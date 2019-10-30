 Після "гарантій угорській меншині", - Орбан пояснив, коли Угорщина розблокує декларацію НАТО щодо України

Про це Орбан заявив у Москві на спільній пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вето - це дуже сильний вираз, ми рекомендували розглянути цю заяву (НАТО - Ред.) вдруге. Я думаю, що ще йде дискусія, і обговорення не завершилося", - сказав Орбан.

За його словами, Угорщина як член НАТО хотіла б вирішити ситуацію, "коли угорська меншина в Закарпатському регіоні страждає від дискримінації і живе під загрозою".

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При цьому прем'єр-міністр Угорщини стверджує, що угорська нацменшина "дуже часто зазнає фізичного насильства".

"Угорська сторона пропонує таке: раз ми схвалюємо такий документ, то хотілося б в цьому документі отримати гарантію української сторони, що вони дотримуватимуться рекомендацій Венеціанської комісії", - зазначив Орбан.

Він вважає, без цього НАТО не може прийняти декларацію, оскільки порушуються права людини.

Орбан наголосив, що це питання двосторонніх відносин Угорщини та України і не треба його розглядати "в угорсько-російському контексті", оскільки Будапешт відстоює свої національні інтереси.

"Ми сподіваємося, що ситуація (з Україною - ред.) поліпшиться з часом. Я думаю, що це не перебільшення, якщо я скажу, що попередній уряд України проводив протиугорську політику, зараз в Україні нове керівництво, і ми сподіваємося на нові позитивні можливості", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Угорщина заблокувала спільну декларацію Північноатлантичної ради Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо України.

Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після прийняття восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.