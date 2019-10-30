 Директора лісгоспу в Харківській області, затримано під час спроби дати хабар $100 тис., - нардеп Кучер. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кучер.

"Друзі, відомий харківський лісоруб Сиса був затриманий на пропозиції хабаря. Кажуть, хотів купити детектива НАБУ за 100 тис. $. Не вийшло", - написав він.

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