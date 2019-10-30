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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3421) Путін (11061) Донбас (13467) добровольці (365)

 Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін

Президент РФ Володимир Путін прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому на Луганщині.

Це сталося на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Я не думаю, що маю право давати оцінки президенту України, особливо щодо його контактів з націоналістами. Сам пан Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, але чи зможе він впорається з ними - мені важко сказати", - сказав Путін. За його словами, "журналісти мають давати оцінку - чи правильну він вибрав форму спілкування як президент і верховний головнокомандувач - на лінії розмежування вмовляє людей, які відмовляються підкорятися його наказам".

Путін вважає, що питання в тому, чи доведе Зеленський до кінця те, що було сказано публічно, і що він вважає за доцільне зробити. "В цьому випадку - це не таке вже складне питання - розведення протиборчих сторін на лінії розмежування у двох населених пунктах - це тягнеться роками. Тепер ясно чому, тому що націоналісти не хочуть іти і випускати українські війська", - зазначив російський президент.

Читайте також: Ветерани-добровольці в Золотому поки не порушували закон, - Аваков

"Чи доведе українська влада це питання до остаточного рішення, я не знаю, але від цього справді багато залежить з точки зору врегулювання на Донбасі. Що стосується зустрічі в нормандському форматі - ми завжди готові до будь-яких зустрічей, зокрема в нормандському форматі, лише б вони були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов, а закінчувалися результатом, який би йшов на користь врегулюванню загалом", - додав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Також читайте: Поліція нашу зброю не вивозила. Її передали нашим людям у Золотому, - учасник акції "Ні - капітуляції" "азовець" Янтар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156926
 
 
 Топ коментарі
 
Похвалил маленького Зелю, как мудрый старший товарищ.
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Он похож на хуйловского ватника ...
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Британец, скажи, как правильно по-английски:
"I am saying you: you are playing fool" или "I am telling you: you are playing fool" ?
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Посмотри к примеру сюда. (На карте юг вверху, север внизу). Найди на ней Россию. А она есть, справа на западе в Карпатах. Давай задумаемся, а как это через какую-то сотню лет Россия вдруг переместилась на 2000 километров на восток? Правильно. Украла название у русинов.

Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін - Цензор.НЕТ 1689
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Назва нашої країни УКРАЇНА з'явилася в останній чверті XII ст. Уперше в Іпатському списку «Повісті минулих літ», де літописець розповідає про смерть переяславського князя Володимира Глібовича у 1187 р., сказано: «І плакали по ньому всі переяславці... За ним же Україна багато потужила». Через два роки, у 1189 р., було відзначено, що князь Ростислав приїхав «до України Галицької» 62.
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Лишнехромосомный, думаешь, что Зелемойскому-нелоху позволят лохи Украину сдать?
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Kaкое отношение террорист Вовка Ульянов имел к Украине ?
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Такое же как и к России.
Но если подумать, то именно благодаря ему Украина и стала современной Украиной. Это ведь он земли Новороссии подарил.
Да и вообще из аграрной окраины в Совке Украина стала успешной и промышленной.

Воевать со своим прошлым - это самое глупое, что можно сделать. Прошлое нужно принять таким как оно было и двигаться дальше без перечеркиваний.
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Вообще-то СССР достиг вершины своего развития именно под руководством украинцев.
А Вовка Ульянов - обычный агрессор и палач. Его никто в Украину не звал.
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А він тут жодного разу й не був!Але крові випив і смертей вчинив--мільйони.
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Лишнехромосомный, а с каким прошлым воюет твоя паРаша, после того, как границы Украины были определены до 2014 года?
Какое следующее прошлое заготовила твоя паРаша для Украины?
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За пропаганду коммунизма и срок могут влепить,краснозадое животное.
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И какое отношение сегодняшняя РФ имеет к русским ?
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Россиия - это всегда империя. И русские там лишь западная ее часть.
Более того Русь - это вообще изначально не славяне, а варяги и все Киевские первые князья были из варяг (викинги)
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Очень люблю альтернативную историю из российских учебников. Какие там братья Гримм могут с вами сравниться ?
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Попробуй расскажи свою.
У Украины и России одна история.
И главный исторический документ всего один - летопись Нестора.
А там все черным по белому написано. Да и раскопками это все подтверждается.

Но тв можешь попробовать мне наплести что-то свое. Только источник не забудь указать.
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дебил ой какой кацап ты дебил - вопрос один что общего между Германией Италией и Францией Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін - Цензор.НЕТ 2805
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летопись Нестора подтверждается раскопками? Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін - Цензор.НЕТ 4069 да тебе бутылка, на которой ты сидишь, уже мозг подпирает!
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Королевство Русь основано Даниилом Галицким. 13-й век.
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Откуда такая дурь?
Я тебе про Нестора уже намекнул. Другой истории у вас с Россией нет.
Все первые князья у вас варяги. Про Рюрика-то хоть слышал? Или в Украине и это уже переписали?
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Ну был такой мифический персонаж Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін - Цензор.НЕТ 600 деточка тебе что то известно про редакцию несторовской летописи в монастыре в Выдубичах были князья Рюриковичи были Гедеминовичи Ольгедровичи но к потомкам кобыл прозваных сим за службу хану в орде и утехи тайные они отношения не имеют Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін - Цензор.НЕТ 3636
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Дурнику мокшанський,переписують лише твої кацапи.
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Лишнехромосомный, только зебы не помнят и не видят рашизма:

"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" ((c) Муравьёв-Вешатель)
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Жди винторогий, жди)))
Твоя судьба ждать.
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Мне по фигу.
Я-то как раз думаю, что России этого не надо просто потому, что они не хотят украинский долг на себя вешать и 30 миллионов трудоустраивать.

Это слишком дорого для России.
Но они все же более адекватно выглядят, на фоне вашей истеричной "не любви" из элементарной зависти.
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Какая зависть? К кому? Тьі упоролся?)))
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Извини, но я не смотрю вашей пропагандьі, можете обьясниш, чему мьі должньі завидовать?
У нас забитое село, мьі не в курсе)))
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Прости, я ничего плохого к украинцам не имею.
Но эта зависть видна невооруженным взглядом.
Причем она присутствует в определенной степени даже и в самой Украине. Между селом и Киевом.
А пропаганду в Европе я тоже не смотрю. Хотя она тоже есть.
А уж в Киеве этой пропаганды вообще выше крыши.

Просто со стороны на Киев и Москву смотреть наверное проще.
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Рашка должна триллионы, по судам и репарациям! Это нищая бензоколонка! Она никого не в состоянии трудоустроить! Дебил ты лишнехромосомный Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін - Цензор.НЕТ 4687
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Чого ж вас, з заможної парашки, на британську свиноферму поперло?
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Бубочка же не лох, він ху#лу допоможе з «граніцамі рассєі».
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Давайте назовем вещи своими именами - в разгар войны был совершен государственный переворот - враг добился устранения Главкома ВСУ ...
1. Порох смертельно мешал Кремлю. Из-за Пороха оккупанты на пять лет застряли с огрызком ОРДЛО в зубах вместо "Новороссии от Одессы до Харькова"
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах
2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?
3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.
Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...
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> 2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
> Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
> Оставалось только дожимать до Победы Украины.

Откуда у вас такая трава, дорогой мой?!
В 2018-м был на Украине проездом в Россию.
Войска РФ при желании прошлись бы маршем по этой украинской разрухе и раздолбайству.
Я так понимаю, что просто Путину это даром не надь.
На кой ему 30 миллионов голодных ртов и 80 лярдов вашего долга?
Он прекрасно понимает, что вы сами себя в разы скорее уконтропупите беспрецедентным воровством и экономическим раздолбайством. А потом еще сами на поклон и придете ( как белорусы ).
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Ага, спецслужбы РФ Луценка подослали, Шокина, Свинарчука ... Брильянтовых прокуроров внедрили, на Мальдивы ехать заставили, Южанину, Луценчиху, Матиосов всех этих мерзких пригрели. Банки ликвидировали а людям раздали хрен по старому курсу. На Мальдивы съездить заставили, ай-яй-яй как опорочили и оболгали нашего несостоявшегося Ли Куан Ю ! Офигительная операция спецслужб. В том, что к власти пришло зелёное дерьмо виноват лишь сивочолий Барига !
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Нічого барига не винуватий, спецоперація під кодовою назвою "Бульдозер&Слуґа народа" успішно завершується.
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Після Іловайська російському шпигуну Порошенку вже ніхто не вірив. Ніхто шкідника особливо не гнав, бо під час війни розхитувати країну люди не хотіли, але у першому турі мародер домалював собі пару мільонів голосів. Насправді він мав бути десь шостим, десь біля Ляшка. І в мережах його підтримує тільки створена ним ботоферма
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А в «коридоре» Петя наших расстреливал? Ты уж договаривай, гнида кацорылая..
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Если бы не добробаты, то Порох бы сдал Украину с потрохами Путину. Котлы тоже не только на совести Путина.
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***** заявило шо воно перший націоналіст
Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін - Цензор.НЕТ 3547
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«Но сможет ли он справиться с националистами»
Ніт, ху#ло, твій ************ не зможе впоратися з націоналістами, а от вони з ним - льогко!
Націоналісти, час прийшов, треба вже виходити з криївок .
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Проблема в том, что среди националистов подавляющее большинство - патриоты, но их руководство может их сподвигнуть на самые тёмные дела, прикрываясь красивыми словами...
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Цій людині , Нелоху маю наувазі, поняття електорат - еквівалент слову зрітелі-публіка , а слова батьківщина - родіна - гражданін громадянин... йому ці слова до сраки. Тому й працює сивуха на шахтьорскій електорат ( публіку) Нелоха у РНБО
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йому треба мати більше ніж 50 при зустрічі Путіна с хлібом-сіллю
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Кстати Сивохо. Смотрел интервьюЛБ. Стоит со стаканчиком разговаривает с двумя журналистами , к тому же женщинами. За 4мин.50 сек 4 раза хлебал что-то. Интелигент даунбасскийчто тут скажеш, даже годы жизни в Киеве ничему не научили.
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Да, война не может длиться бесконечно. Да, нам всем нужна спокойная, процветающая страна. Любая война заканчивается миром. Но мир нужно защищать с оружием в руках, а не с белым флагом.

Я против мира любой ценой. Тем более глядя на новых министров и депутатов которых я внимательно изучал последние три месяца, слушал, читал, наблюдал за их мимикой, мне стало ясно, что у власти находятся малообразованные, малочитающие и некомпетентные люди в большинстве своём. (С)
Геннадий Корбан.
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"прозріли", а чому ж голосували не за корбана, а парашенівську проститутку березенка?!
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ты смотрел ролик ОМ ТВ, где Жирик предсказывает слив Украины Коломойским и его поддельником Аваковым? Думаю так и будет как там вангует Жирик.
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Зелені зрадники, ви тварюки, вкрали у мого онука можливість жити в вільний Україні. Обравши президентом- дешеве понтове лайно.
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А що, пєтя націоналіст?! Барига, вдягнувши вишиванку, ніколи націоналістом не стане! Він залишиться тим же баригою, тільки в вишиванці! Вважаю себе націоналістом, своїх друзів, багатьох інших, тільки не свинорилого баригу з підбарижними свинарчуками!!!
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А хто ж в цій громадянській війні піде за Зеленського, оті хто тікав від демобілізації в 2015 році, чі ті що тусуються в кафешках?Добровольці і армія теж буде за народ.
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Ти лайно зелене. Бо такі як ти привели до влади шістку **** Вову янелоха. І весь твій "націоналізм" одразу пішов до дупи..А от рашинська пропаганда тисячі раз називала Пороха націоналістом і фашистом. Але для тебе ж амеба тупа нічого не доходить.
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какое дело шизоиду пукину до украинских националистов..
Зеленский, в отличие от лолиты вальцман - не грабит Украину в интересах кремлядей и не устраивает расстрельных коридоров, как в Иловайске в 2014..
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ВІРОГІДНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ БІЛЬШЕ 90% ЗАВДЯКИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ https://www.youtube.com/watch?v=_lAEmsQA8p4
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У ЗЕбилов сегодня праздник сам ***** ЗЕбубочку похвалил..
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Путин добился своей цели, теперь для Запада и уставших от войны украинцев он выглядит белым и пушистым, вся проблема оказывается в националистах и война на их совести
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Малороси націоналістами не бувають.
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Зеленский завербован давно , еще со своих гастролей по Рашке! Он враг Украины.
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Всё повторяется как 100 лет назад, всё идёт к тому, что рашка постепенно лишит Украину 🇺🇦 суверенитета и есть все предпосылки к гражданской войне.
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Моника Зеленски и на украинца не тянет. Малорос.
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А що хто хотів , коли в Зє на території рашки ще і власні інтереси －чотири кіностудії ! Йому плювати і на Україну і на її плебеїв ! " Деньги решают ВСЕ " ! Хотіли щоб все було по приколу ？ То що ж , хавай піпл , поки хавчик є !
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Зеленский не дурачёк, он злой клоун! И вообще своё будущие не связывает с суверенной Украной. Дурачки и маразматики те кто отдал за Зелю свои голоса на президенских выборах!
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При встрече пленных моряков у трапа самолёта Богдан сказал что они (команда Зе) работают до нового года. А там....
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В турборежиме к Новому Году Украина уже может быть в тисках между ВС РФ и требованиями Запада соблюдать ту фигню, что Моника Зеленски под диктовку ***** подпишет.

И это будет шах и мат:
Не выполним - Запад начнет нагибать Украину и пойдет в наступление Роися.
Выполним - Роися будет просто спокойно Украину пожирать.
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який може бути націоналіст з ручної беніної лялькі?
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Не стало Порошенко не стане Украины 23% умных людей ее не спасуть. Нажаль.
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Я лично часто удивлялся, как Порошенко удавалось добиваться того, что он добивался. А теперь всё покатилось по вполне предсказуемой траектории.
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В данном случае с путиным нельзя не согласиться. Ни на националиста, ни на патриота, ни на выдающегося президента Зеленский естественно не похож. Но перед выборами многие, не взирая на реальность, верили в обратное с какой-то не поддающейся логике религиозной верой. А жизнь, как обычно, расставляет всё на свои места вполне логично.
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Зеленский молодец. Старается вывести пу на переговоры. Стоять на позициях ещё 10 лет нет возможности.
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Надеюсь, скоро будете кормить этого молодца у себя на раиське.
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неееет. С Зе всё будет хорошо. А вот вы скоро будете кормить своего любимого папередника на раиське.
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я не жеброто, не кацапска і не свалю. А ти вали звідси, жеброто кацапська.
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я не карлуша, не бот и не анал зепутинцыв. а ты сергуша-карлуша - бот и анал зепутинцыв.
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Зеленському хтось розтолкував одну просту річ - Україна в найближчі сто років ще розвинутою країною не стане, тому армії, яка могла б її захищати, в неї не буде.
Кондитер всім розказував, що він Росію погубить дипломатичним шляхом, це він, просто, давав зрозуміти, що з його "сліпим трастом" в нього ніяких проблем не передбачається.
Зеленський вирішив, що придумувати ще якісь свіжі проблеми для себе не варто і треба продовжувати наступ, так як робив великий головний командир.
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Лидеры украинских националистов Вальцман и Гройсман тоже не похожи на Зеленского.
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