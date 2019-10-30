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Все про:Зеленський (3421) призначення (467) наказ (187) Кулеба Дмитро (156) Климпуш-Цинцадзе (303)

 Кулебу призначено головою Комісії з питань євроатлантичної інтеграції замість Климпуш-Цинцадзе, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Дмитра Кулебу головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Кулебу Дмитра Івановича - Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків І.Клімпуш-Цинцадзе, - свідчить текст указу.

Цим же указом президент зобов'язав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, а також склад Комісії.

Указ набирає сили з моменту його публікації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156931
 
 
 Топ коментарі
 
Стойте?! А как же "новые лица"? Еулеба ж и при бориге был?
Или вовремя позеленевший автоматически принимает новое лицо?
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Класс!!! браво- он заявку Украины в НАТО "завалил" и членство в ЕС-тоже успешно завалит...от СН-идиоты... Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ - Цензор.НЕТ 2074
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Триндець і європейській, і євроантлантичній інтеграції України. Пристайко 2. Зелені партійоти, вітаю
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цей кулєба безініціативний і боязкий.
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Он точно Кулеба? А с виду Биберхам.. Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ - Цензор.НЕТ 7069
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Это точно..."У меня есть знакомый часовщик - месье Биберхам, он даст настоящую цену. Не то, что в Ювелирторге, где настоящей цены никогда не дадут"(с) Пиндец всем стремлениям Украины в НАТО
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С таким интегратором за 10 лет с места не сдвинешься, всё как Путин учил.
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Ну теперь точно интегрируемся к евреям-атлантам.
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Стойте?! А как же "новые лица"? Еулеба ж и при бориге был?
Или вовремя позеленевший автоматически принимает новое лицо?
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Класс!!! браво- он заявку Украины в НАТО "завалил" и членство в ЕС-тоже успешно завалит...от СН-идиоты... Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ - Цензор.НЕТ 2074
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всех кто был "на своих" местах-Зе уволил...бо "папередники"...но эти папередники за 4года сделали то что предыдущие "уряды" делали 20 лет!!! шо ж-прямуемо до таёжнаго саюза-со скоростью "бешенного" принтера...твою мать... Кулеба назначен главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции вместо Климпуш-Цинцадзе, - указ - Цензор.НЕТ 4914
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Да !
Не вышло у Климпуш в Украине с мужеложцами .
Библия о мужеложцах
Бытие ,Глава 19.
""23 Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.
24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,
25 и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли.
26 Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом.""
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Це свідчення того, що Зе-коМанда остаточно вирішила відмовитись від членства в НАТО. На словах будуть мекати про євроатлантичний рух, а на ділі будуть розвалювати все те, що зроблено у напрямку до ЄС і НАТО Порошенком і його командою.
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Триндець і європейській, і євроантлантичній інтеграції України. Пристайко 2. Зелені партійоти, вітаю
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Зеленский проевропейских меняет на советских,кремлёвский Фюрер пока доволен работой Президента соседнего независимого государства Украина.
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Спасибо жителям Кривбасса за Президента как с Донбасса
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Порохоботи, фас! А знаєте, що у лютому 2019р. заявив Хью Мінгареллі щодо стану реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС? Дядько такий, головний у Представництві ЄС в Україні.Так ось він зазначив недостатній рівень виконання цієї Угоди внаслідок незадовільної організаційної роботи центральних органів виконавчої влади та ВІДСУТНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ. Чесно, пацани, так і сказав, мерзота!!! Не вірите - погугліть. Так шо не хвилюйтеся, рідні! Локшину з вух прийміть. Може менше балачок з трибун будете слухати, а більше роботи буде.
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Постой, то выходит что ЗЕбилы выбрали ЗЕкловуна шоб он делал так же как и Порошенко??
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