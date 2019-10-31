 Тейлор може першим публічно виступити в Конгресі США щодо імпічменту Трампа, - CNN

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила телекомпанія CNN із посиланням на джерело.
Повідомляється, що демократи з профільних комітетів Палати представників, які ведуть розслідування, до теперішнього моменту не надсилали Тейлору відповідний запит.
Однак, за інформацією джерела, вони вважають, що його кандидатура ідеально підійшла б для переведення слухань у публічну стадію.
Зазначається, що сам Тейлор також не заперечує проти того, щоб першим виступити на публічних слуханнях у Конгресі.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, серед іншого, заявив, що США мають припинити ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.
-Так.Як дрiджжi в сортире.Фонит траблами в радиусе километра,мешая,що республиканцам,що демократам.Смоют его, бо токсичен
Но, если до скандала импичмент одобряло 40,1% граждан, а 51% был против, то сейчас импичмент одобряют уже 49,2%, а против уже 43%.
Но, вообще, смысл процедуры импичмента не в том, чтобы обязательно отстранить животное, это не помешает ему снова полезть на выборы, закон это не запрещает (да и 2/3 в Сенате набрать трудно, даже после успеха импичмента в Палате Представителей) а в том, чтобы тварь получила такой информационный удар, который сбил бы его рейтинг так, что никакие кремлёвские карлики со своими дегенеративными попытками манипуляции общественным мнением уже не допомогли.
И он всё сильнее уступает любому из других потенциальных кандидатов: от Байдена он отстаёт в среднем по всем экзит-поллам на 7,4 балла, от Уоррен на 4,5 и Сандерсу уступает 5,2.
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/National.html
Трамп не просто чучело, которое наносит ущерб США и союзникам США, это просто беспрецедентное ничтожество как личность, причём это начинают понимать даже те, кого он назначал на те или ные посты. Никогда не было такой текучки кадров в органах исполнительной власти США, уволил назначенных им министра обороны, госсекретаря, менял глав ЦРУ и Министерств внутренней безопасности (дважды) ещё целый ряд должностей, но ещё более показательно то, что о нём говорят потом все эти люди, о трамповской глупости и некомпетентности, наносящей ущерб интересам национальной безопасности США и интересам международной безопасности.
Очень хорошо сказал о животном командир спецназа ВМС США (Navy Seals) адмирал Уильям Макрейвен: "Сейчас почти все американские военные, разведчики, дипломаты и даже полиция и работники пожарной службы с пожарными - "все чувствуют смятение, унижение, и гнев", глядя на то, что президент делает и говорит".
Особенно неприятно ещё,что с приходом животного пришла и практика, когда всякие мутные "решалы", всякая грязь стала виться вокруг президента, это чучело позорит саму должность президента США.
Да о чём, - на международной арене вообще о него вытирают, а паршивый иранский режим вообще издевается просто, сбили дорогущий беспилотник, нанесли удар ракетами по союзнику США, а во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН вообще был нереальный позор и закшквар, когда Трамп просил президента Ирана дать согласие на встречу с ним, предлагая в обмен отменить санкции (sic!). Тварь была готова отменить санкции только ради встречи, чтобы потом выйти перед камерами и сказать очередную свою пафосную трамповскую тупость.
Кстати, в Израиле некоторые из тех, кто в окружении Биби, кто раньше аплодировал животному, уже поняли, что это ничтожество своими дебильными действиями фактически поощряет Иран, в связи с чем вырастают риски безопасности и для Израиля. И это не смешно.
А пока что в США вычислили информатора, который всю эту кашу заварил:
Эрик Чарамелла, 33 года, зарегистрированный демократ, оставшийся в Белом Доме после Обамы. Работал с Джо Байденом в 2015-2016 годах по украинским вопросам, а также с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном. Заядлый критик Трампа, который стоял у истоков расследования о "сговоре" с русскими во время предвыборной кампании в 2016 году. Помогал Александре Чалупе в поисках компромата на Трампа в Украине. Оставил свой пост в 2017 году из-за слива негативной информации в СМИ.
И еще много интересного.
https://www.realclearinvestigations.com/articles/2019/10/30/whistleblower_exposed_close_to_biden_brennan_dnc_oppo_researcher_120996.html