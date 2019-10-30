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Все про:Крим (7641) Чехія (266) кримські татари (1457) Земан (47)

 Запрошення на офіційний захід підконтрольної окупантам організації кримських татар - це провокація, - посольство України в Чехії

Посольство України в Чеській Республіці висловило протест у зв'язку із запрошенням на офіційні заходи з нагоди державного свята Чехії представників організації "Кирим бірлігі", підконтрольної російській окупаційній владі в АР Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва.

"Посольство України висловлює рішучий протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи, які відбувалися 28 жовтня ц.р. на Празькому Граді з нагоди державного свята Чеської Республіки, представників псевдо-кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", підконтрольної російській окупаційній владі в Автономній Республіці Крим", - йдеться в заяві.

Українська сторона, підкреслюється в документі, розглядає подібні дії як "чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин".

Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримськотатарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню, - заявили в диппредставництві.

Посольство сподівається, що офіційні особи та органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудив окупацію Росією Автономної Республіки Крим, утримуватимуться в майбутньому від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями.

Про те, що на прийом у Празькому Граді були запрошені "представники кримськотатарської організації Криму, яка висловлює лояльність до Росії і її президентові Володимиру Путіну" повідомило чеське видання Denik. Воно написало, що це є "великим міжнародним успіхом" цієї структури, адже президент Чехії Мілош Земан таким чином нібито визнав Крим частиною Росії.

Denik підкреслює, що "Кирим бірлігі" - маргінальна частина кримськотатарської спільноти, яка в російських і проросійських ЗМІ озвучує нібито позицію кримських татар і висловлює повну підтримку Москві, що анексувала півострів, який є частиною України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії Земан прийняв делегацію "пропутінських" кримських татар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156938
 
 
 Топ коментарі
 
Войска отводят, Дания дала дозвил на Северный Поток 2, Венгрия наложила вето в НАТО по Украине, Азовское море поделили с учетом "русского" Крыма. Летим в женский половой орган как с горы на санках.
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Звичайно, що Земан є проросійськоналаштованим політиком, але запрошення представників псевдо-кримскотатарскої организациї "Къирим бірлігі" є прагматичною політикої чеської влади, яка бачить капітуляцію нової української влади.
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Венгерским миром повеяло с тыла, ничего не напоминает?
Орбан: "Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою?"
Приглашение на официальное мероприятие подконтрольную оккупантам организацию крымских татар - это провокация, - посольство Украины в Чехии - Цензор.НЕТ 1199

Реакции властей Украины - 0. У нас нет ни МЗС, ни президента, трусливо отмалчиваются.
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Звичайно, що Земан є проросійськоналаштованим політиком, але запрошення представників псевдо-кримскотатарскої организациї "Къирим бірлігі" є прагматичною політикої чеської влади, яка бачить капітуляцію нової української влади.
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была б в Украине, нормальная украинская власть уже бы посла отозвали
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Тут за всі роки нормальної влади не було і не передбачається.
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Українці дурні,самі собі вибирають керівників --неукраїнців.А жити хотіли б добре.А х..вам,телепні манкуртські.
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Справа не в кримських татарах, а в тому, що запросили кримських колаборантів.
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Тоді запитаю інакше. Яким боком Чехія до Криму?
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Чехія є частиною ЄС і тому повинна підтримувати зважену політику ЄС, який не визнає факт анексії Криму.
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пока там Земан, так или похоже будет...споили кацапы его напрочь, алкаш уже конченный... Запрошення на офіційний захід підконтрольної окупантам організації кримських татар - це провокація, - посольство України в Чехії - Цензор.НЕТ 723
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Пристайко щось скаже, від імені держави, чи міністр ІНОЗЕМНИХ справ "відводить" війська?
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ага, по всіх фонтах: прапори зняти, шоп не раздражать, балакати не мовою, шоп не подумали шо ми націаналісти, не возмущатись, готові на всьо согласниє, граніци відкрити, опір не чинити, ланіти підставляти...
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Войска отводят, Дания дала дозвил на Северный Поток 2, Венгрия наложила вето в НАТО по Украине, Азовское море поделили с учетом "русского" Крыма. Летим в женский половой орган как с горы на санках.
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Дуже жаль, але треба зрозуміти у чому їхні мотиви.
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Там досить правдоподібно розписано. Для чого вони ГАЛЬМУВАЛИ протягом максимально можливого терміну.
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Пост з літерою "Є" - це ЛІНК на статтю.
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Северный поток 2 еще достроить надо, и, что важно, необходимо достроить газопровод Ягал, который является его продолжением на территории Германии. А там еще пахать и пахать. Толку то покидать в море труб на 9 ярдов... Это раз, второе- газопровод Опал, который является по аналогии продолжением Северного потока 1, был ограничен до 30 млрд м3 в год по иску Польши, притом что Северный поток 1 пропускает 55 млрд м3, в пике до 60, то есть вполовину. С Ягалом то же самое может быть... Так что не видел труп, не спеши хоронить (с)
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Венгерским миром повеяло с тыла, ничего не напоминает?
Орбан: "Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою?"
Приглашение на официальное мероприятие подконтрольную оккупантам организацию крымских татар - это провокация, - посольство Украины в Чехии - Цензор.НЕТ 1199

Реакции властей Украины - 0. У нас нет ни МЗС, ни президента, трусливо отмалчиваются.
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Зато в нас є 73% зебидла.
Україну реально зливають, по всім фронтам та напрямкам.
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Що потрібно зробити Зе, щоб прихильники розчарувалися? Якась магія )
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А деякі хотіли побачити і лише потім критикувати. Тобто Україну зливають, а лише це переконало колишніх зеприхильників. Усім іншим вона поставила діагноз - шизофренія.
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Це її улюблений діагноз, вона його всім ставить. Мабуть, бідолашна зі своєю шизофренією все життя страждає.
Зеприхильники вже почали перевзуватися, але поки ще лютують та огризаються. Скоро припинять та зникнуть.
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Змінять ніки та знайдуть собі виправдання.
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О це я маХХу дала. Краще б я Маху дала.
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Ніт, таварьєшьчь Мах не буває задоволеним, бо постійно знаходиться в опозиції до самого себе.
А я сміюсь, як ви мене підло підловили.
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Дозвольте підло-підло підловити ще раз(не "знаходиться",а перебуває).Прошу(це відповідь на Ваше вдячне "дякую").
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Фсьо, перехожу на смердючий рузкий йазык, шоб ещё больше вас понервировать.
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Така дотепна,така розумна--і на кацапський їзіккь?Не занапащуйте свою безсмертну душу,Ірусю.Зникаю.Тільки не їзіккь.
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Ніт, Арьтьйомєй, піздна. Я маленькая, но очень гордая птичка!
Щаз буду на суржикє шпрехать. 😜
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Забуло воно,що колись судетські німці у Чехії теж жахливо страждали від дискримінації,жили під загрозою тощо.Ну а потім -даунббас.Наслідки брехні-біла цим державам,яких ******** кривавий агресор.
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Перша подія:
Данія дала дозвіл на будівництво Північного потоку - 2.
Про те, що це загрожує безпеці України замість нас говорить Польща.
Ви чули щось таке від клоуна і його свити?
Ви бачили щоб клоун і його свита їздили на переговори в Данію з цього приводу?

Ви бачили щоб клоун говорив щось про безпеку з ЄС?
Нічого.

Друга подія:
На фоні нових загроз війни, на фоні зменшення наших можливостей і інструментів стримування агресора, зелені клоуни в особі віце-прем'єра Кулеби, відмовляються подавати заявку на вступ до НАТО.

То ж коли до тебе в Київ, Тернопіль, Калуш, Мукачево чи Дрогобич приїде Моторола на танку і буде гвалтувати твою дружину чи дочку на твоїх очах, обов'язково розкажи йому про бариг і абстрактну корупцію, яка була при Порошенку.

Mason Lemberg

https://www.ponomaroleg.com/
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Яка ж це провокация?Це спланова операция союзников Пуйла и Орбана
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земаны и прочие москвофилы из Ческой республики пригласят гебиста путена на официальное мероприятие годовщины подавления танками Варшавского договора Пражской весны
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