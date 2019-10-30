 Запрошення на офіційний захід підконтрольної окупантам організації кримських татар - це провокація, - посольство України в Чехії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва.
"Посольство України висловлює рішучий протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи, які відбувалися 28 жовтня ц.р. на Празькому Граді з нагоди державного свята Чеської Республіки, представників псевдо-кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", підконтрольної російській окупаційній владі в Автономній Республіці Крим", - йдеться в заяві.
Українська сторона, підкреслюється в документі, розглядає подібні дії як "чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин".
Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримськотатарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню, - заявили в диппредставництві.
Посольство сподівається, що офіційні особи та органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудив окупацію Росією Автономної Республіки Крим, утримуватимуться в майбутньому від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями.
Про те, що на прийом у Празькому Граді були запрошені "представники кримськотатарської організації Криму, яка висловлює лояльність до Росії і її президентові Володимиру Путіну" повідомило чеське видання Denik. Воно написало, що це є "великим міжнародним успіхом" цієї структури, адже президент Чехії Мілош Земан таким чином нібито визнав Крим частиною Росії.
Denik підкреслює, що "Кирим бірлігі" - маргінальна частина кримськотатарської спільноти, яка в російських і проросійських ЗМІ озвучує нібито позицію кримських татар і висловлює повну підтримку Москві, що анексувала півострів, який є частиною України.
Орбан: "Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою?"
Реакции властей Украины - 0. У нас нет ни МЗС, ни президента, трусливо отмалчиваются.
Україну реально зливають, по всім фронтам та напрямкам.
Зеприхильники вже почали перевзуватися, але поки ще лютують та огризаються. Скоро припинять та зникнуть.
"по всіХХ фронтаХХ та напрямкаХХ".
А я сміюсь, як ви мене підло підловили.
Щаз буду на суржикє шпрехать. 😜
Данія дала дозвіл на будівництво Північного потоку - 2.
Про те, що це загрожує безпеці України замість нас говорить Польща.
Ви чули щось таке від клоуна і його свити?
Ви бачили щоб клоун і його свита їздили на переговори в Данію з цього приводу?
Ви бачили щоб клоун говорив щось про безпеку з ЄС?
Нічого.
Друга подія:
На фоні нових загроз війни, на фоні зменшення наших можливостей і інструментів стримування агресора, зелені клоуни в особі віце-прем'єра Кулеби, відмовляються подавати заявку на вступ до НАТО.
То ж коли до тебе в Київ, Тернопіль, Калуш, Мукачево чи Дрогобич приїде Моторола на танку і буде гвалтувати твою дружину чи дочку на твоїх очах, обов'язково розкажи йому про бариг і абстрактну корупцію, яка була при Порошенку.
Mason Lemberg
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