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Все про:імпічмент (136) Тейлор (60) Трамп (2185)

 Тейлор може першим публічно виступити в Конгресі США щодо імпічменту Трампа, - CNN

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор може стати першим, хто виступить на публічних слуханнях у Конгресі США в межах процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила телекомпанія CNN із посиланням на джерело.

Повідомляється, що демократи з профільних комітетів Палати представників, які ведуть розслідування, до теперішнього моменту не надсилали Тейлору відповідний запит.

Однак, за інформацією джерела, вони вважають, що його кандидатура ідеально підійшла б для переведення слухань у публічну стадію.

Зазначається, що сам Тейлор також не заперечує проти того, щоб першим виступити на публічних слуханнях у Конгресі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп зарахував Тейлора до своїх непримиренних опонентів і попросив не наймати таких в адміністрацію президента

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Також читайте: Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор

23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, серед іншого, заявив, що США мають припинити ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156939
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп это уже история. Для Говнорашки наступят черные дни кто бы не был Президентом
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Это антиамериканское животное, в кампанию которого вкладывался протухший криминальный кремлёвский режим, это животное, которое наносит ущерб США и союзникам США, и без процедуры импичмента по всем опросам проигрывает всем потенциальным кандидатам.
Но, если до скандала импичмент одобряло 40,1% граждан, а 51% был против, то сейчас импичмент одобряют уже 49,2%, а против уже 43%.
Но, вообще, смысл процедуры импичмента не в том, чтобы обязательно отстранить животное, это не помешает ему снова полезть на выборы, закон это не запрещает (да и 2/3 в Сенате набрать трудно, даже после успеха импичмента в Палате Представителей) а в том, чтобы тварь получила такой информационный удар, который сбил бы его рейтинг так, что никакие кремлёвские карлики со своими дегенеративными попытками манипуляции общественным мнением уже не допомогли.
И он всё сильнее уступает любому из других потенциальных кандидатов: от Байдена он отстаёт в среднем по всем экзит-поллам на 7,4 балла, от Уоррен на 4,5 и Сандерсу уступает 5,2.
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/National.html
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Кароче, в Штатах розпочато процедуру недопущення Трампа до повторного обрання президентом.
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Кароче, в Штатах розпочато процедуру недопущення Трампа до повторного обрання президентом.
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Трамп это уже история. Для Говнорашки наступят черные дни кто бы не был Президентом
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...похоже на правду, но не факт...лохторату тамошнему Дон нравится и рейтинг у него не падает... Тейлор может первым публично выступить в Конгрессе США по импичменту Трампа, - "CNN" - Цензор.НЕТ 2058
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пустая возня. Трампа ещё и на второй срок выберут.
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Трамп проблемный и не прогнозированный чувак куме.
-Так.Як дрiджжi в сортире.Фонит траблами в радиусе километра,мешая,що республиканцам,що демократам.Смоют его, бо токсичен Тейлор может первым публично выступить в Конгрессе США по импичменту Трампа, - "CNN" - Цензор.НЕТ 9528
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Это антиамериканское животное, в кампанию которого вкладывался протухший криминальный кремлёвский режим, это животное, которое наносит ущерб США и союзникам США, и без процедуры импичмента по всем опросам проигрывает всем потенциальным кандидатам.
Но, если до скандала импичмент одобряло 40,1% граждан, а 51% был против, то сейчас импичмент одобряют уже 49,2%, а против уже 43%.
Но, вообще, смысл процедуры импичмента не в том, чтобы обязательно отстранить животное, это не помешает ему снова полезть на выборы, закон это не запрещает (да и 2/3 в Сенате набрать трудно, даже после успеха импичмента в Палате Представителей) а в том, чтобы тварь получила такой информационный удар, который сбил бы его рейтинг так, что никакие кремлёвские карлики со своими дегенеративными попытками манипуляции общественным мнением уже не допомогли.
И он всё сильнее уступает любому из других потенциальных кандидатов: от Байдена он отстаёт в среднем по всем экзит-поллам на 7,4 балла, от Уоррен на 4,5 и Сандерсу уступает 5,2.
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/National.html
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Вы либералики такие смешные со своими фантазиями ))
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Смешон тот, кто закрывает глаза на факты, а закрывают глаза на факты как раз именно те, кто в силу тех или иных причин поддерживает эту тварь. В комментариях на медиа-ресурсах это, как правило, вонючий пригожинский сброд, есть ещё небольшая группка, мозг которых способен произвести только одну реакцию - "он прикольный", и ещё ничтожная группка просто реальных недоумков, не понимающих и не разбирающихся в том, что происходит вокруг.
Трамп не просто чучело, которое наносит ущерб США и союзникам США, это просто беспрецедентное ничтожество как личность, причём это начинают понимать даже те, кого он назначал на те или ные посты. Никогда не было такой текучки кадров в органах исполнительной власти США, уволил назначенных им министра обороны, госсекретаря, менял глав ЦРУ и Министерств внутренней безопасности (дважды) ещё целый ряд должностей, но ещё более показательно то, что о нём говорят потом все эти люди, о трамповской глупости и некомпетентности, наносящей ущерб интересам национальной безопасности США и интересам международной безопасности.
Очень хорошо сказал о животном командир спецназа ВМС США (Navy Seals) адмирал Уильям Макрейвен: "Сейчас почти все американские военные, разведчики, дипломаты и даже полиция и работники пожарной службы с пожарными - "все чувствуют смятение, унижение, и гнев", глядя на то, что президент делает и говорит".
Особенно неприятно ещё,что с приходом животного пришла и практика, когда всякие мутные "решалы", всякая грязь стала виться вокруг президента, это чучело позорит саму должность президента США.
Да о чём, - на международной арене вообще о него вытирают, а паршивый иранский режим вообще издевается просто, сбили дорогущий беспилотник, нанесли удар ракетами по союзнику США, а во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН вообще был нереальный позор и закшквар, когда Трамп просил президента Ирана дать согласие на встречу с ним, предлагая в обмен отменить санкции (sic!). Тварь была готова отменить санкции только ради встречи, чтобы потом выйти перед камерами и сказать очередную свою пафосную трамповскую тупость.
Кстати, в Израиле некоторые из тех, кто в окружении Биби, кто раньше аплодировал животному, уже поняли, что это ничтожество своими дебильными действиями фактически поощряет Иран, в связи с чем вырастают риски безопасности и для Израиля. И это не смешно.
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Не дождетесь, убогие.

А пока что в США вычислили информатора, который всю эту кашу заварил:

Эрик Чарамелла, 33 года, зарегистрированный демократ, оставшийся в Белом Доме после Обамы. Работал с Джо Байденом в 2015-2016 годах по украинским вопросам, а также с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном. Заядлый критик Трампа, который стоял у истоков расследования о "сговоре" с русскими во время предвыборной кампании в 2016 году. Помогал Александре Чалупе в поисках компромата на Трампа в Украине. Оставил свой пост в 2017 году из-за слива негативной информации в СМИ.

И еще много интересного.

https://www.realclearinvestigations.com/articles/2019/10/30/whistleblower_exposed_close_to_biden_brennan_dnc_oppo_researcher_120996.html
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Известно, что к нам умных не присылают, и Тейлор тоже... Как говорят - не плюй в колодец.
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Дивлюся авторське виконання на роялі Вофкой його пісні "Трамп..трам..трам..Трамп..пам..пам..." стає вже в Штатах хітом 😕
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