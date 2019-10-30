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Все про:недоторканність (472) Дубневич (36) Холодницький (550) Антикорупційна прокуратура (991)

 САП планує оголосити підозру Дубневичу на засіданні ВР 31 жовтня, - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує оголосити підозру депутату Ярославу Дубневичу на засіданні парламенту 31 жовтня, якщо на цьому засіданні з нього знімуть недоторканність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це журналістам повідомив керівник САП Назар Холодницький.

Він заявив, що 31 жовтня прийде в Раду і готовий оголосити Дубневичу підозру в причетності до розкрадання понад 90 млн гривень бюджетних коштів.

Сам Дубневич у розмові з журналістами запевнив, що прийде на засідання Ради в четвер.

На запитання, чи готовий він до затримання і до можливого утримання в СІЗО, депутат відповів: "Я готовий до будь-якого рішення Верховної Ради України".

Нагадаємо, 30 жовтня регламентний комітет Ради підтримав зняття недоторканності з Дубневича, тепер остаточне рішення мають прийняти на засіданні парламенту.

Читайте також: Комітет ВР одноголосно підтримав зняття з Дубневича недоторканності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156924
 
 
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