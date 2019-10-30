 Після "гарантій угорській меншині", - Орбан пояснив, коли Угорщина розблокує декларацію НАТО щодо України

Про це Орбан заявив у Москві на спільній пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Вето - це дуже сильний вираз, ми рекомендували розглянути цю заяву (НАТО - Ред.) вдруге. Я думаю, що ще йде дискусія, і обговорення не завершилося", - сказав Орбан.
За його словами, Угорщина як член НАТО хотіла б вирішити ситуацію, "коли угорська меншина в Закарпатському регіоні страждає від дискримінації і живе під загрозою".
При цьому прем'єр-міністр Угорщини стверджує, що угорська нацменшина "дуже часто зазнає фізичного насильства".
"Угорська сторона пропонує таке: раз ми схвалюємо такий документ, то хотілося б в цьому документі отримати гарантію української сторони, що вони дотримуватимуться рекомендацій Венеціанської комісії", - зазначив Орбан.
Він вважає, без цього НАТО не може прийняти декларацію, оскільки порушуються права людини.
Орбан наголосив, що це питання двосторонніх відносин Угорщини та України і не треба його розглядати "в угорсько-російському контексті", оскільки Будапешт відстоює свої національні інтереси.
"Ми сподіваємося, що ситуація (з Україною - ред.) поліпшиться з часом. Я думаю, що це не перебільшення, якщо я скажу, що попередній уряд України проводив протиугорську політику, зараз в Україні нове керівництво, і ми сподіваємося на нові позитивні можливості", - додав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Угорщина заблокувала спільну декларацію Північноатлантичної ради Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо України.
Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після прийняття восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
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https://www.youtube.com/watch?v=9KMAng1e91o
Где деньги ЗЕ? Учителям урезают зарплату
нелох,дрыстайко и яременко с кивой - вот пока все наши активы..
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!"(с)
Отменный дипломат просто, от бога. Да, порохатые?
Вообще-то если страна более влиятельная, то она загнет Порохатую скотину и его адептов не зависимо от того, попросят они за это деньги или нет.
Именно Порохатая скотина вместе со своими узколобыми подсвинками рвали задницу на мовном пытанни. И одновременно именно они так же рвали за НАТО.
Где-то что-то видимо не подсчитав, им по морде прилетела ответка от Венгрии. Не надо в свою тупоголовую политику вмешивать других. Это ваше досягнення. Кушайте сами, не обляпайтесь.
Во-первых, появится повод еще повонять в интернете.
Во-вторых, вы же ждете, когда Свиночолый гетьман вернется к власти. Тогда придется ему униженно выполнять хотелки венгров.
Иначе как же вы вы будете жевать очередную жвачку про НАТО, прекрасно зная что путь туда заблокирован и Свиночолый просто вас лошит традиционно?
Уже молодец. Так смотри ещё и в человека начнёшь превращаться.
А вот как порохатый опарыш, возомшивший себя человеком, вместе со Свиночолым собирается решать эту дилемму, я ответа закономерно так и не получил.
получается сделали свое дело и слиняли...
ботоферма?
в Украине действуют УКРАИНСКИЕ ЗАКОНЫ
Всего не более120000 чел.И частных школ.
очередная победа мида зеленых козлов
Да. И включить эти гарантии в минские договорённости.
Только после того, как Украина станет членом НАТО, можно о чем-то говорить с венгрией.
Так что если венгрия хочет решить свои хотелки, нужно делать так, как хочет Украина.