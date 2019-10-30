EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Спорт
  2075  45
Все про:Динамо (132) футбол (780) Шахтар (85)

 "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" в 1/8 Кубка України

У матчі 1/8 фіналу Кубка України в Києві "Динамо" в додатковий час обіграло донецький "Шахтар". Гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь киян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок у матчі відкрили динамівці, на 22 хвилині дальнім ударом забив Сидорчук. "Шахтар" зміг відігратися на останніх хвилинах основного часу завдяки голу Степаненка.

Переможний м'яч забив на 109 хвилині динамівець Попов.

Не обійшлося в матчі без видалень: у "Динамо" на 89 хвилині видалили Шепелєва, у "Шахтаря" на 94 хвилині Степаненка.

Читайте також: Ліга Європи: "Динамо" в Києві зіграло внічию з данським "Копенгагеном"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156927
 
   
 Топ коментарі
 
Чудова гра! Красива заслужена перемога.
 показати весь коментар
 
По-моєму, суддя якраз динамівцю червону картку ні за що показав... Той навіть не зачепив шахтаря ногою, а його вигнали. Але Динамо виграло, тому від Ахмета суддя премію за це не отримає)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чудова гра! Красива заслужена перемога.
 показати весь коментар
 
 
І суддя навіть не зміг заваити, хоча дуже-дуже хотів...
 показати весь коментар
 
 
Игра великолепная!!Спасибо обеим командам!!! Не сачковали! МОЛОДЦЫ!!
 показати весь коментар
 
 
интересно каким боком сюда Зеленского порохоботы припишут? )))))))))) "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" в 1/8 Кубка Украины - Цензор.НЕТ 2630
 показати весь коментар
 
 
при Порошенко Динамо проигрывало .... отаке )))
 показати весь коментар
 
может,через Яременко-Чубаку попробуют ?
 показати весь коментар
 
 
Зелебот не міг гавнєца на вентилятор не накинуть
 показати весь коментар
 
 
слово "зелебот" отпугивает удачу от Динамо ))))))))
 показати весь коментар
 
Похоже чтоб не пукнуть ты уже не можешь, это футбол , а ты о чем подумал? "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" в 1/8 Кубка України - Цензор.НЕТ 2509
 показати весь коментар
 
смотри сколько смайликов в диалоге .... ))))))) кто улыбнулся - тот нормальный человек, кто на г....но исходит, тот бот упоротый ))) всьо просто
 показати весь коментар
 
В приличном обществе , и вообще среди нормальных людей , зебилам не место . Если ватник трахнет совок или наоборот , то получится зебил . Эти существа поклоняются монике нелоховне .
 показати весь коментар
 
Валидол, ну не умеет Динамо играть, чтобы в конце второго тайма не пропустить.
 показати весь коментар
 
Не честная победа , судья от сурков премию получит
 показати весь коментар
 
По-моєму, суддя якраз динамівцю червону картку ні за що показав... Той навіть не зачепив шахтаря ногою, а його вигнали. Але Динамо виграло, тому від Ахмета суддя премію за це не отримає)
 показати весь коментар
 
 
абсолютно справедливая прямая красная, но должен был быть и адекватный ответ , когда тайсон отмахнулся ногой ...
 показати весь коментар
 
За що там червона, як там контакту не було? Він ж не попав по тайсону Якби завалив Тайсона - да, 100% червона, а так за що давати червону?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Укродебил!!! Пиши правильно!!!)
 показати весь коментар
 
Не ображай людей , сєпар сраний оцифрований !
 показати весь коментар
 
 
Очки одень и читать научись! А слобо своё имя писать ?
 показати весь коментар
 
Ты хочешь сказать что у Ахметова деньги кончились?
 показати весь коментар
 
Болельщиков Динамо поздравляю. Победили заслужено.
Шахтёр, увы, проиграл тоже по делу.
 показати весь коментар
 
 
И заодно отвечу там умникам о Зеленском.
Его не надо приплетать. Обгаживать Зеленского, все равно, что Обгаживать говно. Вот с этим он и сам справляется.
 показати весь коментар
 
 
У спокойся , и тебя вылечат.
Речь не о Зеленском , не о Порошенко, разговор о ФУТБОЛЕ.
 показати весь коментар
 
нулевое динамо еле-еле оббегало никакой шахтёр... очередной "бенефис" беседина,вербича, шепелева... а комментатор на 2+2 чуть не усрался -так ему хотелось шоб шахта прошла ...
 показати весь коментар
 
 
Блин, ну вот таких послушать :" динамо нулевое, сборная нулевая"
Сам то хоть во дворе мяч катал?
 показати весь коментар
 
 
Меня устраивает ТАКОЕ Динамо, а тебя нет?
А ты експерд стадионный, на стадионе пиво пьешь?
Динамо в этой игре билось за каждый мяч и мне это понравилось. Голы забиты чисто, переиграли кротов чисто, что мне может не нравиться? Ты пой серенды ахметке, если такая шахта нравится)))
 показати весь коментар
 
 
колхозу-колхозное, хотел бы почитать твой комментарий после львова и копенгагена..
да, и Динамо не уровень шахты смотреть надо - а тянутся к уровню Баварии, Ювентуса, Сити... ну в принципе возвращаться на тот уровень который ими просран..
 показати весь коментар
 
...не на уровень шахты смотреть надо..
 показати весь коментар
 
я бы сказал "команда-однодневка" -одну игру выдали более - менее - десять на спад...
 показати весь коментар
 
А кроты многодневные? У команды спад и не видят этого только слепые.
 показати весь коментар
 
ну так тем более повезло - игры в нападении ноль, беседин-бревно, вербич -дуб-дерево, доходят до вратарской и пас назад к центру, нах такая атака, уже после первого счёт 3:0 должен был светится на табло...
 показати весь коментар
 
КАК ГЛАДИАТОРЫ БИЛИСЬ !!! ЖАЛКО ХОЗЯИЕВА КОМАНД ЦЕЗОРИ НЕДОБИТЫЕ !!!
 показати весь коментар
 
Посмотрел на участников 1/4 Кубка Украины... Прослезился... Глядя на игру Динамо пришел к выводу что абсолютно у всех команд равные шансы выиграть Кубок
 показати весь коментар
 
 
Молодцы. Наконец проявили характер.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору