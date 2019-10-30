 Директора лісгоспу в Харківській області, затримано під час спроби дати хабар $100 тис., - нардеп Кучер. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кучер.
"Друзі, відомий харківський лісоруб Сиса був затриманий на пропозиції хабаря. Кажуть, хотів купити детектива НАБУ за 100 тис. $. Не вийшло", - написав він.
а если доля - то так себе...
1м³ дуб 300€
1 день работы некрупного лесхоза
я как раз знаю)))
4 лесхоза вокруг
мельник
нацбаум
и еще пару рыл извесных в узких кругах мне знакомы лично))
и взятки они х... кому несут
а вот долю - это да
ибо у воров все по чесному))
по закону)))
а у крадунов мелких
это до 1млн$ в год
то да, с таких получают
Все по Торе .
""""миром всё таки правят евреи...и хотя они всегда жалуются, что из затирают, ходу не дают - найдите евреев на работе на шахтах, приисках, стройках - нет,
они все стоят у власти, у бизнеса!
И всегда там были, когда не коснись.... Аминь!