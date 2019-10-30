 Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
За його словами, питання лежить виключно у сфері суперечок арбітражного характеру.
У зв'язку з цим він назвав "абсурдним" рішення Нафтогазу вимагати у "Газпрому" $7 млрд, за те, що корпорація "займає монопольне місце на транзитному ринку".
"Хоча "Газпром" нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Це просто абсурд! Те ж саме і в Стокгольмі", - сказав Путін.
Він вважає, що треба відмовитися від цього абсурду, а також "обнулити всі вимоги з обох сторін".
Украинцы сами убили свою крупнейшую газотранспортную систему в Европе, которая могла бы и дальше приносить миллиарды в бюджет. А погубила жадность, воровитость, нежелание договариваться и русофобия. Дебилы в общем. Другие страны только мечтать могут о такой ГТС как у нас.
Потом призовет отвести ВСУ за Днепр.
Данія дала дозвіл на будівництво Північного потоку - 2.
Про те, що це загрожує безпеці України замість нас говорить Польща.
Ви чули щось таке від клоуна і його свити?
Ви бачили щоб клоун і його свита їздили на переговори в Данію з цього приводу?
Ви бачили щоб клоун говорив щось про безпеку з ЄС?
Нічого.
Друга подія:
На фоні нових загроз війни, на фоні зменшення наших можливостей і інструментів стримування агресора, зелені клоуни в особі віце-прем'єра Кулеби, відмовляються подавати заявку на вступ до НАТО.
То ж коли до тебе в Київ, Тернопіль, Калуш, Мукачево чи Дрогобич приїде Моторола на танку і буде гвалтувати твою дружину чи дочку на твоїх очах, обов'язково розкажи йому про бариг і абстрактну корупцію, яка була при Порошенку.
Mason Lemberg
https://www.ponomaroleg.com/
Немецкое правительство с самого начала предлагало разумные аргументы в поддержку проекта, в частности, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2019 года канцлер Ангела Меркель говорила о желании энергетического альянса с Россией - напоминает научный директор Германо-российского форума Александр Рар.
В каждой дискуссии немцы предлагали содержательные доказательства, пытаясь перевести разговор о проекте из политической плоскости в коммерческую, говорит эксперт.
Рар не исключает, что если бы визит президента США Дональда Трампа в королевство состоялся, как это было намечено в сентябре, позиция Дании была бы другой. Но Трамп сначала предложил купить Гренландию у Дании, а после резкого ответа датских властей отказался от визита.
https://www.rbc.ru/society/30/10/2019/5db983869a79475fdff4244a
https://www.youtube.com/watch?v=ThGXy3oRUYk