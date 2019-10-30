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Все про:Дніпропетровськ (1196) ДТП (2582)

 Прокурор влаштував ДТП на чужому автомобілі Lexus і зняв номери з машини в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Вдень 30 жовтня в Дніпрі позашляховик зіткнувся з автомобілем Lexus, за кермом якого був прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Андрій Дяченко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Фейсбук-спільнота Дніпро Оперативний

Зазначається, що він міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Зіткнення, в результаті якого паралізувало рух електротранспорту, відбулося на з'їзді з Центрального мосту - на віадуці Мануйлівського проспекту.

Від удару машина прокурора перекинулася. Сам Дяченко не постраждав, зате встиг зняти номери зі свого Lexus, який за документами належить зовсім іншій людині.

Одним з останніх найбільш резонансних для прокурора Андрія Дяченка розслідувань у Дніпрі є справа про Центральний міст. Процес пов'язаний з безліччю скандалів - від відсутності в судах важливих документів до втручань в роботу державних дослідницьких інститутів.

Напередодні загальнодержавної переатестації прокурорів в Україні для Дяченка ситуація складається не найкращим чином.

"П'яна" ДТП навряд чи стане надбанням оновленої прокуратури, яку анонсував генпрокурор Руслан Рябошапка. При цьому очевидно, що в Дніпрі правоохоронці покривають свого колегу Дяченка. Зате на декларацію прокурора варто звернути увагу Державному бюро розслідувань.

Декларації прокурора Дяченка вкрай загадкові. Так, у 2015 році він декларував земельну ділянку площею 20 тис м2. Через рік ділянка вартістю 91,2 тис грн загадковим чином зникає. Замість цього у прокурора Дяченка з'являється дружина Марина, яка на той момент займалася перукарською справою, і оформлений на неї автомобіль MERCEDES-BENZ S350. У 2017 році в родині прокурора і перукаря з загальним доходом трохи більше 300 тис грн, з'являється другий автомобіль - NISSAN QASHQAI. Він також належить дружині Андрія Дяченка.

У 2018 році ані дружини, ані автомобілів прокурор у декларації не вказує. Замість цього будинком і машиною Lexus ES 250 того ж року випуску його забезпечує вже така собі Марина Сергіївна Рудовол.

Прокурор влаштував ДТП на чужому автомобілі Lexus і зняв номери з машини в Дніпрі 01

Прокурор влаштував ДТП на чужому автомобілі Lexus і зняв номери з машини в Дніпрі 02
Прокурор влаштував ДТП на чужому автомобілі Lexus і зняв номери з машини в Дніпрі 03
Прокурор влаштував ДТП на чужому автомобілі Lexus і зняв номери з машини в Дніпрі 04
Прокурор влаштував ДТП на чужому автомобілі Lexus і зняв номери з машини в Дніпрі 05
Прокурор влаштував ДТП на чужому автомобілі Lexus і зняв номери з машини в Дніпрі 06
Прокурор влаштував ДТП на чужому автомобілі Lexus і зняв номери з машини в Дніпрі 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156933
 
   
 Топ коментарі
 
монтіровкой у голову...а то отмажется 100%...грустно...
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Снял номера? Понятно для чего! ЭТО УЖЕ ТЕСТ на цеховую солидарность для Рябошапки
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Только вариант расстреливать или пожитуха ,может предотвратить подобное , всё другое детский лепет
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монтіровкой у голову...а то отмажется 100%...грустно...
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Днепропетровская область - это Днепропетровская область...
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Снял номера? Понятно для чего! ЭТО УЖЕ ТЕСТ на цеховую солидарность для Рябошапки
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ну вот-пришла "новая власть"...а лица-"старые"...ШО паменялось...?!!!! Прокурор устроил ДТП на чужом автомобиле Lexus и снял номера с машины в Днепре - Цензор.НЕТ 4234
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-" внедорожник столкнулся с автомобилем LexusИсточник: https://censor.net.ua/n3156933
два "льва" не поделили дорогу... Прокурор устроил ДТП на чужом автомобиле Lexus и снял номера с машины в Днепре - Цензор.НЕТ 6934
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Только вариант расстреливать или пожитуха ,может предотвратить подобное , всё другое детский лепет
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Согласен ,но Евросоюз вспенится , что правда радует то в Сингапуре и Таиланде точно одобрят
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Или мы в Евросоюзе уже? Или скоро будем? Какое нам до них дело, не понял? В долг больше не дадут? Херня это всё. А вот то, что это дерьмо прокурорско-сбушно-судейское и есть власть, которая по идее и должна бы заняться расстрелами.. вот это и есть проблема. И это не решаемо.
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надо бы протянуть закон о штрафе в случае снятия номерного знака при аварии.
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ну буває, ну так вийшло, рябошапка все зрозуміє і пробачить! так як вже пробачили кнопкодавство, підкуп та потіхи придурка з СН з зовнішніх відносин перенести їх на інтимні відносини! те що пробачалось і пробачається песикам, зажопникам та іншим мандатованим наволочам, ніколи не пробачать особисто Зеленському!!!
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нада просто перестать выдавать прокурорам права
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гомноед почему без формы это не прокурор а барыга сжеч его
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