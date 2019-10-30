 "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" в 1/8 Кубка України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок у матчі відкрили динамівці, на 22 хвилині дальнім ударом забив Сидорчук. "Шахтар" зміг відігратися на останніх хвилинах основного часу завдяки голу Степаненка.

Переможний м'яч забив на 109 хвилині динамівець Попов.

Не обійшлося в матчі без видалень: у "Динамо" на 89 хвилині видалили Шепелєва, у "Шахтаря" на 94 хвилині Степаненка.

Читайте також: Ліга Європи: "Динамо" в Києві зіграло внічию з данським "Копенгагеном"