 Тейлор може першим публічно виступити в Конгресі США щодо імпічменту Трампа, - CNN

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила телекомпанія CNN із посиланням на джерело.

Повідомляється, що демократи з профільних комітетів Палати представників, які ведуть розслідування, до теперішнього моменту не надсилали Тейлору відповідний запит.

Однак, за інформацією джерела, вони вважають, що його кандидатура ідеально підійшла б для переведення слухань у публічну стадію.

Зазначається, що сам Тейлор також не заперечує проти того, щоб першим виступити на публічних слуханнях у Конгресі.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, серед іншого, заявив, що США мають припинити ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.