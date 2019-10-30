 Спецпризначенці і "казаки": Росія перекидає на Донбас нові сили

Про це заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лосовський заявив на Форумі зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Через неконтрольовані Україною ділянки російсько-українського кордону здійснюється приховане переміщення на тимчасово окуповані території підрозділів спеціального призначення й так званих "казачих формувань" для ротації та посилення окупаційних військ", - заявив він.

За словами дипломата, ці заходи командування ЗС РФ здійснює під прикриттям комплексної перевірки з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ, яка була розпочата 21 жовтня.

"Особлива увага під час перевірки приділяється визначенню можливостей підрозділів по тривозі вийти у райони зосередження з подальшим висуванням на передові позиції. Контрольні заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин проводяться під безпосереднім керівництвом офіцерів з Південного військового округу ЗС РФ", - зазначив Лосовський.

Він додав, що російські окупаційні війська продовжують утримувати танки і самохідну артилерію біля лінії зіткнення, маскуючи її від спостерігачів СММ ОБСЄ.

"Командування російських окупаційних військ продовжує використовувати тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях як навчальний полігон для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів,зокрема щодо маскування та прихованого переміщення бронетехніки. Окупанти продовжують приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння. При цьому, аби не допустити виявлення замаскованих об’єктів, здійснюють постійне спостереження місцевості з використанням власних БПЛА", - поінформував Лосовський.

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