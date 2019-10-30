EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Економіка, За кордоном
  6712  152
Матеріали за темою:
Все про:Газпром (466) Нафтогаз (609) Путін (11061)

 Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "Газпрому" і Нафтогазу потрібно обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

За його словами, питання лежить виключно у сфері суперечок арбітражного характеру.

У зв'язку з цим він назвав "абсурдним" рішення Нафтогазу вимагати у "Газпрому" $7 млрд, за те, що корпорація "займає монопольне місце на транзитному ринку".

"Хоча "Газпром" нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Це просто абсурд! Те ж саме і в Стокгольмі", - сказав Путін.

Він вважає, що треба відмовитися від цього абсурду, а також "обнулити всі вимоги з обох сторін".

Читайте також: Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156932
 
 
 Топ коментарі
 
Сцарь всрався, здається Путин призвал обнулить взаимные претензии Газпрома и Нафтогаза - Цензор.НЕТ 3250
 показати весь коментар
 
А Ху*ло уже забыл как выставлял Украине иск по газу на 60 млрд. $? Путин призвал обнулить взаимные претензии Газпрома и Нафтогаза - Цензор.НЕТ 5787
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Будете спрашивать у президента жидка а где повышение пенсии, а он вам хохлы я вам ничего не должен, а должен своим родителям. Поздравляю будете еще и на Донбасс работать и ополченцам пенсию платить.
 показати весь коментар
 
 
Ех, гулять так гулять. Давай Зештанмаер добивай до конца. Получишь от ***** грамоту и домик по соседству с Януковощем. И не забудь сказать что ето ты все делаешь ради мира
 показати весь коментар
 
 
Дания разрешила строительство Северного потока
Украинцы сами убили свою крупнейшую газотранспортную систему в Европе, которая могла бы и дальше приносить миллиарды в бюджет. А погубила жадность, воровитость, нежелание договариваться и русофобия. Дебилы в общем. Другие страны только мечтать могут о такой ГТС как у нас.
 показати весь коментар
 
НЕ свисти ты. ***** еще давно начал строить свои потоки в обход Украины. И войну ***** планировал еще давно как только Ельцина отравил.
 показати весь коментар
 
ВІРОГІДНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ БІЛЬШЕ 90% ЗАВДЯКИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ https://www.youtube.com/watch?v=_lAEmsQA8p4
 показати весь коментар
 
 
шо, "мір-дружба-жвачка", клоун смішить х*йло..наші відступають?...про Крим ані гу-гу...за НАШІ кошти будуть і пенсії платити на парашинських террах, і відбудовувати зруйнований та обкрадений москалями данбас...зєлєйоббіки ви загребучі, кого ж ви вперли нам на голови???своїм козловибором...А х8йло вже сміється...зєлєЧМОніка, ти-таки розмішив путіна...щоб тобі спокою ні хвилини не було,..
 показати весь коментар
 
 
Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу - Цензор.НЕТ 8820это команду зеленому щенку,я правильно понял? Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу - Цензор.НЕТ 8820
 показати весь коментар
 
 
А ведь ***** сколько раз обвиняло в воровстве газа, НО не разу не доказало. Так где его доказательства. Верить кацапам нельзя. Но уверен, ваЗЕлин все продаст.
 показати весь коментар
 
 
Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить. (с)
 показати весь коментар
 
 
Путин сдался и готов выполнить все требования украинцев. Вон сколько их уже набралось.
 показати весь коментар
 
 
Где тут о 20 миллиардах? ***** ничего выполнять не хочет. Если еще раз прочитать его слова, то это становится более чем понятно. Ты ж не такой дурак, Литвин, каким прикидываешься.
 показати весь коментар
 
Извини, поддался общему настроению радости. Бывает.
 показати весь коментар
 
Да, похоже Зеленский таки выиграл войну. Наверное сейчас об этом будет новость. Надо подождать.
 показати весь коментар
 
Ну раз Путін газ даром буде в Україні качати - в кошт арендної плати і контрибуцій, то чому б і не обнулити.
 показати весь коментар
 
Що роблять стецьки в новині про слова *****? Вірно, вони поливають багном свою державу і свого Президента. Дивним чином вони тут нагадують лахтинських гівноідів. Савпадєніє? Нє думаю...
 показати весь коментар
 
 
що, президент не достойний бути политий тим, чим заслужив?
 показати весь коментар
 
 
чи ти про путіна й гівно? Твій президент Путін, очевидно.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ага. Усі, хто підтримує свою Державу і всенародно обраного Президента - це запроданці, малороси, сепари, хахли і агенти кремля. А от, ті хто поливпє іх брудом - справжні патріоти. "Сматрітє, нє пєрєпутайтє". Згвалтована логіка 5% стецьків у всій красі.
 показати весь коментар
 
 
Кацапам необходимо показать, где пришивается рукав. А то они запамятовали. Сперва пусть вернут долги за газ. А вот опосля может и договоримся.
 показати весь коментар
 
 
Забрав транзит газу північним потоком 2, тепер нам лишилось відмовитись від мільярдів доларів присуджених Нафтогазу від Газпрому. Ну що, зсучені малороси з кварталу, будете далі лизати дупло імпєратору всєя срусі?!
 показати весь коментар
 
 
Ну да. Аппетит приходит во время еды. Поперло ж...

Потом призовет отвести ВСУ за Днепр.
 показати весь коментар
 
эй мордва, передайте вашему карликовому плешивому удмурту, что мы предлагаем ему и всей остальной русне сосать путена и не похрюкивать.
 показати весь коментар
 
 
Перша подія:
Данія дала дозвіл на будівництво Північного потоку - 2.
Про те, що це загрожує безпеці України замість нас говорить Польща.
Ви чули щось таке від клоуна і його свити?
Ви бачили щоб клоун і його свита їздили на переговори в Данію з цього приводу?

Ви бачили щоб клоун говорив щось про безпеку з ЄС?
Нічого.

Друга подія:
На фоні нових загроз війни, на фоні зменшення наших можливостей і інструментів стримування агресора, зелені клоуни в особі віце-прем'єра Кулеби, відмовляються подавати заявку на вступ до НАТО.

То ж коли до тебе в Київ, Тернопіль, Калуш, Мукачево чи Дрогобич приїде Моторола на танку і буде гвалтувати твою дружину чи дочку на твоїх очах, обов'язково розкажи йому про бариг і абстрактну корупцію, яка була при Порошенку.

Mason Lemberg

https://www.ponomaroleg.com/
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свиновальц онжы мыролюбный дети?
 показати весь коментар
 
Щось дуже багато подій сталося за останнім часом, які розвертають Україну на 180 градусів, у протилежну від ЄС та Заходу напрямку.
 показати весь коментар
 
Цілком і повністю у дусі *****: монополісту можна бути розбійником !
 показати весь коментар
 
 
Так відсотки ж на борг набігають? Здається по декілька мільонів доларів на день? Ну нехай набігають. Ніхто ж тебе не примушував підписувати цей договір у 2009му з Юлею. Підписав? Підписав. То які питання?
 показати весь коментар
 
А українцям треба не жмакати шмарклі, а розробляти свої родовища. Їх вистачає, але мародер Порошенко з Фірташем добре усілись на грошові потоки від російського газу і не були зацікавлені у енергетичній незалежності країни.
 показати весь коментар
 
рузня из за другого засовалась на бутылке. Проблема для нее в том, что этот мордовский сп 2 свободно можно арестовать в счет погашения долга. и перепрадать его.
 показати весь коментар
 
Датское энергетическое агентство сочло предпочтительным самый короткий вариант, при котором газопровод огибает остров Борнхольм с юго-востока. Таким образом, протяженность датского участка «Северного потока-2» составит 147 км.
Немецкое правительство с самого начала предлагало разумные аргументы в поддержку проекта, в частности, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2019 года канцлер Ангела Меркель говорила о желании энергетического альянса с Россией - напоминает научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

В каждой дискуссии немцы предлагали содержательные доказательства, пытаясь перевести разговор о проекте из политической плоскости в коммерческую, говорит эксперт.
Рар не исключает, что если бы визит президента США Дональда Трампа в королевство состоялся, как это было намечено в сентябре, позиция Дании была бы другой. Но Трамп сначала предложил купить Гренландию у Дании, а после резкого ответа датских властей отказался от визита.
https://www.rbc.ru/society/30/10/2019/5db983869a79475fdff4244a
 показати весь коментар
 
Трамп даже тут свинью подложил. А может он действовал злонамеренно.
 показати весь коментар
 
так зеленая погань возмет под козырек и сдаст
 показати весь коментар
 
 
АТОшні коломийки ! В тему . " В Краматорську наша сотня сьогодні виступає, під кремльовською стіною вова путін срає.."
https://www.youtube.com/watch?v=ThGXy3oRUYk
 показати весь коментар
 
Газпром подав позов у арбітраж на нафтогаз на 55 мільярдів... Не виграв, а зустрічний позов Нафтогазу Україна виграла... А тепер пуйло намагається у нічию зіграти, коли корячиться від нафтогазу ще позов на 11 мільярдів??? Хтось гадає, що пуйло також наполягав на мировій угоді, якщо би тоді виграв 55 мільярдів???
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору