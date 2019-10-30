 Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, - Путін

Це сталося на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Я не думаю, що маю право давати оцінки президенту України, особливо щодо його контактів з націоналістами. Сам пан Зеленський на українського націоналіста, звісно, не схожий, але чи зможе він впорається з ними - мені важко сказати", - сказав Путін. За його словами, "журналісти мають давати оцінку - чи правильну він вибрав форму спілкування як президент і верховний головнокомандувач - на лінії розмежування вмовляє людей, які відмовляються підкорятися його наказам".
Путін вважає, що питання в тому, чи доведе Зеленський до кінця те, що було сказано публічно, і що він вважає за доцільне зробити. "В цьому випадку - це не таке вже складне питання - розведення протиборчих сторін на лінії розмежування у двох населених пунктах - це тягнеться роками. Тепер ясно чому, тому що націоналісти не хочуть іти і випускати українські війська", - зазначив російський президент.
"Чи доведе українська влада це питання до остаточного рішення, я не знаю, але від цього справді багато залежить з точки зору врегулювання на Донбасі. Що стосується зустрічі в нормандському форматі - ми завжди готові до будь-яких зустрічей, зокрема в нормандському форматі, лише б вони були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов, а закінчувалися результатом, який би йшов на користь врегулюванню загалом", - додав Путін.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.
Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".
За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.
"I am saying you: you are playing fool" или "I am telling you: you are playing fool" ?
Но если подумать, то именно благодаря ему Украина и стала современной Украиной. Это ведь он земли Новороссии подарил.
Да и вообще из аграрной окраины в Совке Украина стала успешной и промышленной.
Воевать со своим прошлым - это самое глупое, что можно сделать. Прошлое нужно принять таким как оно было и двигаться дальше без перечеркиваний.
А Вовка Ульянов - обычный агрессор и палач. Его никто в Украину не звал.
Какое следующее прошлое заготовила твоя паРаша для Украины?
Более того Русь - это вообще изначально не славяне, а варяги и все Киевские первые князья были из варяг (викинги)
У Украины и России одна история.
И главный исторический документ всего один - летопись Нестора.
А там все черным по белому написано. Да и раскопками это все подтверждается.
Но тв можешь попробовать мне наплести что-то свое. Только источник не забудь указать.
Я тебе про Нестора уже намекнул. Другой истории у вас с Россией нет.
Все первые князья у вас варяги. Про Рюрика-то хоть слышал? Или в Украине и это уже переписали?
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" ((c) Муравьёв-Вешатель)
Твоя судьба ждать.
Я-то как раз думаю, что России этого не надо просто потому, что они не хотят украинский долг на себя вешать и 30 миллионов трудоустраивать.
Это слишком дорого для России.
Но они все же более адекватно выглядят, на фоне вашей истеричной "не любви" из элементарной зависти.
У нас забитое село, мьі не в курсе)))
Но эта зависть видна невооруженным взглядом.
Причем она присутствует в определенной степени даже и в самой Украине. Между селом и Киевом.
А пропаганду в Европе я тоже не смотрю. Хотя она тоже есть.
А уж в Киеве этой пропаганды вообще выше крыши.
Просто со стороны на Киев и Москву смотреть наверное проще.
1. Порох смертельно мешал Кремлю. Из-за Пороха оккупанты на пять лет застряли с огрызком ОРДЛО в зубах вместо "Новороссии от Одессы до Харькова"
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах
2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?
3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.
Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...
> Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
> Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Откуда у вас такая трава, дорогой мой?!
В 2018-м был на Украине проездом в Россию.
Войска РФ при желании прошлись бы маршем по этой украинской разрухе и раздолбайству.
Я так понимаю, что просто Путину это даром не надь.
На кой ему 30 миллионов голодных ртов и 80 лярдов вашего долга?
Он прекрасно понимает, что вы сами себя в разы скорее уконтропупите беспрецедентным воровством и экономическим раздолбайством. А потом еще сами на поклон и придете ( как белорусы ).
Ніт, ху#ло, твій ************ не зможе впоратися з націоналістами, а от вони з ним - льогко!
Націоналісти, час прийшов, треба вже виходити з криївок .
Я против мира любой ценой. Тем более глядя на новых министров и депутатов которых я внимательно изучал последние три месяца, слушал, читал, наблюдал за их мимикой, мне стало ясно, что у власти находятся малообразованные, малочитающие и некомпетентные люди в большинстве своём. (С)
Геннадий Корбан.
Зеленский, в отличие от лолиты вальцман - не грабит Украину в интересах кремлядей и не устраивает расстрельных коридоров, как в Иловайске в 2014..
И это будет шах и мат:
Не выполним - Запад начнет нагибать Украину и пойдет в наступление Роися.
Выполним - Роися будет просто спокойно Украину пожирать.
Кондитер всім розказував, що він Росію погубить дипломатичним шляхом, це він, просто, давав зрозуміти, що з його "сліпим трастом" в нього ніяких проблем не передбачається.
Зеленський вирішив, що придумувати ще якісь свіжі проблеми для себе не варто і треба продовжувати наступ, так як робив великий головний командир.