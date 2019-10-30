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 Київські новини
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Все про:Київ (6708) Метрополітен (382)

 Жетони поки залишаються: метрополітен і далі продаватиме їх у зв'язку з перенесенням дати впровадження електронного квитка

При цьому повертати жетони в продаж на станціях, де їх вже не продають, столичний метрополітен не буде.

Київський метрополітен продовжить продавати жетони у зв'язку з перенесенням впровадження електронного квитка. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter метро Києва.

"Сьогодні користувачів жетонів у метро тільки 13%. І скоро ця цифра зміниться на 0%. До зимових свят QR-квиток замінить застарілий пластик", - сказано в повідомленні.

Раніше планувалося, що система е-квитків запрацює з 1 листопада і одночасно з переходом на єдиний квиток у київському метро перестануть продавати жетони.

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Але жетони поки залишаться в продажу. Повертати в продаж жетони на станціях, де їх вже не продають, метрополітен не буде.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, повноцінний запуск єдиного електронного квитка у громадському транспорті Києва перенесли на кінець 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156935
 
 
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Ну это понятно. 90% украинцев не знают что такое интернет - куда им электронные билеты?
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Блин,не понятно,чем разовая бумажка лучше многоразового жетона? Ну разве шо "по модьному"!
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Разовой бумажки тоже не будет, как я понял - только многоразовый пластик
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т.е. один раз проехать в метро будет невозможно?
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