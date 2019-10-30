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Все про:хабар (2793) ліс (259) Харківщина (798)

 Директора лісгоспу в Харківській області, затримано під час спроби дати хабар $100 тис., - нардеп Кучер. ФОТО

Директора Гутянського лісгоспу Віктора Сиса затримали на хабарі 100 тисяч доларів США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кучер.

"Друзі, відомий харківський лісоруб Сиса був затриманий на пропозиції хабаря. Кажуть, хотів купити детектива НАБУ за 100 тис. $. Не вийшло", - написав він.

Також читайте: "Ми з'ясовуємо обставини та уточнюємо інформацію", - Нацбанк про затримання свого співробітника на хабарі

Директора лісгоспу в Харківській області, затримано під час спроби дати хабар $100 тис., - нардеп Кучер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156928
 
 
 Топ коментарі
 
Вже неодноразово казав перевірте Дергачіське та Жовтневе лісництво Харківської області пиляють дуб 150 річний щоденно по 10 фур вивозять.
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100штук "дає" на лапу ...ви там не хочете провести "ревізію" у лісі ...хоча про що це я ...сьогодні був у лісі ...на "дрова" рубають грабки дуб гіляччя (колодки вже вивезли) ...але при цьому весь ліс загаджений сухостоєм сосни берези а поряд здорові дерева ...отакі у нас "лісники" перевішати їх на тому сухостої причому всїх
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Когда уже главнокомандующий наведет порядок и перестанут уничтожать леса? С бандитами - лесорубами не может справиться, а с войной так я уже вообще молчу.
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на царя-батюшку уповаєм ...бояре шельмы ...3,14...ііі...ііі...ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
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Я категорически против ЗЕклоуна, но даже меня бесят такие высказывания... Млять, когда же вы начнете читать Конституцию? Там чётко написано что Президент занимается внешней политикой и обороной страны, никакими лесорубами он не занимается... Хотя нынешний обороной и внешней политикой не занимается... Просерает пока всё то, что создал Порох...
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100штук "дає" на лапу ...ви там не хочете провести "ревізію" у лісі ...хоча про що це я ...сьогодні був у лісі ...на "дрова" рубають грабки дуб гіляччя (колодки вже вивезли) ...але при цьому весь ліс загаджений сухостоєм сосни берези а поряд здорові дерева ...отакі у нас "лісники" перевішати їх на тому сухостої причому всїх
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Вже неодноразово казав перевірте Дергачіське та Жовтневе лісництво Харківської області пиляють дуб 150 річний щоденно по 10 фур вивозять.
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Хотел "порешать" как всегда, а получилось как надо!
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для взятки много
а если доля - то так себе...
1м³ дуб 300€
1 день работы некрупного лесхоза
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Не много. Вы просто не знаете, сколько стоит длинномер делового дуба. Так что в самый раз.
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ну даааа)))
я как раз знаю)))
4 лесхоза вокруг
мельник
нацбаум
и еще пару рыл извесных в узких кругах мне знакомы лично))
и взятки они х... кому несут
а вот долю - это да
ибо у воров все по чесному))
по закону)))
а у крадунов мелких
это до 1млн$ в год
то да, с таких получают
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И шо дальше? Кривое следствие, суды-муды, через пару лет всё затихнет.
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Фамилия "Сыса" - древнее христианское имя "Сисой". Это имя является древнееврейским и имеет два варианта перевода:"шестой" и "беломраморный". Преподобный Сисой Великий, затворник Печерский уже не тот.
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Евреи распоясались с "Гешефтом" -
Все по Торе .
""""миром всё таки правят евреи...и хотя они всегда жалуются, что из затирают, ходу не дают - найдите евреев на работе на шахтах, приисках, стройках - нет,
они все стоят у власти, у бизнеса!
И всегда там были, когда не коснись.... Аминь!
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