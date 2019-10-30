 Мальський закликав учасників Львівського безпекового форуму допомогти Україні в нинішній ситуації

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, це він сказав 30 жовтня на відкритті форуму.

"Дуже важливо допомогти Україні в нинішній ситуації - це напевно найскладніша ситуація за весь період нашої незалежності", - сказав він.

Як повідомляла раніше співорганізатор форуму Оксана Сироїд, дискусія Львівського безпекового форуму почнеться з обговорення таких питань: Кому допоможе і для кого несе загрозу відведення Збройних Сил України вглиб української території?

У форумі візьмуть участь понад 200 експертів і чиновників із більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та інших країн. Модераторами заходу будуть співголови форуму Бен Ходжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, і Оксана Сироїд.

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Експерти міркуватимуть над тим, як захистити критичну інфраструктуру - інформаційний і кіберпростір, важливі об'єкти життєзабезпечення, економіку і політичну систему від агресивних дій Росії, спрямованих проти України і Заходу. У фокусі дискусій також - "формула Штайнмаєра", особливий статус Донбасу, Україна - в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону".

Львівський форум з безпеки-2019 відбудеться 30 жовтня - 1 листопада в Інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.