время молодежного форума в Мариуполе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6627
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Господи, в коментах промыли кости почти всем политикам, по типу (Хто всрався? Невістка!), а вот, что руки надо мыть перед едой, особенно при массовых скоплениях народа, что нужен жесткий санитарный контроль за производителями и продавцами еды, не пишет никто. А то у нас некоторые продавцы еды даже не знают, что такое индивидуальная санитарная книжка. Вместо того чтобы навести порядок в санэпидстанциях, потребовать от них должную работу, вывести там заядлых крупцонеров взяточников их взяли и просто похерили.
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Там достаточно просто подышать около заводов.
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Донбас мстит бендерам за годы унижений! 16 студентов из Киева отравились во время молодежного форума в Мариуполе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2488
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Гостям подсунули просроченные продукты, в надежде, что понос у них начнется на обратном пути, но что-то пошло не так.
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Они бы еще в Бердянск поехали шаурмы прибережной поесть. Едете в эту жопу, берите все с собой, здесь подход ко всем делам совковый, где не совковый, там бандитский, а ответственность нулевая
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30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской Академии лидерства", - говорится в сообщении.Инкубационный период составляет около 5 суток, так что отравились они дома, а порохоботы как всем известно - ******...
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презедент всю траву не употребил . раздал народу .
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Кадровый реЗерв мандыЗека 16 студентів із Києва отруїлися під час молодіжного форуму в Маріуполі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2935 Шаурма в лаваше, руки в анаше...
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Може это типа "хрычь с бутыльком меда"? Какой-нибудь кацафашик мочил "карателей"?
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