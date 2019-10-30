 Кулебу призначено головою Комісії з питань євроатлантичної інтеграції замість Климпуш-Цинцадзе, - указ

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Кулебу Дмитра Івановича - Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків І.Клімпуш-Цинцадзе, - свідчить текст указу.
Цим же указом президент зобов'язав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, а також склад Комісії.
Указ набирає сили з моменту його публікації.
Или вовремя позеленевший автоматически принимает новое лицо?
Не вышло у Климпуш в Украине с мужеложцами .
Библия о мужеложцах
Бытие ,Глава 19.
""23 Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.
24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,
25 и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли.
26 Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом.""