 Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін

Це сталося на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Я не думаю, що маю право давати оцінки президенту України, особливо щодо його контактів з націоналістами. Сам пан Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, але чи зможе він впорається з ними - мені важко сказати", - сказав Путін. За його словами, "журналісти мають давати оцінку - чи правильну він вибрав форму спілкування як президент і верховний головнокомандувач - на лінії розмежування вмовляє людей, які відмовляються підкорятися його наказам".

Путін вважає, що питання в тому, чи доведе Зеленський до кінця те, що було сказано публічно, і що він вважає за доцільне зробити. "В цьому випадку - це не таке вже складне питання - розведення протиборчих сторін на лінії розмежування у двох населених пунктах - це тягнеться роками. Тепер ясно чому, тому що націоналісти не хочуть іти і випускати українські війська", - зазначив російський президент.

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"Чи доведе українська влада це питання до остаточного рішення, я не знаю, але від цього справді багато залежить з точки зору врегулювання на Донбасі. Що стосується зустрічі в нормандському форматі - ми завжди готові до будь-яких зустрічей, зокрема в нормандському форматі, лише б вони були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов, а закінчувалися результатом, який би йшов на користь врегулюванню загалом", - додав Путін.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

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