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Все про:Угорщина (505) Закарпаття (830) НАТО (2134) Орбан (7) Віктор Орбан (6)

 Після "гарантій угорській меншині", - Орбан пояснив, коли Угорщина розблокує декларацію НАТО щодо України

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, угорці в Закарпатті "страждають від дискримінації і живуть під загрозою". Спільна декларація НАТО щодо України буде розблокована, коли Київ дасть гарантії того, що дотримуватиметься рекомендацій Венеціанської комісії.

Про це Орбан заявив у Москві на спільній пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вето - це дуже сильний вираз, ми рекомендували розглянути цю заяву (НАТО - Ред.) вдруге. Я думаю, що ще йде дискусія, і обговорення не завершилося", - сказав Орбан.

За його словами, Угорщина як член НАТО хотіла б вирішити ситуацію, "коли угорська меншина в Закарпатському регіоні страждає від дискримінації і живе під загрозою".

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При цьому прем'єр-міністр Угорщини стверджує, що угорська нацменшина "дуже часто зазнає фізичного насильства".

"Угорська сторона пропонує таке: раз ми схвалюємо такий документ, то хотілося б в цьому документі отримати гарантію української сторони, що вони дотримуватимуться рекомендацій Венеціанської комісії", - зазначив Орбан.

Він вважає, без цього НАТО не може прийняти декларацію, оскільки порушуються права людини.

Орбан наголосив, що це питання двосторонніх відносин Угорщини та України і не треба його розглядати "в угорсько-російському контексті", оскільки Будапешт відстоює свої національні інтереси.

"Ми сподіваємося, що ситуація (з Україною - ред.) поліпшиться з часом. Я думаю, що це не перебільшення, якщо я скажу, що попередній уряд України проводив протиугорську політику, зараз в Україні нове керівництво, і ми сподіваємося на нові позитивні можливості", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Угорщина заблокувала спільну декларацію Північноатлантичної ради Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо України.

Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після прийняття восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156929
 
 
 Топ коментарі
 
Надо отводить украинские школы.

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Было. Петручио сумел облажаться не только с Трампом, но и с венграми. "Гений внешней политики"
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Надо отводить украинские школы.

Другого выхода нет.
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Тока если цыгане дадут гарантию, што будут систематически насильно атсасывать у каждого украинца... После "гарантий венгерскому меньшинству", - Орбан объяснил, когда Венгрия разблокирует декларацию НАТО по Украине - Цензор.НЕТ 6847
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В Венгрии, по разным данным, проживает от 54 тысяч до 130 тысяч евреев
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чтобы выплачивать учителям по 4000 долларов - им нужно отменить 70% повышение зарплат и ... понизить её))
https://www.youtube.com/watch?v=9KMAng1e91o

Где деньги ЗЕ? Учителям урезают зарплату
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В НАТО все равно пока не берут поэтому и орбанята для нас не стратегический партнер поэтому ударом на удар-иначе гадить будет постоянно.А так появится повод задуматься.В лице этого мудака мы друга не потеряем
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некому ударять..
нелох,дрыстайко и яременко с кивой - вот пока все наши активы..
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да при попереднике голову стратус в песок засунул
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Сегодня жена Яременко "киву" оторовёт, поэтому Яременко нужно считать без "кивы"... Після "гарантій угорській меншині", - Орбан пояснив, коли Угорщина розблокує декларацію НАТО щодо України - Цензор.НЕТ 793
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в НАТО не те, шо не беруть, Україна після зміни презЄдента туди вже сама не поспішає. Зєлємойський ще щось там про рефрендум по НАТо нятякав, навряд чи він забув... Так що це нам поки що всерівно не світить. Вважаю, що вимоги як мінімімум утримуватися від подальшої інтреграції з НАТО - це одна з основних вимог ***** до зєлємойськіх у пакеті відведень/розведень та інших вимог до України за "формулою Штанмаєра". Вірогідність 99,99%. Навряд чи ***** погодиться (якщо колись взагалі погодиться) добровільно вивести з ОРДЛО "іхтамнєтів", поки Зєлємойській не надасть кацапам гарантії невступу до НАТО. Будьмо реалістами.
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Они ржут с Украины и это печально,но никто не знает,что будет завтра..
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да пошел ты нафуй со своей декларацией, кому надо прочитают в инете
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При Порошенке такого небіло 🙄
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Было. Петручио сумел облажаться не только с Трампом, но и с венграми. "Гений внешней политики"
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Надо ж было быть на столько дебилом, чтобы почти в открытую поддерживать Клинтон на выборах! Вот и получил, что получил - брезгливое отношение Трампа, а потом добился и блокирования по НАТО от венгров. И при этом внешнюю политику Петра считают лучшим из того, что он сделал. Смишно и грустно. Всё остальное ещё хуже.
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Слово смешно пишется через Е. ПТУшники зебильные!
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Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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Ну да, на то чтоб украинцы массово валили с Украины он славно поработал. Этого не отнять.
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барыга разосрал весь ресурс желания помогать от нормальных стран
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та хорош, было, причём постоянно ! Вот при Януковиче такого не было
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Терпение Орбанта не безгранично
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...пора хортистам ответку готовить, такое пропускать мимо ушей нельзя..... После "гарантий венгерскому меньшинству", - Орбан объяснил, когда Венгрия разблокирует декларацию НАТО по Украине - Цензор.НЕТ 1718
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ещё раз повторю, я возле границы зашел на заправку, а кассир ко мне на венгерском чешет, и ещё два штриха стоят по венгерски балакают. надо дать этому стоп пока не вышло как в крыму
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Та вывозите его нахер к себе, ваше меньшинство и там хоть в жопу целуйте. Ушатали, цыгане.
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"- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!"(с)
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То есть, все эти потужные потуги Порошенки по "движению в НАТО" можно спускать в унитаз, пока не будет решена проблема с Венгрией, которую он же и создал.
Отменный дипломат просто, от бога. Да, порохатые?
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То есть Fell VS, как и остальные зелебобики, готовы как немецкая порноактриса принимать даже от мадяр с любой стороны и в любых количествах?
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"даже от мадяр" - а что это у педерошавок мадяры недомерки какие-то, что ли?
Вообще-то если страна более влиятельная, то она загнет Порохатую скотину и его адептов не зависимо от того, попросят они за это деньги или нет.
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Ну именно сейчас они загибают моникошавок с главной моникой янелохом.
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істерика кацапських порохофілів зрозуміла - нічого їм вже , в Україні , давно не світить ! Після "гарантій угорській меншині", - Орбан пояснив, коли Угорщина розблокує декларацію НАТО щодо України - Цензор.НЕТ 4628
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Это в каком месте?
Именно Порохатая скотина вместе со своими узколобыми подсвинками рвали задницу на мовном пытанни. И одновременно именно они так же рвали за НАТО.
Где-то что-то видимо не подсчитав, им по морде прилетела ответка от Венгрии. Не надо в свою тупоголовую политику вмешивать других. Это ваше досягнення. Кушайте сами, не обляпайтесь.
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справа в тому , що саме при Соєвому мадяри почали себе поводити занадто нахабно !
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Порохатые это прекрасно понимают. Но все равно это же клятые зебобiки им в штаны насрали...
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Бо саме при Соєвому визначились, що громадяни України повинні вчитися українською. І отзразу завили ******* і такі "поборники української", як малоросси ненене.
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Ну так зе сам сказал что актриса немецких фильмов, зебилы пытаются соответствовать, принимать все ото всех и со всех сторон .
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Який взагалі біс міг потягнути таку масу людей голосувати за клоуна при війні? Їм кандидатів мало було?
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Ну зєбільониш зі своїми одноклітинними прихильниками звичайно ж задовольнять усі хотєлкі мадяр? Правда ж, монікошавка?
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Так для вас же даже проще будет, если удовлетворит их хотелки.
Во-первых, появится повод еще повонять в интернете.
Во-вторых, вы же ждете, когда Свиночолый гетьман вернется к власти. Тогда придется ему униженно выполнять хотелки венгров.

Иначе как же вы вы будете жевать очередную жвачку про НАТО, прекрасно зная что путь туда заблокирован и Свиночолый просто вас лошит традиционно?
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Так ты не отрицаешь что зеля сглотнёт?

Уже молодец. Так смотри ещё и в человека начнёшь превращаться.
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Что значит "взглотнет"? Он же малорос и ватник по мнению ********. Значит ему ни НАТО, ни мова не принципиальны и легко может ничего не менять, автоматически отказываясь от первого или поменять, отказываясь от второго.

А вот как порохатый опарыш, возомшивший себя человеком, вместе со Свиночолым собирается решать эту дилемму, я ответа закономерно так и не получил.
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Ну так нужно гарантировать закарпатским мадярам, что за сепаратизм они гарантированно окажутся на нарах.
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два недоделаных диктатора (орбана диктатором называлЮнкер есть видео на ютьюб)
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Ша! Уже никто никуда не идет! Не нужна нам ваша декларация с НАТО.
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где зебобы? они исчезли....
получается сделали свое дело и слиняли...
ботоферма?
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Венгрия, как член НАТО, несет угрозу территориальной целостности Украины... такие вопросы сверх важные и их решение не отложимо.
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Сколько в Венгрии живет украинцев? На каком языке они учатся? Или нельзя зеркально отвечать в дипломатии..??? Обижают слабых.Можно элементарно найти слабое место у Венгрии и давить по полной. Но наши нежненькие. Телок покупать так они могут по 100$ а защитить страну так они не могут . Вот они новые лица
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По румынским законам о меньшинствах во всех административных единицах, где венгры составляют минимум 20 % населения, венгерский язык является официальным на местном уровне.
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иди в коцапию агитируй за официальный язык. в вашей мацкве он должен быть таджикский
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в жопу и румын и венгров.
в Украине действуют УКРАИНСКИЕ ЗАКОНЫ
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Тем более что мадяр на Закарпатье не 20%
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Прподавание в старших классах должно быть на украинском, это для пользы самих же учеников - иначе не смогут поступить ни в один украинский ВУЗ.
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Венгры составляют 12% населения Закарпатской области. Потому по румынским законам венгерский язык не может быть официальным в Закарпатской области Укранины. Достигнут полный международный косенсус.
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Это касается Берегово и ещё одного района с компактным проживанием.
Всего не более120000 чел.И частных школ.
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Даешь каждому городку по официальному языку!
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я как то не понял - орбан с ****** обсуждали венгерское меньшинство в Украине?
очередная победа мида зеленых козлов
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Як бачимо, Угорщина до т. зв. "Будапештського меморандуму" ніякого стосунку не має, тож його спокійнісінько можна тепер називати "фількіним".
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С Польшой зебилы уже обкакались , теперь пришла пока и с мадярямы обкакатся .
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После "гарантий венгерскому меньшинству", - Орбан объяснил, когда Венгрия разблокирует декларацию НАТО по Украине

Да. И включить эти гарантии в минские договорённости.
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Благодаря тупой Монике , Украина сдаёт позиции по всем направлениям
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Тобто громадяне України не повинні вміти розмовляти державною мовою???
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Вот же ж с «соседями» «подфартило»..........😡
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Украине нужна не декларация, не меморандумы, а членство в НАТО.
Только после того, как Украина станет членом НАТО, можно о чем-то говорить с венгрией.
Так что если венгрия хочет решить свои хотелки, нужно делать так, как хочет Украина.
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Потому как альтернатива этой конторе - это русня.
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А тьі уверен, сто єта неальтернатива у нас союзниками будет, если запахнет жареньім?
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Доказать нарушение прав человека на Донбассе непосредственно рашкой Украина не может уже 5 лет, а они есть. "Позиции" и "обеспокоенность" нарушениями прав человека на есть, но нарушение прав украинцев русскими нет, и не будет. ******* можно всё что угодно, этот штрих пиарится. Был бы у нас нормальный МИД, ему бы ответили, что своими заявлениями он разжигает межнациональную вражду на территории Закарпатья, инциденты выдачи венгерских паспортов украинцам были, они подтверждены, следовательно Венгрия целенаправленно действует на нарушение суверенитета Украины, Венгрия - зачинщик розни и разжигатель потенциальных конфликтов. Мы требуем официальных извинений и вон ***** вашего посла. Но этого не будет, потому что они потом своим Вето ******
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Ой напугали, типа нас без Венгрии в НАТО брали. Пока у нас конфликт, то в НАТО мы и так не вступим! Пусть эти Венгры забирают своих с территории Украины, если им так тут плохо.
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Надо выселить всех венгров с Закарпатья в Венгрию, если им так плохо тут.
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Эй "лексусы цензора" Після "гарантій угорській меншині", - Орбан пояснив, коли Угорщина розблокує декларацію НАТО щодо України - Цензор.НЕТ 3276 перестаньте сраться с друг другом из за этого горбатого "москвича " орбана
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Пам'ятаю хтось перед виборами казав, що Зеленський українець, за Україну горою. Обламалось. Українські інтереси жид відстоювати не може, що не вартувало спроб то доказувати. Наразі він ламає все те українське, що й так тяжко просували. Єдине що воно не може - це реально зробити щось добре. Не по таланту й не по зубам.
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Не допустити ні в якому разі мадярської народної республіки на Закарпатті.
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"страдает от дискриминации и живет под угрозой". Приведите пример. Источник: https://censor.net.ua/n3156929
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Відключіть ел.енергію в Угорщину.Нехай йдуть на хрін зі своїм Орбе.
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