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 Спецпризначенці і "казаки": Росія перекидає на Донбас нові сили

Командування ЗС РФ перекидає на тимчасово окуповані території Донбасу підрозділи спецпризначення і так звані "казачі формування".

Про це заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лосовський заявив на Форумі зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Через неконтрольовані Україною ділянки російсько-українського кордону здійснюється приховане переміщення на тимчасово окуповані території підрозділів спеціального призначення й так званих "казачих формувань" для ротації та посилення окупаційних військ", - заявив він.

За словами дипломата, ці заходи командування ЗС РФ здійснює під прикриттям комплексної перевірки з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ, яка була розпочата 21 жовтня.

"Особлива увага під час перевірки приділяється визначенню можливостей підрозділів по тривозі вийти у райони зосередження з подальшим висуванням на передові позиції. Контрольні заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин проводяться під безпосереднім керівництвом офіцерів з Південного військового округу ЗС РФ", - зазначив Лосовський.

Він додав, що російські окупаційні війська продовжують утримувати танки і самохідну артилерію біля лінії зіткнення, маскуючи її від спостерігачів СММ ОБСЄ.

"Командування російських окупаційних військ продовжує використовувати тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях як навчальний полігон для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів,зокрема щодо маскування та прихованого переміщення бронетехніки. Окупанти продовжують приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння. При цьому, аби не допустити виявлення замаскованих об’єктів, здійснюють постійне спостереження місцевості з використанням власних БПЛА", - поінформував Лосовський.

Читайте також: У районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил. - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156925
 
 
 Топ коментарі
 
к перемирию видать,территории то начинают прирастать,
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Каких-то гопников подогнали. Как раз к расширению серой зоны.
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к перемирию видать,территории то начинают прирастать,
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проспись,мы *разводимся* иак сказать,а вот сепары и кацы под это дело шлют людишек,Стаинцу Луганскую,Золотое,скоро Петровское,их им надо кем то заполнить
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То есть до сих пор не было кем заполнить? Так чего ж тогда ВСУ почти 5 лет не наступали?
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ВСУ до этого занимали территории в серой зоне, а не отступали со своих позиций, там ваша Скабеева не нарадуется с Моники.
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Наступали, в серой зоне много чего отжали у сепаров за это время. Ты бы знал, если бы не смотрел с утра до вечера Квартал и Сватов.
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Серая зона на то и серая, потому что ничья, так что "отжали у сепаров" это ты погорячился. И подобными "перемогами" в занятии серой зоны вы только опускаете предыдущего главнокомандующего.
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Вот реально тебе стоило бы больше матчасть изучить прежде чем такое писать. Серая зона - она только условное название такое имеет, якобы никому не принадлежит. Но в пределах этой зоны бывают удобные точки для контроля вглубь территории, захваченной противником и за эту зону постоянно идет борьба между ДРГ и теми, кто их прикрывает. Так что это самое что ни на есть отжатие, потому что просто так тебе зайти и взять под контроль лишние 30 метров никто не даст. Но для вас, голосовавших за клоуна, много чего из реального мира является новостью.
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Зеленский ведет страну к гражданскому конфликту. Если Путин его намахает, то Зеле народ даст по шапке. А Пукин намахает, так как не отводит войска, а заводит новые и обстрелы не прекращаются.
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Был бы Зеленский умным человеком, вообще не согласился бы этот крест у Пороха отбирать. Я думаю, что он уже пожалел о том, что ввязался в эту взрослую игру, имея лишь опыт игры в КВН.
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слышь зебуин, тебе не надоело? ты реально слепошарый не видишь к чему все идет? если начнется внутренняя заваруха то вас зеленых козлов начнут отлавливать. ну я могу понять - ты выбрал недомерка потому что тебе порох не по нраву. но блин сколько можно не видеть куда все катится?
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он реально тупой зебил..
Хотя и понимает что происходит, и это вызывает у него истерику и бешенство - от осознания того, что "порохоботы" правы
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Откуда ты знаешь? Может у него наоборот радость? Удалось украинцам клоуна подкинуть и радуется теперь.
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Не приросло а отросло фантазиями кацапских тролей
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Tanya Adams‏ @ZfgNJacNyZVZlYR 3 часа назад

Проукраинское население покидает Золотое. В нашем полку бомжей прибыло. Спасибо каждому быдлану, кот. это допустил. Быть патриотом на Донбассе не выгодно. Ты всегда останешься в чистом поле с голой жопой. А белые польты потом тебе бросят в морду "Самивиноваты!" Здобулы *****.
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Каких-то гопников подогнали. Как раз к расширению серой зоны.
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потом кацапы включат опять дурака скажут это апалчленцы местные, а росии ихтамнет, мы не сторона конфликта, и если войдут в серую зону,кацапы скажут, мы не можем на их влиять днр лнр самодостаточные договаривайтесь с боевиками-ну не хотят кацапы мира хоть ты клоун на колени вставай пуйлу тебя клоун сами кацапские верхи опускают даже ненависного пороха они больше уважали чем тебя который ты подлизываеш мордору-https://www.youtube.com/watch?v=GUUdI1u6tGc
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Гопников - не гопников, но территории ***** отдавать не собирается... у него просматривался пессимизм и желание как-то закончить, когда ему противостоял Петя. Но сейчас, когда его то ли оппонентом, то ли единомышленником выступает чадо мамы риммы, ясно наблюдается энтузиазм. Поэтому, территории он не отдаст, Украину в покое не оставит, о крыме и речь не идет, Запад потихоньку съезжает. Теперь особенно, когда Запад сам вручил ***** инструмент шантажа сп2. Всё, давить на ***** нечем. И уж при еврейском мальчике, его бездарных действиях и команде, отсутствии стратегии происходит ползучая капитуляция Украины. У ***** наверняка имеется идея, концепция, план, доктрина, да шо угодно, как укратить Украину и вернуть ее в кацапское стойло. А у клоуна в роли президента есть ответ? Вот эти локальные шоу с разведением, мохнатыми микрофонами, фиксатыми учителями на рублевой зарплате - это даже не тактика. Телевизионная картинка. К слову сказать, у Пети тоже особо не наблюдалась стратегия противодействия. Не было проактивного плана, и Петя действовал ситуативно, запаздывая. Но он не заискивал, а называл ***** *****м, а кацапов - агрессором. Ну а еврейчик - и нашим, и вашим. Обдроченцы у него - ополченцы. Кацапстан - агрессор? Не слышал от клоуна. "Победа"? Ни разу не произнес. Ну? И чего ***** не встрепенуться?
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юлефил он.

в принципе, их отличить от кацапов практически невозможно
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Это вовас - ему нормас
а это Украина - ей как то не очень
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казаки те еще вояки. я современных имею в виду Спецназ и "казаки": Россия перебрасывает на Донбасс новые силы - Цензор.НЕТ 1119
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Эти кизяки ошибка природы к украинским козакам они уже не имеют никакого отношения. Хоть и название от украинских козаков пошло.
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ага,спроси у тех ребят из *Айдара* которых эти мрази шашками рубили,я о пленых. Как быстро некоторые умеют все забывать
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Изюминка, мы говорим о воинах, не шакалах-мародерах. Кацапские кизяки - шуты ряженые, быдло и подонки
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Новые территории осваивать. Ждите в Одессе и Харькове передовые отряды рузького мира. дебилы.
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Автомат в сейфе, дом профсоюзов у вокзала... Ждём! С ааагромным нетерпением
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А чом би й ні...
Нові члени партії СН приїхали..
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теперь зеля нам в уши будет вливать что ихтамнет
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От же ж гадёныш борыжный. Хочет сорвать нашему Народному Президенту встречу с ******!
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На фото чувак с Путиным на футболке... Сепар, не?
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Можно и так сказать, хотя у нас его так не называют
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МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции! В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелкиhttps://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN
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За них будуть голосувти в Лугандоне.
Нові обличчя зі старими лозунгами, СН так сказать.
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Зє!біл розчулив "ту сторону" готовностью на всьо раді міра на дамбасє
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Все логично. Если до разведения, из окопа в окопы стреляли, то сейчас пространство для снайперских групп, и ДРГ очень много появиться.
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зебил развёл войска и жди наступление руцких чмирей,это как 2+2 да и в конце - он не останется лохом, ведь разводят лохов а не лох разводит остальных.
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"Наша пісня гарна нова, починаєм її знову". З прибуття цього лайна почався "доМбас" 2014. Очевидно, що йе лайно позповзеться по "сірій зоні". Вбивства, розбій, гвалтування, знущання. Ну що ж зелені, відповідальність за це лайно на кожному з вас, а не тільки на вашому зеленому ідолі
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Вот только что читал, как немцы использовали донских и кубанских казаков во второй мировой. Образцовые исполнители карательных акций были, все самое сложное немцы им поручали по всяким расстрелам, сжиганиям заживо, всевозможных изуверствам, самые жестокие из всех частей, так немцы считали и даже уважали их за это.
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Кот Бегемот

@kuliym1

·29 окт.

Сегодня на радио лугандона прозвучало:"Министр иностранных дел лнр Дейнего заявил:Мы ЗАСТАВИЛИ Украину отвести ВСУ" Поздравляю вас,суки,голосовавшие за Зеленского,ваш прихвостень выполняет команды из луганды. И не расслабляйтесь там-скоро будете"уставать от войны" в своих городах.
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Свято место пусто не бывает: зебоба отвел ВСУ, рашка новеньких пригнала.
Пуйло от удовольствия ручонки потирает, лавролошадь довольно проржала тоже.
Мир, дружба жвачка...
ДОКОЛЕ???
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...херсон ахтунг!...кацап к водичке пробиваться хочет, не проморгайте......
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Ой пацаны.......чует мое сердце, не будет с ними мира. Не уживемся мы вместе с кацапами с ЛДНР. Походу быть войне.
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ну тепер на расію кляту домовини поїдуть!!!!
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Путлєр готується до нормандського формату Спецпризначенці і "казаки": Росія перекидає на Донбас нові сили - Цензор.НЕТ 3720
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Всё по плану. Будущая народная милиция, в т.ч. и для контроля за границей. Зато в Украине многие упорно продолжают доказывать, что избрание Зеленского - это не поражение в гибридной войне. Но реальность будет убеждать их в обратном всё больше и больше. А они в свою очередь, не желая признать, что были не правы, будут всё больше и больше проклинать Порошенко.
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Далі буде цікавіш- зачекались бабські задниці мєсних любітєлєй развєдєнія сіл. Волосатих козачих прутнів
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не новость. это там уже 5 лет без перерыва.
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