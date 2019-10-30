 "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" в 1/8 Кубка України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рахунок у матчі відкрили динамівці, на 22 хвилині дальнім ударом забив Сидорчук. "Шахтар" зміг відігратися на останніх хвилинах основного часу завдяки голу Степаненка.
Переможний м'яч забив на 109 хвилині динамівець Попов.
Не обійшлося в матчі без видалень: у "Динамо" на 89 хвилині видалили Шепелєва, у "Шахтаря" на 94 хвилині Степаненка.
Шахтёр, увы, проиграл тоже по делу.
Его не надо приплетать. Обгаживать Зеленского, все равно, что Обгаживать говно. Вот с этим он и сам справляется.
Речь не о Зеленском , не о Порошенко, разговор о ФУТБОЛЕ.
Сам то хоть во дворе мяч катал?
А ты експерд стадионный, на стадионе пиво пьешь?
Динамо в этой игре билось за каждый мяч и мне это понравилось. Голы забиты чисто, переиграли кротов чисто, что мне может не нравиться? Ты пой серенды ахметке, если такая шахта нравится)))
да, и Динамо не уровень шахты смотреть надо - а тянутся к уровню Баварии, Ювентуса, Сити... ну в принципе возвращаться на тот уровень который ими просран..